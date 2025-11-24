【專欄】AI比拼的不是只有『硬體』、『算力』，更重要的是：『人』的創新創意！
文/ 陳家聲
周末參與了一天論壇，聆聽智庫專家與知名教授科技創新對產業經濟的影響，以及AI大模型最新的發展趨勢，獲得許多啟發！
社會大眾對科技與產業的創新有著強烈的興趣！從AI大神對AI 智能體對未來產業及社會的影響、社會大眾的追風與網路媒體對AI的報導，可以發現『焦慮』～科技創新對『人─工作、職業』的影響，仍是大多數所所關切的，社會大眾所談的多是： AI 取代人、工作消失，企業運用AI智能體裁員、降低人事成本，以及最近美國科技巨頭及產業的大量裁員，伴隨著公司股價的飆漲等，這與過去的認知：企業裁員多是因為經營管理不善、獲利不佳的現象存在著巨大差別！企業述說著AI投資可以幫助自主決策、裁減管理層級、低階職位、行政管理職位，提升經營效率，大幅降低人事成本，增加企業獲利率等！這樣的故事，可能與這些AI科技巨頭的實際經營存在著落差！
以最近有關 nVidia的報導，特別是美國科技巨頭間相互抱團、相互投資，造成股市的大幅飆升！這是對AI產業未來的大好趨勢？還是如同互聯網時代初期的泡沫？這是最近網路上討論的熱門議題！不可諱言的，上週前nVidia市值的暴漲，肯定與此有關？再看到AI 智能體、大模型不斷地地快速創新發展，這兩天的阿里千問AI QWEN已在全球引爆！下載數超過億次！連美國的大學與企業組織都開始試用！這是空前的！不知網絡訊息是否真實！
再看看美國幾大AI巨頭及一些全球知名管顧公司的調研報導，都指出目前全球大企業在AI的投資上能夠有具體獲利回報的個案非常少！一部分可能是AI的投資還在起步階段，企業經營因為AI的引入也需要相關的配套調整，這需要持續調整企業的業務流程、或創新流程、人才素質的提升，或因AI引進而發現新事業…等！仍沒有從AI獲利！即使OpenAI、META等都沒有AI方面的具體獲利！
美國 AI 巨頭強調『AI』比拼的是『算力』，強調的是『硬體』：『GPU卡數』，以及億萬參數的規模！nVidia本質為硬體廠商，以GPU卡為最重要的收入，強調算力─GPU卡數，是可以理解的！美國巨頭透過提供GAI生成式模型的服務收費，他們是閉源的！
美國為阻止中國AI的發展，限制nVidia 高端晶片對中國的輸入！在GPU卡、高端晶片被卡脖子狀況下，中國半導體及AI發展，被迫走不一樣的路：如華為晶片改為『三進制』，提升了算力的效能！另外，中國擁有巨量的大數據集，以及重視『算法』的創新！以DeepSeek的橫空出世，打破了OpenAI的百萬人次下載的紀錄！DeepSeek靠創新的AI模型讓算力使用量及時間縮短、使用成本大幅下降！也導致nVidia的股價就立即下降！先前OpenAI等提出的星門計畫就沒了！相對的，中國對AI模型多採開源模式！這有如當初360防毒軟體的免費下載使用，把很多防毒軟體公司廢了！這種免費開源的使用模式，讓中國 AI 企業迅速成為世界注目的焦點！幾乎全世界都成為中國AI的用戶！大家或許質疑中國AI大廠靠什麼活存！他們創新的經營模式讓習慣舊有商業模式，或是賣軟體、賣硬體的廠商看不懂他們怎麼活！這是值得我們深入研究的議題，與我們對『資源』價值的認識有關！或許可以思考：羊毛出在狗身上，由豬買單的故事！
從上述的例子，我們回歸AI本質的三要素：算力、算法及大數據！有別於硬體算力，智能體主要是結合算法與大數據！AI比拼的不是只有硬體、萬億參數，更重要的是：算法及大數據的掌握，這兩者息息相關。台灣產業一直是硬體思維，我們的電子及半導體產業具有舉世的地位，但我們仍是賣硬體、賣產品的僵固思維！產品只講成本、性能！當前的體驗經濟、情緒價值似乎遠超出我們的想像！這需要人文的素養與敏感度！算法的創新，以及體驗、情緒價值，靠的是對『人』的價值重視！
其他人也在看
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 11 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
吳淡如曝30歲後習慣搭商務艙 1關鍵原因改經濟艙：腦中有一把尺
吳淡如近日在個人臉書專頁「吳淡如每周一文」發文分享自身搭機習慣，20幾歲時期的她因為工作關係可以搭乘商務艙，在30歲之後出國搭飛機大多也都會買商務艙，她也坦言，自己向來願意把錢花在「買經驗」與「買感受」上，因此並未特別執著物質購買。但近年來，特別是疫情過後，...CTWANT ・ 11 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
直言謝龍介贏不了 醫：藍白合也沒用
[NOWnews今日新聞]藍綠備戰2026年九合一選舉，民進黨內綠委陳亭妃、林俊憲兩強相爭，國民黨雖有可能派出藍委謝龍介，但前立委陳以信也表態要參與初選。根據TVBS民調，陳亭妃目前支持度領先謝龍介1...今日新聞NOWNEWS ・ 52 分鐘前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 1 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
黃國昌、盧秀燕站搭高鐵「沒搭商務艙」 律師：當民眾是猴子？
即時中心／温芸萱報導社群平台Threads近日瘋傳民眾黨主席黃國昌與台中市長盧秀燕在高鐵站著滑手機的畫面，引發網友討論。對此，律師林智群今（23）日在臉書痛批，若本業表現不佳，包括推違憲法案、亂刪預算、火力發電堅持不改天然氣、花3.6億元辦購物節、垃圾山問題擺爛、興建巨蛋等，卻省小錢（商務艙的錢）花大錢（亂花預算），還要大家感動，以為民眾是朝三暮四的猴子嗎？民視 ・ 1 天前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 22 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
熱帶低壓生成！最快明增強為「天琴颱風」 對台影響曝光
日本氣象廳今（24）日上午發布烈風警報（Gale Warning），指出菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓生成，且強度還會再增強，預估最快明日上午就會生成為「天琴颱風」，其未來路徑將一路往西，對台灣沒有直接影響。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成
東北季風報到！下探14度時間曝光 天琴颱風將生成EBC東森新聞 ・ 1 天前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 20 小時前