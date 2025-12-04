【專欄】AI巨浪推升台灣躍升全球伺服器樞紐 下一步更關鍵



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

自OpenAI於2022年底推出ChatGPT後，生成AI需求急速攀升，帶動全球數位相關財貿易全面重組。WTO統計顯示，AI相關產品的美元計價貿易額在2025年第一季與第二季的年增幅分別達16.5％與21.7％，遠高於全球貿易整體的5.4％與6.6％。這波浪潮最直接的受惠者之一便是台灣。無論在半導體、伺服器或AI伺服器領域，台灣都在生成AI時代形成不可取代的供應鏈核心。

然而快速成長伴隨更多不確定性，包括美國可能施行的半導體關稅、美中科技對立升溫，以及AI投資是否出現過熱的風險。台灣如何在紅利與風險之間取得平衡，決定其未來十年的產業競爭力。

台灣成為AI供應鏈核心的新局面

相關資料顯示，台灣在2024年的伺服器與儲存設備項目占比約達25％，為亞洲最高，僅次於半導體與集積電路。生成AI所需的AI伺服器數量遠高於一般伺服器，使得台灣具備天然優勢。台灣既能生產高階伺服器，又能整合散熱、主機板、關鍵零件等供應鏈，讓國際雲端企業在擴建資料中心時高度依賴台灣。

同時，美國資料中心投資自2023年起急速上升，季調後年率呈現明顯跳升。由於美國是台灣伺服器產品的最大出口終端市場，這波投資熱潮使台灣成為2023至2024年間亞洲少數維持出口正成長的國家，而中國大陸、馬來西亞與印尼等原本在疫情期間快速成長的國家則反轉向下。

台灣的數位相關財出口占名目GDP比率遠高於其他國家，被歸類為外需依存度極高的經濟體。因此，每當全球對伺服器、半導體或AI核心設備需求增強時，台灣的經濟便能迅速受惠；反之，需求一旦減緩，也可能遭遇放大的反向衝擊。

台灣在生成AI浪潮中脫穎而出的原因

台灣的優勢首先來自其完整的製造供應鏈。從晶圓製造、IC設計、PCB、散熱模組到伺服器整機組裝，台灣能在單一區域內形成高效率的垂直整合體系。相關統計顯示，全球數位商品最大的項目仍是占比約三成的半導體與集積電路，而這正是台灣長期強勢所在。這讓台灣能同步掌握AI伺服器所需的關鍵零組件需求，形成明顯的競爭優勢。

此外，全球供應鏈向越南、泰國等地轉移，使這些國家的演算機器與部品出口占比提高，但仍難以在短期內取代台灣在高階伺服器的技術密度。相關分析指出，2023至2024年間，整體亞洲只有台灣、越南與泰國維持數位商品出口強勢成長，而台灣的成長來源集中於伺服器與儲存設備等最直接受惠於AI需求的品項。

另一重要因素是美國市場的旺盛需求。2025年1至7月，美國自台灣、越南與泰國的數位商品進口呈現明顯增幅，但台灣在技術密度與產品複雜度方面仍具明顯優勢。這些條件使台灣在AI伺服器供應鏈中形成領先位置。

台灣所面臨的結構性風險

美國在2025年4月15日啟動對半導體產品的通商擴大法232條款調查，目的在評估進口是否威脅美國國家安全。儘管尚未課徵關稅，但過去鋼鐵、鋁、木材等產業被納入該條款的案例顯示，半導體、伺服器與儲存設備未來可能成為課稅標的。一旦美國施行關稅，對美出口依賴度極高的台灣將面臨巨大衝擊。

同時，美中科技對立持續加深。自2022年起，美國逐步擴大對大陸的先端半導體與AI技術出口限制，並要請盟友共同配合，使全球供應鏈分裂速度更快。台灣雖未直接列入限制，但當供應鏈重組壓力提升時，材料、設備與技術協作鏈將出現新的不確定性。

除此之外，相關研究提醒，2000年前後IT泡沫破裂後，亞洲出口因前期受惠較深而承受更大跌幅。如今美國資料中心投資增速驚人，若未來生成AI需求未能持續跟上，台灣等目前受惠最大的國家就可能在調整階段遭遇更大衝擊。

台灣在AI時代的下一步布局

面對重大變局，台灣必須透過市場與技術的雙軸策略來提升韌性。市場方面，需逐步降低對美國單一市場的依賴，積極拓展東協、印度與歐洲需求，分散潛在的關稅與政策風險。技術方面，應強化先進製程、AI加速卡、散熱技術與先進封裝等項目，讓AI伺服器供應鏈向上游延伸，提高不可替代性。

此外，台灣可與美國深化合作模式，例如提升共同研發、在地化組裝或策略性投資等方式，使台灣能在美國供應鏈本土化趨勢中維持關鍵角色。

唯有在市場多元化與技術升級上同步努力，台灣才能在全球供應鏈快速變動之際保持領先位置，避免因外部政策波動而陷入過度依賴的風險。

結語

生成AI浪潮使台灣從全球電子製造中心進一步躍升為AI伺服器樞紐。伺服器與儲存設備在2024年占台灣數位商品出口比率約25％，讓台灣在這波科技浪潮中的角色更加突出。然而，外需依存度極高的結構也代表台灣同時面臨美國關税、美中科技對立，以及AI投資是否過熱的多重風險。

台灣必須在全球供應鏈重組與技術變革之際提升韌性，透過市場多元化、技術升級與深化國際合作，才能在AI時代持續維持全球科技樞紐的領導地位。