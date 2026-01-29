【專欄】AI新時代企業家需要具備社會生態系統思維 培養連接與融合、與人協作能力

文/陳家聲(台大商研所兼任教授)

在充滿不確定性與逆境的大環境裡，不論是對企業或上班族而言，都面臨著極大的壓力及挑戰，能夠活存下來的都是勇者！很高興受邀出席並參與頒獎『華人創業家大獎』，這是由中華兩岸創業發展協進會及台灣優良精品廠商協進會共同主辦的競賽，今年已經是第16屆了，能夠在眾多參賽者中脫穎而出，這是對各位得獎創業家過往努力的肯定，值得高興。中小企業對台灣產業及社會的貢獻非常重要，你們的努力與成就需要被看見及肯定。這獎項將加持得獎企業在未來的發展！

創業是一場永無止境的馬拉松賽，各位願意在逆境中創業，這樣的創業家精神與勇氣，令人欽佩！產業的競爭是殘酷的！成功是一時的！除非自行退出或在產業競爭中被掏洗掉！得獎是對各位過往努力成就的肯定，但一次的得獎並不保證各位能夠持續成功！隨著企業的成長，規模的況擴大，科技創新、市場消費者意識與需求的變化、政府法令與政策的變動、國際地緣政治的變動…等產業環境的變遷，企業家需要能夠掌握產業環境趨勢，持續學習標竿企業如何在逆境中的創新，轉換經營思維，而不是單獨依賴，或想延續、複製過往成功經驗繼續成功！這是非常巨大的風險！

台灣的企業家喜歡單打獨鬥，甚至相互砍價廝殺！使得台灣產業的價值被嚴重低估！台灣廠商過於強調『成本』控制，而忽視『價值創造』，雖然企業家都知道要差異化！但作為上仍侷限在成本的競爭！這是台商長期以來的『代工』思維，只賺勞力錢！而今 AI 新時代，強調的是知識、智慧財！重威企業的廖永源董事長創業40多年，在頒獎會上分享了他如何透過支持國際技能競賽而讓企業品牌在國際上曝光；前瞻的佈局新能車的維修，制訂了在新賽道上的遊戲規則、主導著發言權，並獲致國際知名大廠的認可；具體的展現企業品牌的無形價值！

雖然產業大環境的不確定是唯一的確定！但創業者心中的篤定，以及對賽道的選擇與定位至關重要，不會焦慮環境不確定性，心中的確定性是企業經營發展的指北針！AI 新時代裡，硬體已經為軟體所定義！AI並帶動了多元、跨域創新合作的機會，企業家需要調整認知思維，清楚認識企業成功的重心已從硬體轉向無形的軟性價值，如品牌、體驗、沉浸服務、情感價值…等。而生成式AI（GAI）的學習及使用無年齡的限制、很容易上手；企業經營者也要學習擁抱及善用AI，特別是許多企業忽視了數位化、數智化系統的建置，引進AI也不是購買AI模型、AI智能體，AI就能自主決策、自主學習，幫你處理運營服務！這是對AI的嚴重迷思及錯誤認知！

台灣企業長期以來過渡偏重產品硬體，對品牌、軟體與服務等軟實力及無形價值缺乏重視，整體產業的數位化程度是落後的。導致這樣的落後主要問題仍在企業經營者與管理層對數位科技的認知不足，以及被過去成功經驗束縛，加上對於引進創新科技的焦慮與害怕錯誤，所以仍堅持組織慣性的作為！太多企業的SOP幾乎成為運營的神主牌，不敢變更！對於數位科技的運用做的僅是『數位翻譯』，把目前業務流程轉變為數位化而已！組織裡的數據仍是數據孤島，也不知道如何『化數為智』、『化數為價值創造』！儘管大家常講：數據是黑金、是寶貴資產！但幾乎企業都少能對所擁有數據進行加值利用！只是作為『檔案』、『數據庫』管理！這只有成本！，沒有價值創造！數據裡潛藏著許多秘密，透過數據分析更能理解客群需求與產品價值，能夠分析企業招聘選人或提拔管理者的制度是否有效！未來數據這被潛藏的價值，將越來越重要！亦即，未來：看不見的、軟實力將越來越貴。

進入AI 新時代，這是數位網絡時代，連結（Connect）與融合（Fusion）是網際網路時代特色，企業經營也朝向社會生態系統發展，企業家要明確地認知到企業是社會生態系統裡的一員，這種生態位的思維，強調企業間的連結合作，甚至是跨產業、跨域、跨行業連結合作，核心只有一個解決市場、客戶的痛點與需求，解決客戶問題需要多方企業之間共同合作，為客戶創造價值。未來商業模式需具備生態系統思維，企業要拋棄單打獨鬥的習慣，主動與外部企業連結合作，進一步的融合創新，提供創新產品與服務。

我常鼓勵參與論壇或是這樣的頒獎大會，這都是一個社會資源的網絡平台，你不是來這裡聽課！而是來這裡發覺社會資源，連接社會資源！既然出席、參與這樣的盛會，這裡都是一群創業成功的企業家，你是否在這個場合裡，結識更多的企業家、社會人脈！在聚餐中，是否瞭解每個成功企業家的特色與本事！你如何與他們合作等！這也是華為鼓勵：一杯咖啡吸收宇宙能量！一次會餐也能夠當下連接各種社會資源！這種『當下』的態度，也是我在一些成功企業家身上的經常看到的！與好友們分享。