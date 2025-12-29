【專欄】2025蒙難記

第一章 前奏曲

2025年5月，美有關方面的某人，催我赴美甚急，六月趕辦手續，七月五日立刻離台赴美。 預計滯留華府附近三週,若有必要延長一周，一定要在七月底以前回台灣，以便於八月十日，參加橋頭地方檢察署，關於台灣國有領土主權被假中華民國霸佔訴訟案開庭時，確定能夠出席辯論作證說明。

不料，七月三十一日清晨五點半，一下飛機，就被彰化調查站率領四個調查員，持檢察官開發之搜索票，攔截押上汽車，冒著大雨回到二水台灣自治政府總部，進行兩個半小時的搜索; 又到彰化調查站做筆錄，再於傍晚五點多，押送至台中地方檢察署候審室(牢房)候審. 原來，台灣(自治)政府(Taiwan Autonomy Government; TAG or TG)的罪名是偽造文書: 偽造非法假政府ROC的傳票，給違反行政執行令，拒收行政執行令，或拒絕配合行政執行令之地方級公務人員，包括戶政事務所(如拒收公文,拒絕提供台灣公民戶籍謄本); 地方稅務局(如拒絕配合台灣(自治)政府減半課徵稅捐); 地方行政執行分署(違法扣押台灣公民銀行帳戶的款項); 警政人員及司法人員(阻撓台灣自治政府合法之活動); 和不法刁民. 我們這樣做的主要目的，是要在掌握政權之前，大力針對我們未來的公務人員進行宣導和啟蒙教育工作，進而突破國共民三黨聯手對台灣(自治)政府嚴密的封鎖和無情的打壓。

1.1 台灣合法TAG面對非法ROC的封鎖

為何我們會那樣大膽地做這些事,以發給拒絕行政執行令之地方級公務員傳票來刺激他們檢討和覺醒? 因為,成立TAG,在國際政治上是一個驚天動地的行動; 但是,此一行動被ROC密不透風的封鎖所淹蓋; 加上台灣內部的民眾,尤其是公務員,則長期被ROC洗腦詐騙,極其缺乏對國際法理和國際政治方面的正知正見. 我們為了突破封鎖,更為了啟蒙教育運動,不得不斷製造法理認知的衝突,甚至不惜引發訴訟, 以引起台灣住民(inhabitants)的注意,檢討,和覺醒. 又因為我們在國內外早就已經完成許多不為人知的,完全合法的行動,如下:

1. 2009年9月6日,初聞何-林論述與我十歲以來的觀察和思考,不謀而合. 我就決定追隨何瑞元(Richard Hartzell)研讀國際法法理.參加台灣民政府,根據國際法法理進行政治組織之實務操作. 我深信假ROC是如假包換的中國流亡到台灣短期借駐的難民組織,不是本土台灣住民(inhabitants)合法的政治組織,而是如同蔣姓宗親會或浙江同鄉會之類的民間組織. 所以,我們根據聯合國(UN)憲章,舊金山和約,和美國台灣關係法,在2013年4月25日於華府,公開宣布成立台灣(自治)政府,再於2014年7月7日,號召650本土住民強行進駐(reclaim)佔領省政大樓,主要是對台灣同胞召開記者會,發表TAG文告. 當假ROC針對我們台灣(自治)政府以無故侵入私人民宅為由,向南投地方法院提出訴訟的時候,我就完全理解: 假ROC深知自己敵不過國際法庭之國際法法理的界定和限制,不得不承認自己是一個民間組織而已. 這不是假中華民國不打自招的實話嗎? 民進共產黨還能詐騙台灣同胞到幾時?

