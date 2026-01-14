【專欄】驚見韌性：貿易與政策迷霧中的全球經濟



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

在2026年初，全球經濟正處於一個充滿矛盾與挑戰的十字路口。世界銀行於1月13日發布的最新《全球經濟展望》報告顯示，儘管面臨歷史性的貿易緊張局勢和高度的政策不確定性，全球經濟仍展現出令人驚訝的韌性。雖然成長動力似乎逐年減弱，但整體表現優於預期，這種韌性在很大程度上得益於美國經濟的強勁支撐。然而，這份穩定的表象下，潛藏著深刻的結構性危機：貧富差距持續擴大，許多開發中經濟體的人均收入仍未恢復至疫情前的水準。這份報告不僅是對當前經濟數據的盤點，更是一記警鐘，提醒各國在面對未來幾年的低成長週期時，必須採取果斷的改革措施。

成長放緩但優於預期

根據世界銀行的最新數據，全球經濟成長率預計將在2026年放緩至2.6%，隨後在2027年小幅回升至2.7%。這一預測較半年前的評估有所上調，顯示出全球經濟在面對逆風時的抗壓能力。值得注意的是，美國經濟的強勁表現貢獻了2026年全球成長上修幅度的約三分之二。儘管如此，若目前的預測成真，2020年代將可能成為自1960年代以來，全球經濟成長最為疲軟的10年。

通膨壓力的緩解為經濟軟著陸提供了一定空間。受勞動力市場降溫和能源價格回落的影響，全球通膨率預計將在2026年降至2.6%。這種價格壓力的減輕，雖有助於各國央行調整貨幣政策，但也反映出全球需求的疲軟。報告分析指出，全球經濟產生強勁成長的能力似乎正在下降，但其應對政策不確定性的韌性卻在增強。然而，這種「低活力、高韌性」的狀態，若缺乏公共財政與金融市場的有效區隔，恐怕難以長久維持。面對公共與私人債務均創下歷史新高的局面，各國政府必須透過促進投資與貿易自由化、削減公共消費以及加大科技與教育投資，來避免經濟陷入長期的停滯。

貧富差距擴大與發展中經濟體的挑戰

圖/世銀網站

儘管整體數據看似平穩，但全球復甦的步伐卻呈現出極不均衡的態勢。到2025年底，幾乎所有先進經濟體的人均收入都已超越2019年的水準；反觀開發中經濟體，卻有約四分之一的國家人均收入仍低於疫情爆發前。這種分歧不僅拉大了國與國之間的貧富差距，也加劇了全球發展的不平等。

對於開發中經濟體而言，未來兩年的前景依然充滿挑戰。預計這些國家的經濟成長率將從2025年的4.2%放緩至2026年的4%，並在2027年微幅回升至4.1%。雖然低收入國家的成長表現相對較好，預計在2026至2027年間平均達到5.6%，但這仍不足以縮小與發達國家之間的鴻溝。以人均收入計算，開發中經濟體在2026年的預期成長率僅為3%，低於2000至2019年的平均水準。按照這一速度，開發中經濟體的人均收入將長期停滯在僅約先進經濟體12%的水準。

更為嚴峻的是人口結構帶來的壓力。在未來10年內，開發中經濟體將有約12億年輕人達到工作年齡，如何為這些龐大的勞動力創造足夠的就業機會，將是各國政府面臨的重大考驗。報告建議，各國應採取三管齊下的策略：首先是強化物質、數位和人力資本，以提升生產力；其次是改善商業環境，提高政策的可信度和監管的透明度；最後是動員大規模的私人資本來支持投資。唯有如此，才能將人口紅利轉化為經濟成長的動力，而非社會動盪的根源。

財政規律與債務危機

在財政領域，新興市場與開發中經濟體的公共債務已攀升至50多年來的最高水準，重建財政信譽成為當務之急。報告特別探討了「財政規律」（Fiscal Rules）的重要性，指出設計得當的財政規範能有效幫助政府穩定債務、擴大政策選擇空間，並增強應對外部衝擊的能力。

目前，超過半數的開發中經濟體已實施了至少一項財政規律，例如對財政赤字、公共債務或政府支出設定限制。研究數據顯示，實施財政規律的國家，在5年後其財政收支佔GDP的比重平均可改善1.4個百分點。此外，引入這些規範還能顯著提高財政收支在數年內獲得改善的可能性。然而，報告也強調，單靠制定規則並不足夠，制度的執行力、政治承諾以及與當時經濟環境的適配度，才是決定這些財政手段能否真正帶來穩定與成長的關鍵因素。

區域展望與未來風險

在區域發展方面，亞洲地區仍是全球成長的主要引擎，但動能有所分化。中國大陸的經濟成長預計將因需求疲軟和結構性調整，由2026年的4.4%進一步放緩至2027年的4.2%。相較之下，南亞地區預計將保持較高的成長速度，雖然2026年受貿易限制影響將放緩至6.2%，但2027年有望在內需和出口回升的帶動下恢復至6.5%。

歐洲與中亞地區的成長則相對疲弱，預計2026年將維持在2.4%，主要受到歐元區成長乏力和貿易緊張局勢的拖累。拉丁美洲與加勒比海地區的成長預期同樣低迷，2026年僅為2.3%。中東與北非地區則受惠於產油國活動的擴張，預計2026年成長率將升至3.6%。撒哈拉以南非洲地區的成長率預計將在2026年回升至4.3%，但這仍不足以顯著降低當地的極度貧困率。

展望未來，全球經濟面臨的風險依然偏向下行。貿易保護主義的抬頭、地緣政治衝突的升級、氣候變遷帶來的極端天氣事件，以及全球金融狀況的潛在緊縮，都可能隨時阻斷脆弱的復甦進程。特別是對於那些高度依賴出口或外部融資的經濟體而言，外部環境的惡化將構成嚴峻的生存威脅。

結語

總結來說，世界銀行2026年的開年報告為我們描繪了一幅喜憂參半的經濟圖景。雖然全球經濟在風雨飄搖中展現了韌性，避免了最壞的衰退情境，但成長動能的流失和發展鴻溝的擴大，卻是不容忽視的長期隱憂。在貿易與政策迷霧重重的當下，各國唯有透過深化內部改革、堅持財政紀律並加大對未來的投資，才能在這場歷史性的變局中站穩腳跟，避免陷入「失落的10年」。對於中國大陸及其他新興經濟體而言，如何在轉型的陣痛中尋找新的成長點，將是決定未來全球經濟版圖的關鍵所在。