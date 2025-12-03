【專欄】AI 假訊息戰場的突變：民主防線能否守住



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

人工智慧正在把假訊息從個別事件放大成系統性威脅。生成式模型、深偽影音與自動化投放，使錯誤訊息能以工業化、個人化與自我優化的模式散布，侵蝕公共討論的共同事實與社會信任。面對這種技術驅動的變局，單靠事後查核或平台自律已不足以應付；政府、產業與社會必須同步重構防禦思維與長期策略，才能在資訊戰中保有主動權。

AI 如何重構假訊息戰術

人工智慧大幅降低偽造內容的門檻，使文字、聲音與影像在短時間內產生高度擬真作品。當生成內容結合使用者資料、社群互動模式與心理輪廓時，同一訊息可自動化製造成數十萬種變體，透過測試—回饋循環優化說服力。平台演算法在追求互動與黏著度的驅動下，往往成為這類內容的放大器，從而讓情緒化或分裂性的訊息比事實更易被擴散。

攻擊部署的結構也因此改變。過去需要大量人力的網路操盤，現在可由小規模團隊結合自動化工具完成長期且低成本的影響作戰。這些工具能同時做受眾分群、內容變異、散播節奏控制與效果回饋。攻擊者類型由國家行為體、準國家團隊到私人營利公司與民間操作者混雜，使來源辨識更為困難，回應策略必須同時具備技術、法律與外交上的複合能量。

此外，深偽技術與人格模擬帶來新的威脅面向。攻擊者可以用公開資料訓練模型，模擬公眾人物或地方意見領袖的語氣與風格，製造具高度可信度的偽造語音與影片。在政治敏感期或危機時刻，這類偽造內容若在短時間內廣泛流傳，可能直接誘發誤判、動員混亂或選務干擾。

假訊息的實際衝擊與地緣影響

中國大陸在全球資訊場的某些操作模式與其他國家行動交織，使得跨境影響更具系統性與持續性。結合國家媒體、境外傳播管道與匿名網路運作，混合式手法常呈現難以直接證明的模糊跡象，削弱國際社會在外交與法律上的一致回應能力。當資訊戰成為地緣政治常態，民主國家的韌性將面臨更高強度的考驗。

AI 假訊息不僅干擾選舉，還會放大外交誤判與社會分裂。虛構的官員談話或偽造的政策聲明能迅速擴散，引導錯誤決策或擾亂協商氛圍。錯誤科學訊息或操作性謠言在公共衛生或災害應對期間，會削弱民眾配合度並降低政策執行效果，進而造成實體損害。資訊場與物理世界的邊界因此被進一步模糊化，要求安全策略將資訊韌性列為核心要素。

某些國家已把資訊影響作為國家工具，結合私部門數據公司與境外代理人進行目標化操作。商業化的資料分析、微定位廣告與社群機器人，讓影響手段可被購買與複製，降低了施為成本並提高了攻擊可持續性。這種工具化、商品化的能力，增加了國際間協作對抗的複雜度與迫切性。

西方防禦的侷限與制度挑戰

面對 AI 驅動的假訊息威脅，許多西方民主國家的制度與資源配置出現斷層。部分專責機構能力波動、跨部會協調不足，以及對長期技術研發投入的短視，導致偵測與反制速度落後於攻擊者。當新型深偽與自動化攻勢來臨時，片段式或事後性的回應往往無法有效遏止錯誤訊息在初期的擴散。

法規與監理尚未形成一致的國際標準。平台責任、政治廣告透明化與資料使用規範等議題各國進展不一，使得跨境干預行為常利用法制落差規避責任。私部門在創新與營利驅動下，可能優先考量用戶黏著度而非公共安全，造成偵測與下架機制反應分散且不一致。結合民間媒體分眾化與回音室效應，事實查核與真相修復變得更為艱鉅。

台灣面臨的特殊情境

台灣接收的假訊息，除了可能來自中國大陸之外，亦不乏來自美國和其他西方國家，甚至可能源自執政當局或部分有心人士。語言與文化接近性使得來自大陸或其他華語圈的訊息較易穿透本地社會網絡，但來自西方的錯誤訊息亦能透過翻譯、社群分享或本地化包裝取得影響力。更為敏感的是，國內政治競逐時，一些有心人士或陣營亦可能利用類似技術放大議題，這使得來源的道德與法律責任問題變得複雜。

台灣的媒體生態高度分眾且社群使用率高，選舉節奏緊湊，這些條件為微定位訊息與情緒化內容提供了擴散溫床。因此台灣不僅要關注外來訊息源，更需檢視本地資訊環境中的制度漏洞與文化動能。強化事實查核、廣告透明與地方社群的信任網絡，能在初期降低錯誤訊息的擴散速度與影響範圍。

建立長期且整合性的防護策略

要在新型資訊戰中守住共同事實，民主國家需採取多元且持久的策略。首先，建立常設且具跨部會權責的專責機構，負責偵測、情資整合與緊急協調，並維持穩定長期資源。此類機構需平衡公開透明與機密分析，以便在危機時迅速聯結外交、司法、資安與媒體資源。

其次，推動技術研發與產業標準，政府應與主要平台、研究機構及資安公司合作，制定可驗證的內容來源標示、廣告透明規範與 AI 生成內容的檢測標準。鼓勵採用開放標準與跨國互認機制，能減少攻擊者利用法制與技術落差的空間。

第三，補強法律與監理架構。立法應明確平台責任範圍、規範政治廣告與受眾定位資料的使用，並建立針對跨境惡意訊息操作的追訴與制裁機制。司法與執法單位需要掌握 AI 證據的鑑識能力，並與國際夥伴建立執法通道，以提高惡意行為的法理成本。

第四，強化社會韌性與教育。媒體識讀應納入教育課程，公共媒體與民間組織要共同投資事實查核資源，並建立危機時的地方信任修復機制。企業亦應承擔平台治理責任，在演算法設計上降低對極端內容的偏好，並提升應對錯誤訊息的透明度。

結語

人工智慧把假訊息變成可規模化、可優化且高度欺騙的戰術，對民主程序、公共信任與國家安全構成複合性挑戰。對任何民主社會而言，這既是技術問題也是治理問題；對台灣而言，來源的多元性與內部動能使挑戰更為複雜。唯有同時強化政府常設能力、建立公私合作的技術標準、補齊法律監理缺口，並提升全民媒體素養，才能在資訊戰中守住共同事實與制度基礎。時間有限，行動刻不容緩。