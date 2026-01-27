【專欄】黃國昌應為法案抄襲道歉

文/翁達瑞 / 美國大學教授

行政院提出的1.25兆軍購案，立法院至今拒絕付委審查，杯葛的委員包括黃國昌。不知為何，黃國昌竟然提出自己版本，卻被發現抄襲漏字。

因為抓抄襲是我的學術專長，我比對了兩份文稿內容有重複的內容，得到以下的結果：

如附圖二所示，黃國昌版共有75個字，有58字（標示藍色）引用自行政院版（標示黃色），佔比高達77%。問題是，黃國昌並無標註引用文字的來源。

依照學界的定義，黃國昌的行為就叫抄襲，罪行與高虹安和蔡壁如一樣，而且百分比最高。針對這個嚴重的文字抄襲行為，黃國昌必須向全民道歉，理由如下：

一、黃國昌是有給職的立法委員，領取人民薪俸，職責就是立法，也就是訂立新法案或修正舊法案。黃國昌卻把「立法」委員當成「抄法」委員，必須為他的怠忽職守向人民道歉。

二、黃國昌可以引用行政院版的法案，但不能隱瞞引用的事實，讓人民誤認他是法案的原始作者。黃國昌擁有美國名校的博士，深知文字抄襲的嚴重性，必須為他的欺瞞行為向人民道歉。

三、黃國昌另提軍購案，顯示他不滿意行政院版。另提新法時，黃國昌卻又大幅抄襲，顯示行政院版只要稍微修正即可。黃國昌並無另提新案的必要，必須為耽擱軍購案向人民道歉。

四、軍購具有高度專業，法案的草擬屬行政權。黃國昌不具軍事專業，立法院也無足夠的國防幕僚。黃國昌在卸任前另提軍購案，目的在搶聲量，必須為他的作秀行為向人民道歉。

#我的結論

看到黃國昌抄襲的軍購案內容，我不敢相信他墮落到這種程度。更讓我驚訝的是，事發之後黃國昌竟然不置一詞，好似什麼事都沒有發生。

根據學界的標準，兩份文稿有連續7-10字相同就有抄襲的嫌疑。若有連續20字的相同內容，巧合的可能就可排除，抄襲鐵證如山。

黃國昌的軍購案與行政院版有58字完全相同，抄襲罪行鐵證如山。黃國昌應該向全民道歉！