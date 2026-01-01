【專欄】2026美國經濟驚現K型分裂：富者愈富，貧者愈貧的殘酷現實



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

踏入2026年，美國經濟呈現出一幅複雜且矛盾的圖景。整體成長數字看似穩健，預估實質國內生產毛額（GDP）成長率可達2.4%，較2025年的2.1%緩步加速。然而，這份看似平穩的成績單背後，卻掩蓋了日益深刻的社會經濟裂痕。一種被稱為「K型經濟」的現象正主導著美國的發展軌跡：高所得族群與人工智慧（AI）相關產業蓬勃向上，而中低所得階層與傳統產業卻在困境中掙扎。這種「單腳走路」式的復甦，不僅顯示成長動能的不均衡，更預示著在政策搖擺與外部風險下，美國經濟的韌性與脆弱僅有一線之隔。

K型經濟：成長表象下的分裂實相

所謂「K型經濟」，生動地描述了經濟復甦中不同群體命運分岔的現象，如同字母「K」的筆畫，一端向上延伸，另一端卻向下滑落。在2026年的美國，這種分化具體體現在家計部門與企業部門兩個層面。從家計消費來看，高所得家庭（年收入10萬美元以上）的實質消費持續堅挺。反之，年收入5萬美元以下及5萬至10萬美元的中低所得家庭，消費成長長期停滯，甚至呈現疲軟趨勢。這種消費能力的鴻溝，根源於收入來源的差異。高所得階層的收入不僅來自薪資，更受益於股市上漲帶來的豐厚資產性收益。

企業部門的投資活動同樣呈現嚴重的「K型」分化。當前美國設備投資的成長，幾乎完全由AI與數據中心相關的龐大資本支出所驅動。數據顯示，自川普（Donald Trump）政府上台後民間企業公布的投資計劃中，約75%的金額集中於AI領域。相比之下，製造業、能源、運輸等非AI核心領域的投資計劃則顯得規模有限且成長遲緩。這導致了「AI繁榮」與「傳統產業冷清」並存的奇特景象。

政策驅動與加劇分化

2025年至2026年間實施的「川普減稅2.0」政策，在設計上無意中成為了加劇「K型」分化的催化劑。這項稅改的核心內容包括將企業設備投資費用及研發支出全額即時折舊的制度永久化，並進一步降低個人與企業所得稅率。然而，其減稅效益分布極不均勻。

分析指出，該政策使收入最高的20%家庭稅後所得明顯增加，而收入最低的20%家庭稅後所得反而可能減少。原因在於，為部分彌補減稅造成的財政缺口，政策配套包含了對中低所得族群社會保障支出的削減。

與此同時，川普政府的關稅政策雖經調整，其影響仍持續發酵。2025年一度激化的關稅措施，曾使美國對中國大陸等貿易夥伴的實效關稅率最高飆升至17%，後雖有所回落，但仍遠高於2024年2%左右的水準。高關稅成本最初並未完全轉嫁給消費者，企業吸收了一部分壓力。但據金融機構預測，到2025年底，消費者將負擔約55%的關稅成本，若關稅持續，到2026年底此比例可能升至70%。這對消費預算本就緊張的中低所得家庭構成直接打擊。

為緩解通膨壓力與政治顧慮，政府已對超過100項民生食品（如牛肉、咖啡、水果）實施了關稅豁免。此舉雖有助於短期物價穩定，卻無法從根本上扭轉關稅對供應鏈和企業投資信心造成的長期不確定性，這種不確定性尤其抑制了中小企業及非AI領域的擴張意願。

勞動市場冷熱不均與貨幣政策的兩難

美國勞動市場正清晰地反映「K型」特徵，呈現出「成長放緩但未崩潰」的複雜局面。一方面，失業率從2025年中的低點逐步上升，至2025年9月已達4.4%。另一方面，大規模裁員並未普遍發生，顯示市場正在冷卻而非緊縮。這種分化背後的原因是結構性的：高薪資、高技能職位（尤其是科技與AI相關領域）的需求相對穩定；而低薪資、服務業等職位的成長則顯著放緩。非法移民的強制遣返與工作簽證收緊，進一步減少了特定行業的勞動力供給，加劇了勞動市場的扭曲。

面對此種「分裂的螢幕經濟」，聯準會（Fed）的貨幣政策陷入兩難。為應對勞動市場放緩的跡象，Fed已於2025年9月重啟降息，將聯邦基金利率目標區間下調25個基點。市場預期2026年可能還有1至2次、總計約0.50個百分點的降息空間。然而，降息的步伐與幅度受到嚴格制約。首先，通膨雖從高點回落，但核心消費者物價指數（CPI）年增率仍在3.0%左右徘徊，高於政策目標。其次，龐大的財政赤字與政府債務可能推高長期公債殖利率，限制貨幣寬鬆的效果。

更關鍵的風險在於政治對央行獨立性的潛在干預。面對利率高企可能帶來的財政負擔與經濟降溫壓力，行政部門可能強力要求Fed加大降息力度。若央行過度屈從於政治壓力，在通膨根基未穩時過快降息，恐導致通膨預期脫錨，引發物價再度飆升的風險，使經濟陷入更為棘手的「停滯性通膨」困境。

多重風險下的脆弱平衡

展望2026年，美國經濟在「K型」軌道上行走，面臨多重不確定性的考驗。首當其衝的是政治周期風險。2026年將舉行中期選舉，經濟表現將成為選戰核心議題。為爭取選民支持，政策可能出現搖擺或推出短期刺激措施，例如政府已討論但前景不明的針對中低所得家庭的現金給付計劃。然而，國會嚴重的黨派對立使得大規模財政法案難以通過，此前在2025年底創紀錄的政府關門事件已顯示財政運作的高度不穩定性。

其次，經濟成長過度依賴單一動能的風險不容忽視。當前成長幾乎由高所得階層消費和AI投資這「兩個輪子」驅動。一旦AI領域的投資熱潮出現預期降溫，或股市發生顯著調整，將直接衝擊高所得家庭的財富效應與消費信心，導致經濟失去關鍵支撐點。屆時，本就疲軟的中低端消費將無法填補空缺，可能觸發整體經濟的顯著下滑。

最後，關稅與貿易政策的法律與經濟風險依然存在。依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）授權實施的關稅正面臨司法挑戰，最高法院的判決可能使部分關稅無效，帶來政策環境的突變。此外，持續的貿易摩擦若導致全球供應鏈進一步重組或引發貿易夥伴的報復，將對美國出口與物價造成新的衝擊。

結語

2026年的美國經濟，是一幅韌性與脆弱並存的「K型」畫卷。總體數據預示著溫和成長，但微觀層面的分裂與不平等正在加深。AI革命與減稅政策創造了繁榮的上行分支，而關稅成本、社會保障削減與勞動市場冷卻則壓制了下行分支。這種「單腳走路」的模式雖然可能在短期內維持，但其內在的不穩定性極高。未來的經濟軌跡，將取決於政策制定者能否在刺激成長與縮小裂痕、對抗通膨與支持就業、政治訴求與經濟規律之間找到艱難的平衡點。否則，K型的兩條分支可能不再是同步的起伏，而是導向截然不同的永久分岔。