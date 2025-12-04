【專欄】AI巨浪推升台灣躍升全球伺服器樞紐 下一步更關鍵
文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）
引言
自OpenAI於2022年底推出ChatGPT後，生成AI需求急速攀升，帶動全球數位相關財貿易全面重組。WTO統計顯示，AI相關產品的美元計價貿易額在2025年第一季與第二季的年增幅分別達16.5％與21.7％，遠高於全球貿易整體的5.4％與6.6％。這波浪潮最直接的受惠者之一便是台灣。無論在半導體、伺服器或AI伺服器領域，台灣都在生成AI時代形成不可取代的供應鏈核心。
然而快速成長伴隨更多不確定性，包括美國可能施行的半導體關稅、美中科技對立升溫，以及AI投資是否出現過熱的風險。台灣如何在紅利與風險之間取得平衡，決定其未來十年的產業競爭力。
台灣成為AI供應鏈核心的新局面
相關資料顯示，台灣在2024年的伺服器與儲存設備項目占比約達25％，為亞洲最高，僅次於半導體與集積電路。生成AI所需的AI伺服器數量遠高於一般伺服器，使得台灣具備天然優勢。台灣既能生產高階伺服器，又能整合散熱、主機板、關鍵零件等供應鏈，讓國際雲端企業在擴建資料中心時高度依賴台灣。
同時，美國資料中心投資自2023年起急速上升，季調後年率呈現明顯跳升。由於美國是台灣伺服器產品的最大出口終端市場，這波投資熱潮使台灣成為2023至2024年間亞洲少數維持出口正成長的國家，而中國大陸、馬來西亞與印尼等原本在疫情期間快速成長的國家則反轉向下。
台灣的數位相關財出口占名目GDP比率遠高於其他國家，被歸類為外需依存度極高的經濟體。因此，每當全球對伺服器、半導體或AI核心設備需求增強時，台灣的經濟便能迅速受惠；反之，需求一旦減緩，也可能遭遇放大的反向衝擊。
台灣在生成AI浪潮中脫穎而出的原因
台灣的優勢首先來自其完整的製造供應鏈。從晶圓製造、IC設計、PCB、散熱模組到伺服器整機組裝，台灣能在單一區域內形成高效率的垂直整合體系。相關統計顯示，全球數位商品最大的項目仍是占比約三成的半導體與集積電路，而這正是台灣長期強勢所在。這讓台灣能同步掌握AI伺服器所需的關鍵零組件需求，形成明顯的競爭優勢。
此外，全球供應鏈向越南、泰國等地轉移，使這些國家的演算機器與部品出口占比提高，但仍難以在短期內取代台灣在高階伺服器的技術密度。相關分析指出，2023至2024年間，整體亞洲只有台灣、越南與泰國維持數位商品出口強勢成長，而台灣的成長來源集中於伺服器與儲存設備等最直接受惠於AI需求的品項。
另一重要因素是美國市場的旺盛需求。2025年1至7月，美國自台灣、越南與泰國的數位商品進口呈現明顯增幅，但台灣在技術密度與產品複雜度方面仍具明顯優勢。這些條件使台灣在AI伺服器供應鏈中形成領先位置。
台灣所面臨的結構性風險
美國在2025年4月15日啟動對半導體產品的通商擴大法232條款調查，目的在評估進口是否威脅美國國家安全。儘管尚未課徵關稅，但過去鋼鐵、鋁、木材等產業被納入該條款的案例顯示，半導體、伺服器與儲存設備未來可能成為課稅標的。一旦美國施行關稅，對美出口依賴度極高的台灣將面臨巨大衝擊。
同時，美中科技對立持續加深。自2022年起，美國逐步擴大對大陸的先端半導體與AI技術出口限制，並要請盟友共同配合，使全球供應鏈分裂速度更快。台灣雖未直接列入限制，但當供應鏈重組壓力提升時，材料、設備與技術協作鏈將出現新的不確定性。
除此之外，相關研究提醒，2000年前後IT泡沫破裂後，亞洲出口因前期受惠較深而承受更大跌幅。如今美國資料中心投資增速驚人，若未來生成AI需求未能持續跟上，台灣等目前受惠最大的國家就可能在調整階段遭遇更大衝擊。
台灣在AI時代的下一步布局
面對重大變局，台灣必須透過市場與技術的雙軸策略來提升韌性。市場方面，需逐步降低對美國單一市場的依賴，積極拓展東協、印度與歐洲需求，分散潛在的關稅與政策風險。技術方面，應強化先進製程、AI加速卡、散熱技術與先進封裝等項目，讓AI伺服器供應鏈向上游延伸，提高不可替代性。
此外，台灣可與美國深化合作模式，例如提升共同研發、在地化組裝或策略性投資等方式，使台灣能在美國供應鏈本土化趨勢中維持關鍵角色。
唯有在市場多元化與技術升級上同步努力，台灣才能在全球供應鏈快速變動之際保持領先位置，避免因外部政策波動而陷入過度依賴的風險。
結語
生成AI浪潮使台灣從全球電子製造中心進一步躍升為AI伺服器樞紐。伺服器與儲存設備在2024年占台灣數位商品出口比率約25％，讓台灣在這波科技浪潮中的角色更加突出。然而，外需依存度極高的結構也代表台灣同時面臨美國關税、美中科技對立，以及AI投資是否過熱的多重風險。
