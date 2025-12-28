【專欄】2018「韓流」崛起的幕後
這篇文章也算是我作為媒體人，沒有愧對良知，我是「紅魔來了吹哨人」，看見紅色滲透台灣，率先吹哨子，最後卻被台灣法院判決有罪。
當日本「讀賣新聞」刊出暗網流傳這篇對話，我才知道，中共對台灣的認知作戰，已經進入數位大數據戰爭時代，2018年的韓流崛起，幕後不只是一家電視媒體武器而已，紅色魔爪已經進入大家的生活圈，如果不是2019年，當事人太貪心，不滿足市長，企圖直取大位，剛好遇到「香港反送中」運動，拯救了台灣，老韓反而被罷免，否則今天，老共早就控制台灣了。
但是更諷刺的是韓流事件後，台灣社會驚覺媒體滲透嚴重，公民團體發起623反紅媒運動，台上登高一呼的館長和黃國昌，如今一人反綠變白，一人卻變成老共大外宣旗手，歷史上必定記下這一筆，人民左右逢源，就是台灣社會缺乏國家認同感的寫照。
2024年，賴總統險勝，老共魔手卻控制國會，看看今天國會亂象，就知道台灣的危險，幸好，天佑台灣，行政院對國會反制，政治內戰進入另一個篇章，但是，仍有30%台灣人，把反台灣當作民主潮流，這些人若不清醒一點，早晚會把自己的自由出賣。
或許很多台灣人已經忘記2018年那一場高雄地方選舉的「韓流」，整個社會幾乎被撕裂陷入瘋狂，很多朋友為了政治，居然反目成仇，同學感情被撕裂，甚至父母兄弟決裂，整個社會幾乎被撕裂對立，當時，我看見網路媒體異常的訊息流量，把一位無人聞問的過氣政客捧上天，網路或固定媒體一面倒，攻擊綠營候選人，我無意中在小吃店看見固定播放這家電視媒體，感到很奇怪，因此寫了「無知是通往奴隸的道路」，沒想到這篇文章，開啟我和中天電視四年官司，出庭時戴著口罩，來往北高之間，辛苦備嘗，這件事也連累當時的「民報」成為被告。
一開始，北檢三次對我不起訴處分，理由是言論自由，後來卻被高檢奉命起訴，進入法院審理，法官不相信我在小吃店所見所聞的陳詞，我舉出實例，日本記者失板明夫在台北麵攤，也看過固定播放的狀況，我告訴法官，我是資深媒體人，為了不干擾選舉，我特別在投票結束才發表這篇文章，如果我對這家電視台有惡意，應該在投票前發表才對，事實上，沒見過一家電視台固定對特定候選人捧場，期間收視率在短時間會如此暴漲，雖然觀看中天電視本身不犯罪，可是這背後肯定有妖怪。
文章中，我並沒有指明「幕後是誰收買小吃店固定放送」，卻被律師硬說我暗中指涉中天，我告訴法官，請人看電視並不犯法，中天為此提告，不是很奇怪嗎，法官說，「你是媒體人，卻沒有盡到向當事人查證責任」，這是有罪的理由，我說，「如果真的是中天集團出面收買，我去問當事人，不等於白問嗎，更何況中天不可能笨到自己出面收買，可能背後是有線電視平台，也有可能是競選總部，甚至白手套」，法官要求我把小吃店老闆叫來出庭作證，卻被我拒絕，做為記者的道德，我不可以透露消息來源，法官最後給我的判決是製造假訊息，罰款25000台幣，我也接受了，不再上訴，這總比跑法院好，我已經受夠四年漫長的官司，我這一生兩度上法院，皆因言論自由，一次96年大選，支持彭明敏，搞地下電台被抓被判刑，這一次卻是製造假訊息，台灣真的天要黑一半了。
讀賣這篇報導說，2018年這一場選舉是被操弄的選舉，「讀賣新聞」整理出錄音檔，對話者是中共解放軍的丁處長「化名」，另一位北京「沃民網路科技公司」的負責人齊中祥，丁處長屬於解放軍「網路空間支援戰略部隊56所」代表人，提供2000萬人民幣給沃民科技，相當台幣9000萬，任務是操控這一場高雄選舉，「網路空間戰略支援部隊56所」基地在江蘇，也是中共超級電腦神威的管理單位，56所提供大數據給沃民使用，對話中說，他們無須到台灣，也可以讓老韓當選，進一步說，當時台灣有600萬個臉書帳號，沃民企圖讓臉書帳號增加到一千萬，意思是有更多假帳號可以操控，這些對話證實，為何一夕之間網路上冒出一堆粉絲團體，真假訊息到處亂飛，訊息再經由傳統媒體擴散出去，造勢場合更是人山人海，選後，這些帳號一夕消失，原來多數是僵屍帳號，台灣的民主是鬼魅認知戰爭，對於這些報導，國民黨直接否認，老韓則說，抹紅，如此中共介選，嚴重國安問題，卻輕輕帶過，這是當事者的態度嗎?
香港人說，「反送中運動失去香港卻拯救台灣」，事後想來確實有道理，否則國民黨早已奪權成功了，細思極恐啊。
台灣人以為民主依靠投票，老共卻在算票。
話說回來，一個缺乏國家認同的民族，是不會有明天的，在認知作戰下，台灣人民常常投錯票。
