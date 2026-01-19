【專欄】AI在雲端還是AI無所不在

文/楊聰榮（ESG碳減量聯盟理事長，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）

AMD在CES 2026年以「AI Everywhere, for Everyone」為主題的演講，表面上是一場產品線全面更新的發表會，實際上卻是一次對既有算力秩序的重新定義。這場演講真正宣告的，不只是新一代處理器與加速器的到來，而是一個從雲端為中心，轉向邊緣優先、去中心化與開放生態的算力政治重組。當AI被重新定位為日常生活與產業運作的基礎環境，而非高牆內的稀缺資源，整個產業的權力結構也隨之開始鬆動。

蘇姿丰（Lisa Su）在CES 2026反覆強調，AI不再只是雲端超級電腦與大型資料中心的專利，而是未來數十億人每天互動的基本背景。AMD在PC端推出Ryzen AI 400與Ryzen AI Pro 400系列，NPU運算能力可達約60 TOPS，使中大型模型得以在本地端直接執行，AI PC正式從早期採用者市場邁入主流應用階段。進一步推出的Ryzen AI Max+ 392與388平台，透過128GB統一記憶體設計，讓高達1,280億參數的模型能在高階輕薄筆電與小型桌機上本地運行，原本只能仰賴雲端GPU的推論工作，開始回流到使用者桌面。

這樣的設計轉向，象徵AMD不再將PC視為AI服務的終端介面，而是直接宣告PC本身就是具備超算級推論能力的分散節點。當這類硬體在未來3到5年內廣泛滲透至企業與個人端，雲端與終端之間的分工界線勢必被重新劃分，算力也不再天然集中於少數資料中心之中。

在資料中心層面，AMD並未退出與NVIDIA的正面競爭。新一代Helios機架級平台與MI500系列GPU，被定位為MI300X的數量級升級，目標是支撐未來全球數十億人每日使用AI、算力需求放大一百倍的長期成長。Helios平台刻意強調標準乙太網路、可程式化DPU與開放軟體堆疊，形成與NVIDIA以CUDA與專用網路高度綁定的封閉架構之鮮明對比。這並非單純的效能之爭，而是關於誰能主導資料中心生態規則的制度競賽。

值得注意的是，蘇姿丰在談論資料中心時，並未將其描繪為AI未來的唯一核心，而是將雲端定位為整體AI部署中的一層。這樣的論述，實際上是在重新談判算力「只租不擁有」的長期假設。當本地AI硬體逐步成熟，資料中心壟斷算力供給與定價權的能力，勢必受到終端算力擴散的稀釋。

AMD在CES 2026所描繪的去中心化算力藍圖，清楚圍繞三個樞紐展開。AI PC被定位為個人級的微型資料中心，能長時間在本地背景執行即時字幕、智慧助理與隱私敏感文件分析。Ryzen AI Halo開發平台，則把模型訓練與部署重新拉回辦公桌與企業內網，使AI研發不再預設必須依賴雲端租用。嵌入式Ryzen AI處理器，進一步讓汽車、醫療設備與人形機器人成為實體世界中的運算節點，形成一張分散式的物理AI網路。

這三個層次共同構成一種多層本地化的算力策略。開發在本地，推論在本地，雲端僅保留必要的聚合與訓練角色。其直接後果，是最大幅度削弱雲服務商對每一次AI互動抽成的能力，也讓資料主權、隱私與成本控制重新回到企業與使用者手中。

在NVIDIA未於CES 2026正式發表新GPU的情況下，這場發表會實際成為AMD爭奪產業敘事主導權的舞台。蘇姿丰反覆強調，AMD是少數同時橫跨CPU、GPU、NPU與客製加速器的供應商，並選擇以開放、多供應商與標準化網路對抗封閉生態。這不只是技術選擇，而是一種去壟斷的政治表態，為產業提供第二條可行路徑。

從更宏觀的角度看，AMD在CES 2026所宣告的，是一個算力治理的新時代。AI不再只是集中式基礎建設，而是一張由資料中心、邊緣設備與個人裝置共同編織的分散式網路。算力從少數雲端節點重新分配到每一台PC與每一個邊緣設備，軟體從封閉框架走向開放平台，AI也從遙遠黑箱服務，轉變為可以在身邊調整與掌控的工具。

當AI PC與邊緣裝置的存量在未來幾年累積到臨界規模，整個產業勢必重新回答一個根本問題。AI究竟是雲端提供的服務，還是使用者與企業自己掌握的基礎能力。AMD在CES 2026給出的答案，是把選擇權重新交還到使用者手中，並試圖在這個過程中，重寫AI算力的權力結構。