2. 成立台灣(自治)政府後,我們立即根據聯合國憲章第73條及託管局關於第二次世界大戰後,全球二十幾個軍事占領地,尤其是與台灣最為相似的巴勒斯坦先自治(1988宣布成立),後自決建國(2016成為聯合國會員國)之前例及程序,進行台灣(自治)政府的運作,獲得歐巴馬總統的嘉許. 再於2015年10月19日由美國參議院審議通過台灣(自治)政府合法化申請案後,要求台灣(自治)政府,要做得像一個有執行力的政治組織,只要沒有違反美國台灣關係法的事,都可以放手去做;

3.自2010.09.08至2025年7月31日我赴美國13次,要求美國根據美國台灣關係法和要求聯合國根據聯合國憲章,協助本土台灣住民,驅逐中華民國,支持本土台灣住民實現台灣自治;

4. 2022年,我投訴國際刑事法院(ICJ),提起假中華民國不該非法長期霸佔台灣的訴訟; 又於2023年,再投訴國際仲裁法院(PCA),針對美國怠忽責任義務和職守,以及假中華民國長期忽視人權保障,屠殺虐待台灣住民一事,提起訴訟;

5. 我又於2024年分兩次發函給聯合國(UN)秘書處及其195個會員國駐聯合國大使之<告世界各國書>(一)(二), 要求各國幫助台灣驅逐假中華民國,並支持台灣先自治後自決建國;

6. 歐巴馬曾於2015年10月電請聯合國秘書長潘基文,明示支持台灣以台灣名義加入聯合國. 2016年1月18日,又派特使Bill Burns面告蔡英文三點: a.ROC不擁有台澎主權,你要到金門辦理就職大典; b.今後不管在哪裡就職,美國都不再發給ROC總統當選人賀電; c.台灣自治政府是台灣唯一合法的政治組織,ROC不得傷害其組織內任何一個幹部,若有任何該組織的幹部受到傷害,我們一定會驅逐所有滯留在台灣的中華民國人(註二). 川普總統更於2025年6月8日促成聯合國安理會10票對1票反對三票棄權,通過台灣要以台灣名義加入聯合國。

7. 本土台灣人為掙脫外來非法政權的屠殺和高壓統治,或為抗拒中國流亡組織的歧視,奴役,和重稅盤剝; 唯二的辦法就是武力革命和非暴力革命,才能夠爭取到真正的自由,尊嚴,和人權保障! 但是,有三個因素讓我們無法以武力革命爭取自由. 第一, 四面環海,土地狹小,戰略縱深不足; 第二, 同胞普遍被漢化後,台灣民族精神蕩然無存; 第三, 自1996年辦理ROC總統直選後,擁抱ROC的台奸滿街跑,都毫無自我檢討與覺醒的思考能力. 所以,台灣(自治)政府就只能採用非暴力革命一途. 那就是針對敵對勢力時,既要用文字據理鬥爭,也要兼顧合乎社會道德和法律,尤其是國際法,的規範. 這就要善用國際法法理,勇敢衝撞ROC體制, 訴諸國內外法理訴訟,爭取聯合國及其會員國,尤其是美英俄日等國協助; 否則,若一如民進黨及其眾多支持者一樣,以投票贏得選舉,然後去擁抱支持假中華民國,只能了以自爽自摸和自慰,再過一千年,也無法讓台灣人出頭天!

第二章 初識男性療養舍(8/01-8/22)

有了上開條件,我們台灣自治政府(Taiwan Autonomy Government)當然不能退縮不前,而一定要積極進取,豈可因為遭受挫折就退縮不前? 但是,以上所有各項資訊,都被中共大力支持之賣台民主進步共產黨所嚴密封鎖,以至於本土台灣住民都毫無知悉. 國 共 民三黨聯手,加上蔡英文任內,耗費巨資數百億美元台灣人的血汗錢,去收買美國政客,國會議員和官員,除了美國參議院通過TPA棄台法案(2022.8.1)外,還大辣辣關起台灣吸收國際政治訊息的大門,拚命打壓甚至撒錢收買台灣自治政府核心幹部,關門打狗,陰謀傷害總理的性命,或訴諸司法迫害將總理關入牢房,另擇他人出任總理,鳩佔鵲巢,完成併吞台灣澎湖的華獨,建立中華台灣共和國後,將台灣澎湖交由中共終極統一.

