【專欄】2026 世界更和平 經濟更繁榮
文/曹長青
2026是華人農曆「馬年」，令人想到一馬當先、快馬加鞭、馬到成功等積極向上的光明前景。確實，從政治、軍事、經濟等層面來看，新一年將比過去更好。
首先政治層面，2026年美、英、德、法、義、日、加等七大工業國（G7）都沒有總統大選，意味著政治格局穩定，沒有大的變數。其它主要大國俄國、印度、印尼、巴基斯坦以及澳洲等也沒有大選。僅有的是巴西，不那麼重要。非洲一些小國也有總統選舉，但對全球影響微不足道。只有美國11月的國會中期改選，如果共和黨輸掉參眾兩院那才是大事，但機率不高。
加薩衝突結束，川普創造奇蹟
川普接見被哈馬斯監禁的人質。
其次，在軍事或區域衝突方面，「馬年」更有大的斬獲：衝突多年的加薩戰爭會完全結束。主要歸功於美國總統川普主導的「加薩和平方案」。
川普的加薩和平方案能夠得到中東全部阿拉伯國家、全球主要穆斯林國家、以色列和巴勒斯坦雙方，還有歐洲大國的同意，簡直是創造了政壇奇蹟。這是其他任何國家領導人都無法做到、之前的美國總統也根本不能項背的重大外交成就！
因爲中東的巴以衝突，從1948年以色列建國就開始，延續至今78年！這背後有領土紛爭、宗教對立、文化相悖等等複雜因素。川普總統促使各方接受和平方案，這是破天荒的成就。而且這個和平方案還是在聯合國安理會沒有一票反對下通過的。由此就大局已定。
這個方案的核心是哈瑪斯放棄武裝、退出加薩。如果這夥極端份子還要反抗，就只能被以色列軍隊放手出擊（不再有國際壓力）徹底消滅。
加薩衝突的結束，巴以關係的穩定，世界就安全了很多，因為少了一個時不時會爆一下的火藥桶。再加上美軍戰機炸毀了伊朗的核武試驗基地，以色列軍隊擊潰了黎巴嫩的真主黨，德黑蘭支持的葉門胡塞武裝也式微，伊朗的毛拉政權自身難保，更無力回天。
川普總統又與中東的沙烏地阿拉伯、阿聯酋、卡塔爾、埃及，以及推翻了阿薩德後的敘利亞新政府等都發展了良好關係，這都促使整個中東局勢在新一年更朝向穩定，而不是過去的衝突不斷。
俄烏戰爭結束露出曙光
全球另一個最大的衝突點是俄烏戰爭，到今年2月就打了四年。
也是靠重返白宮的川普總統不斷斡旋調解，俄烏雙方簽署停戰和平協議的可能性才增大。即使烏克蘭總統澤林斯基在英法德等白左政府的慫恿下拒絕和平方案，但最後還是得服從現實。川普總統在白宮坦率明確地對澤林斯基說的，「你手裡沒有牌」，所以澤林斯基終究不得不認清和尊重現實。明擺著，戰爭再繼續下去，就是烏克蘭失去更多領土、更多生命喪失，而基輔沒有任何勝利的可能。澤林斯基之所以拖延停戰，不滿美俄的條件框架的主要藉口（因為烏方沒有討價還價的棋子），為的是拖延時間，拖延總統大選，讓澤林斯基掩藏、轉移、處置戰爭期間烏克蘭政府和官員們的巨額貪腐。
當年的韓戰，也沒有打出絕對的勝負，最後回歸戰前的「三八線」，雙方都以付出巨大傷亡為代價，服從了現實。當時並沒有簽「和平協議」，只是「停戰協議」，就是為了避免更多的生命損失。這一停戰，就是七十多年。俄烏同樣可以，先停戰不繼續死人，雙方不認可的土地劃分問題先擱置。
越戰，美國等於放棄退出，也是為避免更多生命喪失，留給時間解決。今天的越南仍不是民主國家，但其政治控制已較前鬆動，經濟蓬勃發展，而且還成為美國重要的經貿夥伴之一。美國已經跟這個仍是共產黨一黨執政的越南關係相當好。這更說明，三十年河東，三十年河西，在很多情況下，付出慘重生命代價的戰爭，並無實際意義，失去的只是那些普通士兵和百姓的生命。
所以川普總統致力於避免戰爭、結束衝突、挽救生命的思路是對的。房子可以重建，經濟能夠復甦，但生命一旦消失就永遠不會回來。
在台海問題上也同樣，川普的戰略是如何避免戰爭，而不是雙方開戰了再怎麼處理，到那一步就「太晚了」。川普說，習近平曾對他表示，只要川普在白宮，中國就不會對台動武。就是北京當局看到了川普以強大武力為後盾但強烈追求、並致力於和平的決心。
遏阻政府印錢，新式武器登場
第三，在經濟方面，2026年應該情況更好。在沒有戰爭、沒有較大國際衝突的情況下，大家都發展經貿，當然有利於經濟繁榮。尤其美國作為全球最大的經濟體，川普從來都是把本國經濟發展放在最核心位置。眾所周知，美國經濟好，總能帶動全球經濟蓬勃。川普上任後，迄今為止，對美國和世界未來經濟發展的最重要貢獻，其實是很多人還沒有意識到的加密貨幣領域。
