【專欄】2026年：反戰與和平的展望



田牧（德國）

2025年即將逝去，這是動蕩不定的一年，概述了大千世界的一切，風雨飄搖、戰火四起、世道艱難、秩序紊亂，大有風譎雲詭、時移世易之駭然……。

一是戰火此起彼伏。整個歐洲幾乎被三年多的俄烏戰爭拖累、拖垮了，戰爭卻依然難以終結；東南亞泰柬7月的武裝沖突，斷斷續續持續至今天；中東地區依然戰火不熄，近日以色列對加沙、黎巴嫩等仍在轟炸與襲擊；太平洋、印太等區域、中日菲之間同樣是劍拔弩張、箭在弦上；美國「全面徹底封鎖」委內瑞拉附近的海域，逼迫馬杜羅下台……等等。

廣告 廣告

川普調停俄烏戰事，與澤倫斯基會談/白宮網站

二是傳統陣營異變。「二戰」以來最大的變局動向，是大西洋兩岸的美歐傳統陣營之間正在發生深刻的變化，體現在戰略自主性（歐洲尋求減少對美依賴）、政策分歧（在貿易、安全、價值觀等方面）、以及政治右翼力量崛起，從國家到區域，乃至整個世界傳統體制的矛盾沖突加劇，致使民主陣營盟友之間出現離心離德，複雜而交錯。相反，美中俄關係從競爭、遏止與制裁等，變得寬容、謙讓，甚至商榷廣泛合作等。

三是世界經濟趨勢呈現增長放緩，主要受地緣政治緊張、經濟斷鏈脫鉤、去風險，貿易碎片化影響，西方國家減少對中國供應鏈的依賴等，全球經濟在低增長與高風險並存的背景下緩慢前行。

在人類歷史發展過程中，千百年來不斷重複著「亂—治—興」的循環與規律。對芸芸百姓來說，期待著「從亂中見希望、在亂中立秩序」；對人民來說，反戰與和平，才是硬道理，也是永恒的祈盼與話題。

《國家安全戰略報告》的警示

美國被視為「天下霸主」，美國的新戰略，無疑牽動著世界政治經濟軍事大動脈的跳動，強烈影響著2026年的世界格局。

前不久美國公布了最新《國家安全戰略報告》。有媒體評論：美國是戰略虛弱了，撤退了，收縮了……，退守門羅主義政策老黃曆了。筆者不同意這樣的觀點，相信美國正在做正確的決定，應該是戰略的調整、轉型與優化，其核心依然是維護美國霸權，美國第一。但現如今采取此「和平戰略」，卻顯出倉促、亡羊補牢之勢。

2013年，筆者曾撰寫過《揭秘習近平的戰爭動員令》，刊載在香港《揭露》雜誌9月刊上，文中寫道：「要維護世界霸主地位，最佳途徑——保持和平態勢，若是霸主直接參與決鬥，霸主的地位就到頭了。自然界中，猴王要維護自己的統治地位，總是以威勢震懾住挑戰者，一旦這一招不靈，真發生了決鬥，那就註定老猴王的年限已至。因為總是有幾只年輕力壯的公猴，覬覦著猴王的地位，它們會接二連三地發起進攻，輪番與猴王展開你廝我咬的大戰，過一難過二，過二難過三，老猴王的結果終將很慘。頭狼的競爭也一樣。頭狼競爭時，老頭狼一動不動直立高處，兇狠的目光來回掃視著強健的競爭者，用強勢震懾挑戰者，如此持續幾小時，抗不住威懾的對峙者，只能選擇離開，退出競爭。惡鬥一旦拉開，結果就很難預料。維持頭狼地位的最好方法，就是避免直接惡鬥，把挑戰者嚇跑。動物是這樣，人類也是這樣。中國人常說，興也戰爭，敗也戰爭。古今中外的霸主，無一不是依靠戰爭贏得霸主地位，但最終也是在戰爭中斷送霸主地位。一代傑出的軍事家拿破侖，靠戰爭贏得了法蘭西第一帝國，贏得了歐洲的霸主地位，但滑鐵盧戰役的失敗，照樣使拿破侖喪失了一切。」

本月19日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在年終簡報會上，對中國發表的務實談話表明，2026年美國政府將在更廣泛的「美國優先」政策下，明顯轉變對北京的態度。他表示：無論過去、現在還是未來，中國都會是一個富裕而強大的國家，也是地緣政治中的重要因素，「我們的工作是找到與中方合作的機會。」

時下，在全球政治經濟軍事等綜合實力方面，美國仍然是最強者。所以美國的政策方針，決定著大國之間的謹慎互動與合作，決定著未來美中俄的大國關係。美國的安全戰略體現出和平傾向性，預示著整個世界2026年的和平態勢。