然而,司法界看懂國際法理和國際政治戲碼者, 可謂鳳毛麟角. 檢察官當然也極為可能是其多數人中之一. 所以,七月三十一日的晚上,以被告有可能和幹部串供(重要幹部都背叛了,我要跟誰串供?),也有財力逃亡美國(檢察官怎麼會知道這一次出國赴美的15萬元經費都是借來的?)的兩點懷疑,而提出收押禁見兩個月的起訴書狀. 當晚我以檢察署候審室為寢室,和衣席地而臥.

隔天,八月一日,下午兩點半,法院開庭,年輕的女法官根據檢察官起訴書裁定收押禁見兩個月. 據說他們在三點半就發佈新聞稿. 我當然都看不到了! 就是冤枉了我,我也百口莫辯了! 反正我相信,我們這一生親身經歷的一切都有上帝的美意! 傍晚16:40,就欣然以感恩的心,搭囚車到台中看守所報到. 大約五點左右量了血壓(122, 72?, 54?)一切正常. 所方將我背包裡的東西,包括隨身攜帶的手機,ID,信用卡,現金,衣服,藥品和聖經,...,都沒收保管. 行政人員大聲對我們說: 這裡是監獄不是社會! 不准交頭接耳! 不准東張西望! 長官問話不得囉理囉說!

因為中午的便當很小,飯菜也很少,六點時分,肚子實在很餓了! 但是,打開便當盒一看,真是噁心啊! 白米飯上淋滿許多沙拉油和炒焦的杏孢菇(有毒). 這便當比七十年前農村養豬的餿水豬食還骯髒,人要怎麼吃啊! 因為,雜役不給我開水洗去油脂再吃,又說: 你若不吃,我就將便當裡的飯菜倒進廚餘桶裡. 我只好勉強吃了那個豬食便當. 結果,當天晚上我的兩個太陽穴就不舒服. 隔天早上血壓飆高到172. 差些兒中風!

一夜之間,就要讓人瀕臨病亡風險,假中華民國的獄政如此草菅人命,完全缺乏人權保障觀念,嚴重歧視嫌疑犯,讓我對那些不合理的限制非常憤怒,而拒絕服用年輕醫師所開的抑制高血的西藥. 八月一日晚上,住進療養舍5房,午晚兩餐都與第一天晚上的便當差不多.我一定要用溫開水三次洗過便當盒裡的飯菜才能吃.血壓在166和146間反反覆覆. 八月六日,早餐後抽血驗尿身體檢查結果, eGFR(腎絲球過濾率)從先前的44.5%大降至33.3%,瀕臨洗腎的臨界點30%. 讓我十分恐慌. 因為,在這兩三個星期內療養舍房共有三個人中風,另外三個人住進舍房沒幾天就要開始洗腎. 第三個禮拜,舍友陳先生勸我去看年紀較大的公醫,請公醫准我到外面給中醫開藥. 未果. 公醫說,根據規定只能吃西藥(五千年中國文化不是博大精深嗎?). 公醫將建議給我劑量最輕的高血壓藥以防中風. 我只好接受他的好意, 每天早餐後吞一粒高血壓藥丸,直到十一月十九日交保離開看守所. 十一月二十日上午,立即去給台中市華美街,給一個認識的中醫師診脈開藥. 中醫說: <你因為中毒很深,所以,雙手手背長出很多黑斑, 氣色與之前的紅潤明亮完全不同; 另外,有一個腎臟很虛弱,胰臟也受到感染, 以至於精神氣色都不大正常. 我開兩星期的水藥,希望可以幫你解毒,從今日起就不要再吃西藥了>!

