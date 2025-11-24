【專欄】AI比拼的不是只有『硬體』、『算力』，更重要的是：『人』的創新創意！



文/ 陳家聲

周末參與了一天論壇，聆聽智庫專家與知名教授科技創新對產業經濟的影響，以及AI大模型最新的發展趨勢，獲得許多啟發！

社會大眾對科技與產業的創新有著強烈的興趣！從AI大神對AI 智能體對未來產業及社會的影響、社會大眾的追風與網路媒體對AI的報導，可以發現『焦慮』～科技創新對『人─工作、職業』的影響，仍是大多數所所關切的，社會大眾所談的多是： AI 取代人、工作消失，企業運用AI智能體裁員、降低人事成本，以及最近美國科技巨頭及產業的大量裁員，伴隨著公司股價的飆漲等，這與過去的認知：企業裁員多是因為經營管理不善、獲利不佳的現象存在著巨大差別！企業述說著AI投資可以幫助自主決策、裁減管理層級、低階職位、行政管理職位，提升經營效率，大幅降低人事成本，增加企業獲利率等！這樣的故事，可能與這些AI科技巨頭的實際經營存在著落差！

以最近有關 nVidia的報導，特別是美國科技巨頭間相互抱團、相互投資，造成股市的大幅飆升！這是對AI產業未來的大好趨勢？還是如同互聯網時代初期的泡沫？這是最近網路上討論的熱門議題！不可諱言的，上週前nVidia市值的暴漲，肯定與此有關？再看到AI 智能體、大模型不斷地地快速創新發展，這兩天的阿里千問AI QWEN已在全球引爆！下載數超過億次！連美國的大學與企業組織都開始試用！這是空前的！不知網絡訊息是否真實！

再看看美國幾大AI巨頭及一些全球知名管顧公司的調研報導，都指出目前全球大企業在AI的投資上能夠有具體獲利回報的個案非常少！一部分可能是AI的投資還在起步階段，企業經營因為AI的引入也需要相關的配套調整，這需要持續調整企業的業務流程、或創新流程、人才素質的提升，或因AI引進而發現新事業…等！仍沒有從AI獲利！即使OpenAI、META等都沒有AI方面的具體獲利！

美國 AI 巨頭強調『AI』比拼的是『算力』，強調的是『硬體』：『GPU卡數』，以及億萬參數的規模！nVidia本質為硬體廠商，以GPU卡為最重要的收入，強調算力─GPU卡數，是可以理解的！美國巨頭透過提供GAI生成式模型的服務收費，他們是閉源的！

美國為阻止中國AI的發展，限制nVidia 高端晶片對中國的輸入！在GPU卡、高端晶片被卡脖子狀況下，中國半導體及AI發展，被迫走不一樣的路：如華為晶片改為『三進制』，提升了算力的效能！另外，中國擁有巨量的大數據集，以及重視『算法』的創新！以DeepSeek的橫空出世，打破了OpenAI的百萬人次下載的紀錄！DeepSeek靠創新的AI模型讓算力使用量及時間縮短、使用成本大幅下降！也導致nVidia的股價就立即下降！先前OpenAI等提出的星門計畫就沒了！相對的，中國對AI模型多採開源模式！這有如當初360防毒軟體的免費下載使用，把很多防毒軟體公司廢了！這種免費開源的使用模式，讓中國 AI 企業迅速成為世界注目的焦點！幾乎全世界都成為中國AI的用戶！大家或許質疑中國AI大廠靠什麼活存！他們創新的經營模式讓習慣舊有商業模式，或是賣軟體、賣硬體的廠商看不懂他們怎麼活！這是值得我們深入研究的議題，與我們對『資源』價值的認識有關！或許可以思考：羊毛出在狗身上，由豬買單的故事！

從上述的例子，我們回歸AI本質的三要素：算力、算法及大數據！有別於硬體算力，智能體主要是結合算法與大數據！AI比拼的不是只有硬體、萬億參數，更重要的是：算法及大數據的掌握，這兩者息息相關。台灣產業一直是硬體思維，我們的電子及半導體產業具有舉世的地位，但我們仍是賣硬體、賣產品的僵固思維！產品只講成本、性能！當前的體驗經濟、情緒價值似乎遠超出我們的想像！這需要人文的素養與敏感度！算法的創新，以及體驗、情緒價值，靠的是對『人』的價值重視！