俄烏戰爭是「巨大悲劇」

對於歐洲的社會穩定與恢復經濟發展，結束俄烏戰爭是大前提。

十八、十九世紀，歐洲的政治家、軍事家已經提出了傑出的戰略思想：一是以其戰略思想聞名於世的英國哲學家大衛·休姆（David Hume），他著有《權力平衡論》一書，亦稱「均勢」戰略理論。該理論主張分而治之，使相互競爭的各方勢力處於一個相對穩定、彼此牽制的狀態。秉承這一理論，當年的英國行之有效。當法國強盛的時候，英國聯合沙俄、聯合德國與法國幹；當德國強大的時候，英國聯合法國、沙俄與德國鬥，也就是說歐洲大陸上不能出現單一的強權。曾經的法國不被允許，德國也被制約。30年前蘇聯被徹底瓦解、分崩離析，也可以說是「均勢」戰略理論的勝利。

二是德國將軍卡爾·豪斯霍弗爾（Karl Haushofer）提出的「地緣政治」學說，核心思想是「國家有機體」與「心臟地帶」學說，並且深受「生存空間」的影響。通俗的說：生存空間是國家發展的必要條件，因而國家掠奪更多的生存空間是合理的；而心臟地帶論反映出德國的戰略定位與對外戰略。

從歷史上來說，俄羅斯的強大一直是歐洲的隱痛。同樣面對「均勢」戰略與「地緣政治」戰略，德國前總理梅克爾就站得高、看得遠，她是「二戰」以來鮮少的世界級戰略家。2022年6月，梅克爾告誡歐洲，俄羅斯是搬不走的鄰居，必須找到共存方式。她指出：「俄烏沖突是一場『巨大悲劇』」。

梅克爾在執政時期與俄羅斯合作完成的「北溪2號」，實際上建構了德國、歐盟與俄羅斯之間的友好橋梁。基辛格早年就已經從東西方戰略思考建議：烏克蘭不該成為西方或東方的「前哨」，而應該成為「橋梁」。梅克爾的「北溪2號」和「中歐投資協定」，無論從德國、歐盟的經貿方面、地緣政治平衡方面、甚至是東西方的大戰略方面來看，都是戰略大手筆，不亞於「長電報」的凱南，不亞於基辛格。俄烏戰爭，事實上導致了歐盟、德國社會穩定與經濟發展的破局。

梅克爾

梅克爾原計劃促使歐盟成為多元國際政治中的一強。而俄烏戰爭卻使中俄從原先的離心離德、不信任關系，轉變為在政治軍事經濟上的全方位共進退超盟國關系。盡管中俄不承認他們的同盟關系，估計源於通常的「同盟」表述，不足以闡述表明中俄兩國兩黨兩軍的關系。這豈不是最大的戰略失敗？

歐洲的沈淪，是輸在了安全戰略上。時下，即便俄烏戰爭不久結束，德國、法國、歐盟依然陷在一個棘手困局中：如何處理與俄羅斯的關係？如何落實「均勢」戰略與「地緣政治」？這也是維護歐洲和平的基礎。

「和平」是「二戰」後國際秩序的核心

「二戰」以來，美歐建立了以自由價值觀為標準的「國際秩序」，也即是耳熟能詳的「基於規則的國際秩序」一說。戰爭結束時，數千百萬人葬身於戰爭，數千百萬人顛沛流離、無家可歸，整個世界經濟崩潰，人類世界大部分的工業基礎設施被摧毀。世人很清楚，戰爭血腥殘忍、摧枯拉朽。毋庸置疑，雖然戰後仍處在美蘇對峙的冷戰時期，但「和平發展是人類社會的主旋律」。

1991年，前蘇聯分崩離析，解體成16個獨立國家。1992年，弗朗西斯·福山的《歷史的終結及最後之人》（The End of History and the Last Man）問世，他在書中提出：西方國家自由民主制的到來，可能是人類社會演化的終點、是人類政府的最終形式。此論點被稱為「歷史終結論」，幾乎成為當年膾炙人口的經典論述。舉世歡欣鼓舞，誰人不信？誰人持疑？

俄烏戰爭在歐洲持續了將近四年，俄羅斯又回來了，「歷史終結論」破產了，繁榮富饒有序的歐洲也破碎了。戰爭給烏克蘭帶來了生靈塗炭、家園破碎，同時也嚴重影響了整個歐洲的繁榮發展與安居樂業。戰爭的慘痛、淒涼與沈淪，令世人懂得了珍惜和平時代的穩定與安寧。

和平是社會穩定、經濟繁榮、文化發展的前提；和平保障人民的生命安全和人格尊嚴，使人們能夠自由地追求美好生活；和平時期生活穩定、物資充裕，與戰時的絕望形成鮮明對比，更能凸顯和平的價值。總而言之：和平發展才是人類社會的主旋律。

台灣是中華文明的繼承者

新近，筆者在視頻中傾聽了一段關於中華文明歷史演變的講座，演講人是中國社會科學院學部委員馮時。

他提出一個令人深省的問題：「文明的傳承，究竟靠什麽來完成？」孔子說過一句非常關鍵的話：「夷狄之有君，不如諸夏之亡也。」強調的是：文明標準高於政權標簽。馮時總結道：有沒有「禮」、「教」、「文」，比「你是誰統治」更重要。也就是說，在古人眼中：文明是可以流轉的，並不永遠綁定在某一塊土地上。

