【專欄】2026全球秩序裂解：關稅強震與地緣重組的臨界點



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

2026年的國際局勢正處於劇烈震盪的關鍵時刻。美國在戰後主導國際秩序的角色已經鬆動，取而代之的是更加破碎、更加競爭、更加難以預測的全球格局。本文依據普華永道顧問（PwC）在12月5日發表的《2026年地緣政治展望》報告，以其所呈現的主要判斷與風險評估為基礎，分析全球局勢的深層變化。該報告顯示，國際環境的轉折並非源自單一事件，而是由三股長期趨勢交織形成，包括美國主導秩序的持續弱化、全球經濟的安全保障化，以及數位與科技領域競逐的全面升級。

在此背景下，各國政府、企業乃至區域合作架構均面臨重新定位的壓力，而地緣政治風險更以多重疊加的方式，重塑政治、經濟與供應鏈的基本邏輯。本文將以該報告所揭示的趨勢與風險為主軸，解析2026年全球局勢的核心變化與結構性挑戰。

霸權鬆動：美國主導秩序的極限

《2026年地緣政治展望》指出，美國主導的國際秩序正在經歷歷史性收縮。第2次川普政府推行的「美國第一」路線，使美國從協調者轉向利益最大化的單邊行動者，這對國際安全架構造成深遠衝擊。

首先，傳統盟友必須承擔更高的安全負擔。北大西洋公約組織、韓國、台灣均宣布將防衛支出提高到GDP比3.5％至5.0％的水準。安全成本全面上升，使各國不得不在國防投資與財政永續間艱難取捨。

其次，川普政府偏好以「交易」取代制度式合作，使各地衝突更添不確定性。無論是烏克蘭戰事的停滯、中東因空襲與報復形成的長期僵局，或是與中國、俄羅斯的互動，都呈現出以短期利益為主導的模式。這既讓盟邦產生不安，也提升了區域大國採取冒進政策的誘因。

在此情勢下，企業所面臨的風險不僅是供應鏈中斷，更包括政治協議突然轉向、跨境規制瞬間改變，以及市場信心受到地緣事件衝擊等一連串外生變數。

全球南方的戰略重心轉移

「全球南方」的新興國家和開發中國家，對既有的國際組織以及美歐等先進國家常有不滿並採取批判。圖/擷自Focus on the Global South

隨著美國大幅削減援助與提高關稅，全球南方國家逐漸尋找新的夥伴。《2026年地緣政治展望》指出，這些人口佔世界約八成、資源豐富的國家，正利用美國退場的空隙擴大自主空間。

多數全球南方國家正藉由上海合作組織、BRICS等機制深化合作，並加強與中國大陸的經濟往來。例如中國大陸宣布對幾乎所有非洲國家取消進口關稅，即顯示其積極布局的態勢。

另一方面，美國關稅政策已對印度、巴西、東南亞造成實質衝擊，有些國家甚至面臨高達50％的額外關稅，使其出口受到重大影響。在援助減少與稅負上升的雙重壓力下，全球南方國家自然更加傾向尋找新的外部資金與技術來源。

在此背景中，日本、歐盟與其他高度依賴國際市場的經濟體，若希望維持影響力，必須與全球南方建立更深的互補合作關係，包括基礎建設、綠能轉型與高值化製造等領域。未來十年，這些市場的政治與經濟重心將成為全球格局競逐的關鍵戰場。

內政弱化：中型國家的治理困局

《2026年地緣政治展望》揭示另一項重要趨勢，即中型國家在內政上普遍面臨治理能力下滑，特別是在歐洲與日本。

歐洲多國的極右與新興政黨迅速成長，使傳統中道政黨失去政策形成能力。法國因議會分裂、多次不信任案與首相頻繁更迭，使政府難以執行財政改革或安全政策。德國則因極右勢力強化，導致大聯合政府在政策推進上更加遲滯。

日本亦因參議院選後的政黨力量重組，使執政黨必須以逐案協商方式過法案，降低了長期改革的推動速度。

治理弱化造成的結果包括：

· 財政調整延宕，債務壓力升高

· 結構性改革難以推進，成長動能下降

· 外交能力受限，無法在國際事務中形成影響力

在全球秩序轉型的關鍵階段，中型國家的弱勢，將使國際政治更傾向由少數大國主導，增加地緣風險集中化的程度。

台海局勢的持續緊繃

2024年台灣大選後，民進黨在行政部門連任，但立法院失去多數，國內政治對立加劇。《2026年地緣政治展望》分析，立法院改革爭議、大罷免運動以及預算削減，使政府施政受阻，並削弱其安全準備能力。

此外，川普政府對台態度趨於務實主義，包含要求提高防衛支出、對台課徵20％相互關稅、並在外交接觸上增添限制。台灣社會因此出現「疑美論」升溫的現象。

報告指出，中國大陸在當前情勢下，更可能選擇「強制的和平統一」，即透過軍事壓力、經濟威懾與輿論滲透等手段，削弱台灣內部的抗拒能力而非直接武力攻擊。在2026年地方選舉將至之際，大陸可能利用台灣內部政治裂縫強化操作。

值得注意的是，許多日本企業雖意識到台海風險，但在供應鏈調整、員工撤離計畫與替代生產地部署上，進度仍然有限。台海局勢的任何震盪，都可能對全球供應鏈與區域市場造成連鎖效應。

關稅新常態：世界經濟的長期震盪

2025年，世界經濟被川普關稅政策全面牽動。《2026年地緣政治展望》明確指出，2026年仍將持續受四大不確定性影響，包括貿易協議履行、產品別關稅追加、關稅合憲性訴訟、以及美墨加協定的重談。

國際貨幣基金預估世界經濟成長將從2024年的3.3％下滑至2026年的3.1％，中國大陸與美國成長均同步放緩。全球需求疲弱、供應鏈重組成本上升，使多國面臨內外需求雙重下降的壓力。

企業方面，短期措施包括價格調整、吸收成本與重新計算關稅負擔；中長期策略則包含材料替代、產地移轉與投資版圖重編。然而報告指出，即使關稅在法律上遭撤銷，川普政府仍可能以新法源維持相似政策，意味著關稅將成為長期結構性風險，而非短暫工具。

結語

2026年的世界正面臨一場結構性的劇烈轉折。美國不再願意承擔維繫全球秩序的成本，而中國大陸、全球南方、歐洲與日本等角色各自面臨不同壓力，這使國際體系變得更加碎片化。經濟與安全雙軌競逐、科技領域全面戰略化、供應鏈因地緣政治重新定義，都讓企業必須在更高的複雜性中求生。

在這個「秩序鬆動期」，任何單一風險都不再是孤立事件，而是與其他脆弱環節相互牽動。因此，從國家到企業，唯一可行的策略，就是以系統性的風險視角重新編組資源，並以動態方式建立多層次緩衝。這將決定各國與企業在新全球格局中的位置，也將形塑未來十年的國際秩序。