第三章 台中看守所巡禮

3.1 舍房遊走

八月二十二日,因為三個洗腎的舍友要住進療養舍5房. 我被迫遷往義舍26房. 一共有十個嫌犯吃住睡都擠在大約四坪大的26房.九月三日,我被轉至15房. 那是四個人住的兩坪大囚房.因為我感冒,連續咳嗽了七八天,晚上咳嗽難免吵到另外三個人的睡眠. 九月十三日, 被轉送到13房,也是兩坪大睡四個人. 九月十七日,又回到療養舍5房. 在義舍將近四個星期後,回到療養舍.兩個星期後,於九月三十日, 再回到義舍10房. 在那裏,才終於安定下來,住了將近七個星期. 這樣轉來轉去,好像很麻煩; 卻充滿上帝的美意!

因為,我在這111天囚禁中,一共與22個舍友相處溝通過. 計: 療養舍5房前後各兩人共四人; 義舍26房九人,15房三人,13房三人,10房三人; 合計22人. 因為每一個人都有其特殊的身分,背景,經驗和主張. 所以,我就可以大量傾聽並吸收那些象牙塔之外的資訊和知識. 此外,各舍房都有幾本好書,嫌犯的意見和和書籍的內容讓我能夠擴展視野. 避免未來台灣自治體在司法改革方面停留在因襲傳統繼續閉門造車!

3.2 再進療養舍

第一次進療養舍,我不能吃煎炒炸的食物,又只能挑沒有沙拉油污染的飯菜吃,營養不足,在三個星期間,我瘦了四公斤. 第二次駐進療養舍5房,幾乎每天還是豬食不如的便當.我只好餓肚子多喝水,又瘦了四公斤! 所不同的有三: 第一,是5房的舍友由陳(42歲?)和余(24歲)兩位年輕人,變成陪療的精明幹練的海外華僑俊先生(50歲)和有躁鬱症又有自殺傾向的張先生(60歲); 第二, 將近一個星期裡,5號舍房既無洗衣粉也無衛生紙,他們兩個人身上都沒錢用,上廁所後必須用手去洗屁股. 幸而我隨身攜帶七八張衛生紙,勉強用了十天後,等到可以申購各種生活用品時,才由舍房管理員借到這洗衣粉和衛生紙; 第三, 在將近兩週後,才在義舍10房收到我訂購的衛生紙和洗衣粉,所方好像不讓我對外聯絡而拒絕賣給我郵票,信封,和信紙. 假中華民國流亡到台灣,偷騙搶拐,殺人如麻,卻又不准我們台灣自治政府總理寫信給誣告冤案相關的司法人員,完全不符合公平正義原則,合理嗎?

二進宮回到療養舍5房最大的收穫,是碰到那個十九歲就到澳洲英國和歐洲各國打天下的華僑(忘了他的全名,以俊先生代之).見多識廣的俊先生非常健談.每在吃過晚餐後,便是他發表高見的時刻.

他說: <中華民國的司法和中國一樣,還停留在二十世紀中葉的思維,是全世界最不具人權保障的制度; 不論違犯法律事件,即使是雞毛蒜皮的事,檢察官可以無限上綱,先將嫌疑犯羈押兩個月,再延長羈押兩個月,比起歐美先進國家的14天,多出四倍,甚至是25倍以上; 起訴後,法院還可以無限延長羈押,完全忽視人權保障的問題>.

他又說: <我在年輕時,曾在澳洲和英國工作賺錢納稅,雖然犯了罪,先做無罪推定,只被羈押14天; 因為是納稅人,每天可以收到四個英鎊,若參加課程講習,再加給四個英鎊; 羈押期間可以在看守所臥室(沒有鎖房門以防火災, 嫌犯無逃命)外面曬太陽,打球,下棋,看書; 也可以到福利社去購買生活必需品. 在中華民國法律架構下,嫌犯都是納稅人,竟被視同有罪的推定,就只能承受非人的豬狗不如的待遇! 不但沒有發給小額現金,還要自己帶錢來買寢具和一切生活必需的日用品,真是太落伍太不合理了>!