這句話之所以令人深思，是因為他提出了一個很古老、也很現實的命題：「文明狀態」高於「政治歸屬」。

馮時指出：今天中華文明的核心制度、倫理、生活方式，在台灣保存得更完整、更連續。他的依據是：傳統漢字、古典教育、禮俗結構在台灣保存度較高，且經歷較少「主動切斷自身傳統」的階段。他談的是中華文明的延伸與傳承，不是主權問題。

但是今天中共如何面對中華文明？如何面對台灣？文明的傳承是人類發展的主旋律，是兩岸人民共同維護與傳承的重任，這才是大目標、大方向，所以要尊重台灣人民的意願與訴求。

新近，兩岸「武統」喧囂聲不斷，有說是2026年將發生，有說是2027年將發生，筆者深信這不是兩岸人民的共同願望與期待。而習近平在黨內講話中數度表態：優先考慮「和平統一」，他表示：「我是以最大的耐心、最大的誠意、最大的努力，爭取和平統一。」話說回來，兩岸關係的走向，還存在一個基本事實：關鍵還要取決於美國的政策與態度。

美中關係走向是基礎

川普、習近平APEC場邊會談/白宮網站

中共一直強調「統一」台灣，已有七十餘年歷史了，但「統一」仍然只停留在口號上。川普總統並未鬆開美台關係的「螺絲」，即便是川普政府新近公佈的「美國安全戰略」，其核心還是「維護霸權」，即「美國優先」戰略。對於現有的國際政治地緣態勢（當然包括台灣），美國的態度還是「不改變現狀」。

媒體稱，美國2025年「中國軍力報告」凸顯了「避戰思維」。美國鮮有與大國直接碰撞，這是美國長期戰略的構思，現今之所以放在台面上刻意表述，自然有其軍事、外交方面的謀略與目的。

對美國來說，美台關係（自1949年前國民政府的延續）遠超中美關係，有一個現實不容忽視：長年以來美國以全球霸主的地位與利益，掌控著太平洋（亞太、印太等）區域的前沿陣地——台灣。

美國一直警示：「2027年中共將武統台灣」，一些媒體卻對此嗤之以鼻。在《2025年中國軍力報告》中，特別關註台海問題的緊迫性，其中也提到了中共軍隊2027年的目標，包含具備對台灣取得「戰略決勝」的能力。

其實，美國的判斷並非杜撰，而是有依據的。美國根據中共的戰略儲備作出推測，比較可信。比如在「元素周期表」上的20%化學元素，中國是沒有的，需要從國際市場上購買。作為商業儲備通常需要半年，而作為戰略儲備需要囤貨20年，所以近年來中國正在努力作戰略儲備。一旦中國攻擊台灣，引發世界大戰，或者是全面經濟制裁中國，這就是應對策略。

美中關係的緩解與平衡，一定會涉及台灣問題，那麽就應該有台灣的參與，由台灣人民來決定台灣的前途與未來。

2025年9月，中共進行了93閱兵炫耀軍力。新近福建艦（航母）下水，新一波展示中共武力的強大。真理不在器而在於道，「策略是基礎，武器是工具」。治國在於「道」：是方向、是思想、是靈魂。它落實了「為什麽做」和「做什麽」的主題。沒有正確的方略，所有的行動都是盲目和低效的。武器是「器」：是手段、是工具、是載體。它回答「怎麽做」和「用什麽做」的問題。再好的工具，如果沒有正確的指導思想，也無法發揮其價值，甚至可能造成相反效果。

中國的問題，憲政民主制度的建立，換言之是文明制度的改造與升級，應與當今的國際現代文明接軌，中國的共和制度，要落實與體現在民主人權與憲政制度上。

結語：和平與安定

時局動蕩而巨變，合縱、連橫從來不是「信任」，而是權宜之計。韓非子有一句極其冷靜的話：「交不終日，而謀必反。」國家之間不存在道義友誼，只有利益交叉期。對現今美中俄關係而言，美國安全戰略已經表明：欲維持其主導地位與戰略回旋空間。就中國來看，應該是爭取發展時間與外部穩定。對俄羅斯來說，是爭取突破孤立、繼續保留國際影響力。

美中關係，看似緩解與穩定，實則各打各的算盤。如今更像是：舊秩序走到瓶頸，新秩序尚未成形。

12月29日，中共軍隊發布：「正義使命–2025」軍演。路透社報導稱，演習旨在展示北京切斷台灣與外部支持的能力，並檢驗台北捍衛自身及其美制武器庫的決心。此舉大有侵門踏戶、武裝威脅台灣之勢，令世人義憤填膺、譴責抗議！

而對全世界的人民來說：反對戰爭！塑造和平！這才是2026年的期望與王道。

