〈專欄〉馬克宏給中國學生上了一課什麼叫作"民主"



日前法國總統馬克宏訪問中國，討論的主題不外是貿易，尤其是烏、俄戰爭，希望中國不只不要協助俄國，還要設法壓制俄國，促進歐洲和平。

馬克希宏參訪的第二站是四川，除了參觀世界著名的都江堰外，也參訪了四川大學，受到該校學生的熱烈歡迎。馬可宏已為中國學生上了一課甚麼叫做民主，因為他可以近距離與學生接觸，而習近平則否，他總是與人民保持距離訓話。

法國建國理想的核心是自由、平等、博愛 (Liberté, Égalité, Fraternité)，源自法國大革命，強調個人自由、所有公民的平等權利，以及國民間的兄弟情誼，旨在建立一個基於理性與公民權利的共和國，擺脫君主的專制獨裁。換言之，法國的建國理想是「自由、平等、博愛」，建構一個以人民為主體、理性為基礎、追求公民權益與國家統一的現代民族共和國。

然而目前的中國與法國的建國理想有交集嗎？中國是以人民為主人的國家嗎？中國政府自然會說他們也有自由、平等、博愛，然而有嗎？大家心知肚明，因為中國連基層選舉都由中共主導，且瀏覽民主國家網路都要翻牆，奢談其它民權。

法國的政府架構與台灣類似，他們的內閣總理與部長常到國會接受議員質詢各項政務，然而中國有嗎？幾人看到他們的總理接受人大代表的質詢？



中國總理（國務院總理）理論上會接受人大代表的質詢，因為憲法和相關法律賦予了全國人大及其常委會質詢國務院及其各部門的權力，但實際操作中，質詢的頻率和深度受到程序限制，通常是由相關部長代表接受質詢，質詢機制有待完善，更多是內部監督，而非西方議會那種公開對抗性質詢。

中國政務的推動通常是黨中常會決定，國務院總理負責執行，每年只要向全國人大代表大會報告一次即可，全體人大只有同意權，沒有複決權，根本就是橡皮圖章。說白了，中國的國務院與國會（人民代表大會）只是橡皮圖章而已！原則上與中國歷代皇朝沒兩樣。

台灣的立委如果去中國當民代，能適應嗎？這些不學無術的立委真是人在福中不知福，只會在國會為反對而反對，違法亂紀，胡作非為，大刪國家總預算，圖利自己人與退休軍警公教人員，還會什麼碗糕？

一個國家偉大與否，不是在於他們的國防武器多先進，軍隊多雄壯威武，且常常在閱兵恫嚇它國，而是展示他們的文明與文化，尤其是人民的素質與修養，如目前歐美日台等許多文明國家，他們很少舉行閱兵，如果有（如法國），看起來如嘉年華會，不會給人嚴肅。

法國以前是帝國主義國家之一，曾經殖民亞洲與非洲等許多國家，包含中國，然而二戰後，法國幾乎完全放棄許多海外殖民地，讓他們自行獨立建國，這才是泱泱大國，而中國卻反其道而行，不斷地威脅週邊國家，卻不敢威脅曾經搶走他們最多領土的北方大國！

總之，四川大學生歡迎馬克宏之餘，應該學習法國的建國理想，落實自由、平等、博愛。