台灣必須在全球供應鏈重組與技術變革之際提升韌性，透過市場多元化、技術升級與深化國際合作，才能在AI時代持續維持全球科技樞紐的領導地位。
其他人也在看
《產業》美光停產震撼彈！受惠受害台廠1次看
【時報-台北電】全球記憶體龍頭美光（Micron）拋震撼彈！正式宣布退出消費記憶體市場，明年3月起，擁有29年發展史的「Crucial」系列不再出貨，轉為聚焦高效能AI晶片。法人預期，DDR4/DDR3等傳統型記憶體需求缺口將再擴大，除南亞科、華邦電等台系DRAM雙雄，明年營運可望再上層樓，威剛、金士頓在競爭對手棄賽後，同樣有望受惠。 由於美光在台除設有生產基地，代理體系也相當完備，除文曄是其亞太區的重要合作夥伴，主打消費市場的Crucial品牌，也透過捷元、青雲等通路商分銷，以觸及更廣泛的零售端點，未來隨Crucial系列明年初停產，代理商恐無法分食明年記憶體產業量價齊揚的龐大商機。 此外，廣達副董梁次震表示，記憶體缺料與電力供應的穩定度，是明年營運的兩大挑戰，尤其記憶體缺貨不知道會持續多久，大家都「猜不透」，並認為即便陸廠大舉擴產，但AI發展太快，「恐怕還是不夠」，缺料改善幅度有限。 美光執行副總裁兼事業總監沙達那（Sumit Sadana）於3日指出，近年AI驅動的資料中心需求大幅攀升，帶動記憶體與儲存產品在企業市場成長快速，面對供應配置與客戶優先順序的重新調整，公司最終做出「艱時報資訊 ・ 19 小時前 ・ 10
塑膠股下殺！南亞慘跌6%炸量145億元 記憶體一片綠唯「這檔」成大摩投資首選…猛噴24萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於俄烏戰爭有望停火以及美國川普政府將全力發展機器人的傳聞，航運股及機器人相關題材齊揚，支撐台股今（4）日大盤小幅...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 2
美債恐遭血洗！華爾街示警：新任Fed老大竟是「背後兇手」？
美國聯準會（Fed）新主席遴選進入倒數階段，知情人士透露，川普政府首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）出線機率相當高。然而，華爾街分析師警告，若由哈塞特接掌聯準會，美國公債市場恐面臨嚴峻考驗。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 10
LINE Pay Money上線不到一天！湧逾56萬人開通帳戶
LINE Pay（7722）今（4）日宣布，子公司連加電子支付推出的全新電子支付服務「LINE Pay Money」已於昨（3）日正式上線。官方表示，截至今日14時，已有超過56萬名用戶完成帳戶開通，顯示市場對LINE Pay Money的高度期待。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前 ・ 4
《台北股市》鴻勁創新高！坐穩第五高價 千金股競逐
【時報-台北電】台積電(2330)開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多於跌，AI相關的第二及第三高價股緯穎(6669)、川湖(2059)強攻，甫上市不久的鴻勁(7769)攻上3000元以上新高，也穩居第五高價千金股。 股王信驊(5274)自高檔回檔連挫第三天，整體千金股呈個股表現，鴻勁突破新高成為焦點。 半導體IC測試設備廠鴻勁11月27日以每股1495元轉上市，首日狂飆逾96%，近來呈現高檔震盪，今早一度大漲逾5%至3045元，創上市新高價，並坐穩第五大高價千金股。前五千金股價都在3000元之上。 另外，智邦(2345)、台達電(2308)早盤開高後下壓，失守千元。千金股盤中減1家至25家。台達電早盤曾反攻1005元，智邦則是自周二的千金股寶座暫退位。 台積電今早開高站回月線率台股續反攻。高價千金股整體漲多跌少，由於千金股多具AI概念，隨著輝達及Google題材續火熱，帶動相關高價股表現。 輝達周二股價續揚，帶動供應鏈也是股價第二高的緯穎(6669)早盤漲近3%，伺服器滑軌大廠川湖(2059)重新登上第三高價股，再擠下晶片廠世芯-KY(3661)；世芯-KY盤中退回第四高價股時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
震撼彈！全球DRAM三哥退出「消費記憶體市場」 背後原因曝光
全球第三大記憶體（DRAM）廠美國美光科技於周三（3日）拋出震撼彈，正式宣布退出消費型記憶體市場，未來營運將全面轉向高性能人工智慧（AI）晶片與資料中心需求。中時財經即時 ・ 20 小時前 ・ 5