他認為,<台灣看守所的門禁超乎尋常的森嚴,看守所外圍有法務部矯正署兩層門禁,以及很高的高牆,和牆上通電的鐵絲網. 看守所內每一個出口都加一至兩道鐵窗和門鎖,每一個小舍房又加一道鎖和一道鐵鍊; 如果發生火災,以上每一道關卡都很燙,誰能打開一道又一道的門鎖,讓囚犯移動到安全的所在? 任何一棟舍房真的發生火災,光是塑膠煙灰就能讓我們都嗆死在舍房裡面>!

這個心繫中國未來前途的華僑又說: <看守所福利社出售之各種商品標價都比外面高很多,其每一年度經營之營業利潤應該不少,那一些利潤究竟有沒有交給國庫,誰知道呢>?

不在其位不謀其政,我和張先生只好沉默不語. 假中華民國為了霸佔和控制台灣澎湖,想盡辦法攏絡全台灣的軍公教人員,99.99%的軍公教也就都死命擁抱中華民國不放,才不會讓他們的既得利益受到削減. 就是普通本土台灣的企業界人士也一樣,掉了燒餅(台灣澎湖領土主權),盡是在地上搶芝麻(國民兩黨丟棄的肉骨頭)! 難怪美日政治觀察家對台灣前途觀察的結論是: 台灣住民擁抱民進黨參加假中華民國總統和立委的選舉,棄台灣自治政府如蔽蓆; 不但完全沒有自救的能力,而且是在集體出賣台灣利益; 讓很多國際人士對台灣前途有愛莫能助的無力感!

3.3 初次到義舍的見聞

第一次進義舍26房,大約是15平方米,4.5坪大小,竟然擠滿十個嫌犯. 李局長領導得體,秩序井然. 感謝他指派拉屎天和阿興照顧我的生活起居. 讓我平安在26房住13天. 在那十三天裡,值得記錄的好像是一個綽號小七的自稱十九歲年輕阿美族人,在聽到我組織台灣自治政府,要請假中華民國離開台灣回歸中國. 他就發飆.

他說: 真正的台灣人都應該支持中華民國,阿美族和高砂族才是真正的台灣人,你不是真正的台灣人,所以,才會反對中華民國.

我辯稱: 我流的是邵族和巴宰族合婚的血液,不也是高砂族的族裔嗎?

他說: 你用的語言是閩南話不是高砂族的語言.

我答以: 巴宰族語就是台語,就是中國的閩南語,也就是漢唐使用的河洛語. 五千年前, 中原有黃帝大戰蚩尤的故事. 黃帝是一萬年前才從東非走路到貝加爾湖,五千年前才走到到黃河流域的鮮卑族; 蚩尤,則是五萬年前航海民族從東非到台灣,再由台灣渡海去殖民長江北岸及河洛地區的台灣先民的後裔. 劉邦起義抗西秦(也是鮮卑族)時,祭拜中原南方部族領袖蚩尤,說東方海上來的蚩尤擅長冶金,煉鐵, 煉銅,和鑄劍, < 應請其英靈幫助我們打敗暴虐的西秦>. 劉邦建立漢朝後,官方語言和文字就是巴宰族語和根據巴宰族語寫成的漢字. 直到唐代,巴宰族語在當時當地被稱為河洛語. 至今洛陽還有一個洛陽村,其村人還可以用巴宰族語(張福在<洛陽見聞>). 大部分說河洛話的中原人被五胡(鮮卑族)亂華以來的戰爭所迫而南遷至福建. 因為,黑潮流速過快和滿清海禁,福佬東遷到台灣是"十去,六死,四至,三回". 台灣是瘴癘之鄉,只要沒吃對草藥,蚊子一叮就死翹翹了! 所以, 灣沒甚麼福佬移民. 日軍1895年到台灣,登記有案的自認為是福的, 只有一萬多人,其不願意臣服於日本的泰半福佬,就都離台返閩,其餘依規定成為日本人. 1945年8月15日日本投降時,台灣島內都是高砂族和漢化的平埔族,哪有幾個是真正中國到台灣的漢人? (註一)