眾所周知，各國央行都在拼命印錢，除了應對各種經濟危機，歐美還濫發福利，政府開支火箭般沖天。不僅政權不穩定國家的法幣（政府發放的法定貨幣）可以迅速貶值、通膨驟升，就連全球最穩定、最強勢堅挺的美元購買力在過去一百年都貶值了95%！
而政權不穩定、經濟一團糟的國家法幣則可暴跌到比衛生紙更不值錢的地步。例如委內瑞拉，2013年1美元约等于10玻利瓦爾（該國的法幣），而到2020年，1美元的兌換率曾達到幾百萬玻利瓦爾。而津巴布韋的通貨膨脹率在2008年居然高達2.3億%
更嚴重的是，如果共產份子掌握政權，就完全可以像前蘇聯和毛時代的中國那樣，國家沒收一切私人財產。這不是聳人聽聞，在西歐甚至美國，許多地方政府已經被共產份子掌握。而且，在西歐和美國，在意識形態等上層建築領域基本被左派佔領的情況下，共產主義的捲土重來絕不是不可想象的。另外，戰爭等因素也可瞬間令法幣一錢不值。
在2008年美國的金融風暴之後，「比特幣」的橫空出世，點亮了一盞「去中心化、去政府控制化」貨幣的明燈，開啟了人類新的金融系統的航程。比特幣是一種沒有銀行、沒有政府發行、限量只有2100萬顆的數字貨幣；它靠一套全球電腦共同維護的系統來記帳，是只存在於網路上的、任何人都不能隨意多印、凍結的貨幣。與此同時，在相同概念下也應運而生了眾多數字加密貨幣。
「比特幣」將阻止共產主義
加密貨幣因為存在雲端，在天上自由流通，哪個政府都無法再像過去那樣阻止、限制貨幣的出入、主宰金融。每個擁有比特幣的人，都真正主宰自己金錢。錢存在銀行，銀行可能被國有化；黃金藏在地庫，也可能被偷盜。但「數字貨幣」離開本人的私人鑰匙（一串電子數碼），誰也拿不到。
所以，以比特幣為代表的數字貨幣的產生，不僅能制約各國政府的無限制印錢，加速貿易活動，尤其是其保護私有財產的性質，可以阻止共產主義這種最邪惡制度的死灰復燃。人們逃離共產主義或戰爭等災難的時候，房子搬不走，紙幣成廢紙，黃金也難運，只有存在天上的數字資產才最安全，而且走到天邊也是屬於自己的。
比特幣，這個被稱為「數字黃金」的新科技帶來的新貨幣，在經過了十多年大起大落的各種考驗之後，已經越來越走向成熟。但它要廣泛被接受和應用，還需要為了防止洗錢等犯罪活動而通過各國政府的監管政策，使其合規化，進入正規金融體制，投入到實際應用中。
美國總統川普本人，因倍遭拜登政府和左派司法系統迫害，其不動產和銀行帳號被凍結、甚至連他兒子都無法從銀行貸款，親身體驗了政府控制金融和私有財產的可怕；加上美國巨額國債繼續下去，會使國家崩潰，所以他重返白宮後大力支持加密貨幣，通過了一系列監管政策，促使加密貨幣合規化、正式進入美國的金融體系。
全球分攤了美國國債
川普的整個內閣成員都是加密貨幣的支持者，他說，之前拜登政府敵視、甚至對加密貨幣發動的「戰爭」結束了。他的政府將全力支持比特幣為代表的數字資產市場的發展；並表示，設立「戰略比特幣儲備」。目前美國政府擁有20萬枚比特幣，加上公司和個人的持有，最高估計美國可能擁有多達800萬枚比特幣，約佔全部2100萬比特幣總數的40%。
而且川普總統主導通過的、美元「穩定幣」（背後是美元支撐的數字貨幣）法案，不僅會強化之前已經開始式微的美元霸權地位，而且幫助美國政府緩解了國債壓力。因為基於世界各國人民對美元的信任、貿易接受美元程度最高，所以全球都來買美元穩定幣，而穩定幣發行商則用美元現金購買美國國債（最保值的投資），所以等於全球分攤了美國國債。
美國是全球金融的火車頭；美國一行動，世界就跟著動。現在許多國家已經開始效仿美國，開啟了數字貨幣合規化的政策方面的行動。而數字貨幣的發展，將會極大地促進全球的金融改革、加快貿易和整個市場經濟的步伐。也會越來越成為抵抗政府印錢、抗通膨，最終抵抗政府控制私有財產的最高目標。
所謂共產主義，一句話，就是剝奪私有財產。所以說，能從根本上保護私有財產的「數字黃金」比特幣，就是抵抗共產主義的最有效工具。
所以，無論只看表面的很多人怎麼咒罵川普總統跟習近平、金正恩等的關係怎樣怎樣，別的都不談，僅僅是大力推動加密貨幣的合法「上架」，就是他抗衡一切獨裁者、保護私產、促進美國和世界經濟的最重要貢獻。
在這樣的美國環境下，2026年，實在是應該樂觀的一年。
2025年12月20日
——原載台灣《看》雜誌2026年1月號