LINE Pay Money啟動日 支付生態大搬風/法人加碼年終布局 台股放量續漲228點氣勢旺/被動元件火力十足 鈞寶領五檔高掛紅燈｜Yahoo財經掃描
美股在比特幣與AI概念股強彈、殖利率漲勢趨緩、聯準會12月再降息一碼機率逼近九成的激勵下全面走揚，道瓊工業指數上漲0.39%，那斯達克指數上漲0.59%，標普500指數上漲0.25%，費城半導體指數勁揚1.84%。盤面焦點落在科技與半導體族群，資料中心高速連結解決方案商Credo財報與財測優於預期股價飆漲；英特爾在拿下蘋果低階M系列晶片代工訂單的傳聞加持下大漲8.65%；AWS宣布新一代AI晶片將採用輝達NVLink技術，輝達、新思科技續揚；比特幣週一重挫後急彈7%，帶動相關挖礦股與比特幣ETF同步反彈，台積電ADR則在AI情緒回溫下走強1.53%。 亞股今日漲跌分歧，日股續漲1.14%、韓股同步走揚1.04%；而港股下挫1.28%，上證指數同步拉回。 台股部分，今（3）日跟隨國際風向開高走高，加權指數終場大漲228.77點、收27,793.04點，漲幅0.83%，成交值4,406.19億元，上櫃指數也小幅收紅。台積電(2330)在ADR帶動下續攻，收盤站上1,450元，鴻海(2317)小漲收227元；受子公司南亞科(2408)獲利報捷與高階玻纖布題材加持，南亞(1303)表現亮眼，南亞科與華邦電(2344)則在早盤大漲後走勢分歧、收盤一紅一黑。AI伺服器供應鏈買氣不減，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)續強撐盤，CPO矽光子族群由上詮(3363)強攻漲停、帶動波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)輪動點火，被動元件則由解禁出關的鈞寶(6155)鎖住漲停，帶著今展科(6432)、華容(5328)、千如(3236)、金山電(8042)全面亮燈。今日盤面科技權值與題材股齊發力，推動台股再度逼近2萬8千點關卡。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 1
教授不盯盤照賺1／為什麼散戶投資總是輸？ 政大前校長揭2致命錯誤
「能等的人永遠會贏，就怕你不能等。」66歲的政治大學前校長周行一，不盯盤、不選股、不擇時，卻能在漫長的市場循環裡，靠著紀律、只進不出，用時間等待財富。他抱緊2檔市值型ETF，包括追蹤台股大盤的0050、及追蹤美股S&P 500指數的SPY，數十年只進不出、配息滾入複投，平均每年穩拿11％報酬，周行一說這是最簡單、也是最難的投資法，難在投資人往往撐不過震盪，寧願追逐短線、盲從名師，也不願等待，他揭開散戶賠錢的2大真相。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 14
盤後籌碼／外資連三買砸103億 掃貨這2檔金控逾10萬張！
台股（4）日延續震盪整理格局，盤中在金融與電子族群輪動下加權指數終場微漲2點收27,795點，成交量3,883億元。三大法人合計買超105億元，其中外資單日買超103億元，顯示低接買盤持續回流；投信則小幅賣超11億元，自營商買超13億元。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
美制裁陸光通訊廠掀轉單潮！「這檔」1.6T佈局成最大受惠者…炸出82.7億成交額
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（3）日開盤小漲41.36點至27,605.63點，最高一度上漲283.4點至27,847.67點；截至上午11時12分暫報27,704.14...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股力拼回28K！華邦電價量衝第一 ETF 00919成交繼續領先
00919將在12月16日除息，參與除息最後買進日為12月15日，配息發放日為2026年1月13日；以第11次配息公告當日12月1日收盤價21.45元來計算，00919本次預估配發金額為0.54元，維持前一季水準，預估年化配息率10.07％，為連續11季維持10％以上；目前股價來到21.84元，漲0.16元，漲...CTWANT ・ 20 小時前 ・ 5
現增案慘陷兩樣情！「這檔」現增5900張定價105元…亮燈漲停鎖不住慘熄火 收平盤爆量7萬張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB迎來規格升級，市場呈現供不應求，帶動多檔PCB近期趨勢滿滿。定穎投控（3715）昨（2）日宣布辦理現金增資，發行總...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