根據Google Serch Engine搜尋<台灣古文明>記載: 從八萬年前到一萬二千年前,台灣就已經具有古代冶金煉銅煉鐵的工業區. 2020年6月10日,我專程前往台南安平拜訪我們大肚王國國王王寶星教授,他說: <福佬語就是原巴宰族語,也就是現在的台語,流傳在人間六萬年以上.你說你祖先追隨先王自清水逃難到埔里後,累遷至南投炭寮和二水,以織夏布致富,曾祖母黃來女士長相福泰,長壽,治家甚嚴; 推論黃家和蔡家都曾是大肚王國的貴族>. 據說某學者到中南美旅遊,發現中南美有兩個部落至今還可以用巴宰族語和本土台灣人用台灣話溝通. 這就證實了2007年德州大學(UT, Austin)人類學系教授,分兩組進行<人類起源及其向外遷移途徑>的研究報告,得到相同結論,是完全正確的. 即編號174第一批東非移民全部進入台灣日本和韓國; 第二批編號130一部分東非移民進入台灣日本和韓國; 這兩組人混血後, 台日韓三國各有6%的黃種人,其頭髮是自然捲的. 編號130大部分移民繼續往台灣東岸北上,被颱風吹到北海道後分三股: A股往東,進入美國(12,000多年前),中美和南美; B股往北,進入北極和格陵蘭; C股往西,進入西伯利亞,滿州及蒙古. 但是,到了2011年,所有中文翻譯的文獻,都變成<台灣人進入中國再轉移到台灣>的假結論. 根據台海西岸黑潮往北流向,明初的中國船一律無法南渡台灣的事實,1945年所有前關於中國大量移民到台灣的詐騙,應可不攻自破. 即使在二戰後,若沒有美國的軍艦和飛機協助逃亡,蔣介石集團能有94萬人渡海來台嗎? 請不要再騙了! 兩岸中國人一直惡劣地企圖以假亂真,擅自更改德州大學原著內容的歷史事實,以詐騙憨直的台灣人,將令世界各國力求真相的學者專家厭惡!唾棄!

然後,我對幾位年輕人說,各位年紀還很年輕,要多聽,多看,多觀察,多讀書,多思考; 我所說的是對是錯,不要立即全部肯定,也不要立即否定,而要用心思考台灣歷史的真相究竟是甚麼? 台灣未來究竟會有怎樣的的變化? 台灣未來對你會有甚麼影響?

移到義舍15房,房長是父親是外省人母親是台灣人的潘先生. 他和我在美國碰到的第五代華裔美國人完全一樣,都具有強烈的中國意識. 他當然會關心一個重要問題: 那就是假中華民國離開後,他們這些流亡難民後裔要怎麼辦? 我回答: 在還沒有美台華三方或美台兩方會談前,台灣自治政府的主張是尊重每一個人的選擇,想回中國的我們歡送,想住台灣的我們歡迎. 他說,他想回中國去打拚. 我答: 中國只要有適度的自由民主法治和人權保障,未來的經濟發展將和二戰後日本的經濟起飛一樣驚人. 此時,正是你好好規畫如何在中國大展鴻圖的時候.

大約十天後,我移轉到義舍13房.黃房長是一個基督徒. 他見我寢具太舊就幫我換上一套全新的寢具; 看到我行動極為不方便,就幫我洗衣服. 黃先生是一個代書出身的房地產專家. 由於眼光銳利經營得體,又很早就根據Robert Kiyosaki(富爸爸 窮爸爸的作者)的理財原則,舉債買進很多土地和房屋. 我們就台灣房地產未來的問題有很多討論. 我反對外行的中央銀行介入房地產市場,主張取消害死窮人努力一生,也無法翻身的累進的土地增值稅,改成比例的土地交易所得稅. 我也提出警告: 無能的民進黨政權胡瞎搞的結果,嚴重重演1998到2001銀行不良資產加倍累積的後果,讓未來台灣總體經濟波動的問題難以解決.