陷入百元守城戰！這檔PCB連5漲瓦解還觸跌停...外資大賣8千張 八大公股急救1.4億
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（2）日收27,564.27點，漲221.74點或0.81%。八大公股昨日賣超15.47億元，其買超前十大個股，包括5檔電子股、...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
罕見！台股爆逾63億元鉅額交易 今年來累計達9,722億元、刷新高
台股（2）日爆出63.5億元盤後鉅額交易，為近來罕見的新高，推升今日集中市場總成交值為4,865.38億元；累計今年來，鉅額成交值達到9,722.73億元，刷下歷史新高。中時財經即時 ・ 2 天前 ・ 3
籌碼／外資回來了！三大法人狂買214億 記憶體這檔又被賣了
台股呈現「開高震盪收紅上漲」的格局，成交量約維持在4400億元左右的水準，顯見市場追價意願仍是相當地謹慎；不過，隨著美聯準會12月降息預期升溫、台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，獲利成長力道持續看俏。美股走強、比特幣飆漲重燃風險偏好，激勵台股（3）日全面反彈，加權指數終場大漲228點收在27,793點，成交量4,397億元。外資買超162億元，投信、自營商分別買超14億與38億，三大法人合計買超214億元，資金明顯回流權值與AI概念股。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
11月營收年增364%創高！南亞科成交炸13.5萬張 台塑四寶「這檔」翻黑斷開連5漲
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（4）日開低震盪，終場小漲2.67點，以27,795.71點作收，漲幅0.01%，成交金額為3890.79億元。觀察今日成交量...FTNN新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
5根紅棒卻成套牢重災區！「這檔記憶體」Q3淨利年增334%...股價卻狂墜19%登弱勢股王 網哀：照樣殺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（3）日台股加權指數收盤27,793.04點，漲228.77點，漲幅0.83%，觀察今日表現弱勢個股，創見作為記憶體題材個股，受惠於記...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不是台積電、輝達！2026半導體股首選 美銀點名這家公司
美國銀行（BofA）將半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）列為2026半導體個股首選，預期股價成長20％。分析師指出，ASML正進入持續數年的成長期，主因在於曝光技術強度提升、獲利加速以及自由現金流改善。Investing.com報導，美銀重申對艾司摩爾的「買進」評級，並將目標價從986歐元調升到11自由時報 ・ 1 天前 ・ 1
永豐金控看旺2026！台股上看33,000 7大族群要鎖定
2025年在川普主導全球政經風向的動盪中落下帷幕，然而市場表現卻展現超乎預期的強韌反彈。永豐金控指出，儘管年初川普大動關稅戰引發全球股災，但隨著AI資本支出浪潮升溫，台灣出口與科技供應鏈全面受惠，全年景氣與股市都繳出亮眼成績單。展望2026年，永豐金控強調，全球將進入「貨幣政策告一段落，財政政策全面接棒」的階段，建議投資人掌握「AI主旋律、黃金避險需求與台幣偏強趨勢」三大核心主軸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
台股開高漲逾200點 矽光子紅光滿面 「這檔」亮燈漲停
在美國聯準會12月降息機率再度拉升至8成以上、比特幣反彈、公債殖利率漲勢趨緩下，美股四大指數2日全面走升，台股3日同步開高，加權指數早盤開高強漲逾200點，持續站穩所有均線之上。台積電上漲15元達1,445元，聯發科、鴻海、台達電等大型電子股同強，而矽光子（CPO）族群集體點火，IET-KY搶先拉漲停板，華星光、上詮等也勁揚逾6％。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話