3.4 義舍10房

九月三十日,再從骯髒的療養舍5房回到義舍10房. 六十歲的房長是一個精明幹練的基督徒林董. 他和黃房長一樣,都堅持幫我洗衣服. 他看到我瘦到不行,每次要進房舍就只能爬行不能站直往前走,就堅持為我盛滿一大碗白飯,再夾整盤大約三分之一含有蛋白質的肉類給我補營養. 他說,為了台灣自治建國這樣艱辛的工作,沒有體力和毅力是絕對不行的,在離開看守所之前,一定要讓身體健康強壯起來. 為此,他除了要我多吃多睡,還每天訓練我提高大腿原地踏步走的腳力; 還要雙手貼在牆壁上拉直背脊,下巴然下垂,腹部呼吸至少五分鐘; 然後放鬆心情,在兩坪多的室內徒手走五步或十步,甚至增加到二十步. 林先生,張先生(48歲),和陳先生(18歲)三個人,就在我身邊左右兩側,以防我走在光滑的地板上滑倒,頭部撞到牆壁. 這樣多吃和鍛鍊的結果, 到了11月中旬我的體重回升到63公斤. 但是,因為運動量嚴重不足,又沒有機會曬太陽,加上整天只能坐下來看書,讓我一出門就是西藥無法治療的腰膝痠軟. 根據中醫理論,腎經主骨,肝經主筋,脾經主運化水谷統涉血液. 腎虛脾虛就導致腰膝痠軟,無法支撐身體走路和移動,都要靠輪椅. 這讓我這個種田出身,喜歡運動下田曬太陽的書生來說,竟萌生不自由毋寧死和生不如死的念頭!

至於對政治的理解四個人有四個不同意見. 年輕的陳先生一直問: 我們找不到就業機會,只好去當車手. 您說的假中華民國離開台灣後我們一出社會,就有工作機會嗎? 我的回答是肯定的. 但是,若要說明原因和解決辦法就涉及經濟發展政策,高中都沒畢業的陳先生怎麼聽得懂? 我只好保持緘默的了!

張先生關心的是台灣自治政府總理,都被關在這個小房間,遭受歧視和凌虐,台灣要如何實現自治建國的目標? 我告以: 總理無端被假中華民國違法關押了三個月沒有被害死,應該充滿上帝的美意. 上帝要我到看守所,一方面,讓我來這裡啟蒙鼓勵患難中的台灣同胞; 另一方面,趁機會深入探討未來司法改革的方向,期能解救飽受假中華民國司法迫害的台灣住民. 如此轉念後,我的精神就又振作起來了! 感謝住在台中市的張太太,幾乎每天都送一些可口的菜餚來給我們補充營養,讓我在10房將近50天,體重增加約五公斤.

就讀化學系的林董是一個台商也是標準的漢化平埔族人,他說台灣自古就是中國的一部分,因為地殼變動而分開(這與柏拉圖大海洋中亞特蘭堤斯之姆大陸說完全相反). 還說中國在宋代時期,中國人就曾經從台灣島西岸到東岸花蓮建設玉里,真是聞所未聞. 這與1975-1976年我在東海大學教書時,有一個歷史系衛教授,大言不慚地發表論文說: 他考據歷史,法顯是第一個發現中南美的中國人; 所以,中南美也是中國不可分割的國土,完全一樣荒謬. 我告以: 黑潮是從台灣東岸往南繞過恆春半島, 再經澎湖海域(台灣島西岸)往北的海流; 所以, 元代的蒙古大軍都進不了台灣,只能攻打日本,宋朝積弱船隻很小,如何逆水進入台灣? <中國十億人口九億騙,還有一億在訓練>. 從古至今,包括假中華民國和中國政治相關的訊息或文獻,怎麼敢如實揭露古中原之東夷(山東,河南)南蠻(江蘇,安徽)等南方部族是來自台灣的史實? 我們可以相信他們嗎?

