【專欄】FIFA與川普總統合力演出的和平秀
文/楊聰榮（台中科技大學會計資訊系兼任教師，中台灣教授協會理事長，任教於台灣師範大學）
川普總統在甘迺迪表演藝術中心領取FIFA和平獎的那一刻，看起來像是一場足球嘉年華的高潮，換一個角度來看，更像是一場精心排練的政治舞台劇。FIFA與川普並肩站在世界盃抽籤儀式的聚光燈下，不只是在宣示足球能團結世界，也同時上演一齣雙方各取所需的和平秀。
這場戲從獎項本身就可以看出端倪。FIFA和平獎是2025年11月才突然宣告設立的新獎項，強調要表揚以「特殊而卓越行動促進和平與團結」的個人，首屆得主就在12月5日的2026世界盃分組抽籤儀式上頒給川普，地點選在華府的甘迺迪中心，時間卡在全球目光都聚焦世界盃的當下。頒獎形式完全為他量身打造，有象徵雙手托舉地球的獎盃，有金牌，有證書，還有波切利（Andrea Bocelli）與經典迪斯可樂團助陣，媒體形容整場抽籤充滿「俗豔華麗」的效果，幾乎是專為撫慰川普的自我而設計。
對川普來說，這座FIFA和平獎的政治價值遠大於體育象徵。他多年來執著於「應該拿到諾貝爾和平獎」的敘事，從中東和約到朝鮮半島，再到最近聲稱促成加薩停火與非洲、中東數個衝突降溫，始終把自己包裝成世界主要衝突的「調停者」。2025年的諾貝爾和平獎頒給委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado），雖然她在致詞中提到感謝川普的支持，對川普而言仍是一次公開落空。在這個節點，FIFA送上一座「和平獎」，等於遞上了一個可以替代諾貝爾光環的國際勳章，讓他可以對支持者說，世界已經肯定他的和平角色，只是換了一個頒獎單位。
這座獎對川普總統而言，在國內政治也有特殊的意義。世界盃抽籤典禮本來就是全球收視的體育盛事，FIFA又刻意把川普放在流程中心，讓他在抽籤前後有長時間發言與上鏡機會。在美國選民眼中，這一幕不只是一位總統替國家迎接世界盃，更是「世界主動來向他致敬」。對一位以強人形象與個人品牌為核心的領袖而言，這是再好不過的宣傳。他可以對內宣稱自己既能對抗敵人，也能帶來和平，既敢動用軍事力量打擊海外毒梟與敵對政權，又能讓國際足總把和平獎捧到面前。在兩極化的政治環境裡，這種畫面本身就是一種選舉資產。
川普在外交敘事上也借這座獎進一步包裝自己的「和平製造者」形象。他在致詞中提到自己在加薩、剛果、烏克蘭等多個衝突地區發揮關鍵作用，聲稱短短幾個月內「終結多場戰爭，拯救數百萬人命」。部分說法與實際戰事狀況有相當的落差，有些衝突並未真正結束，有些衝突的暫停也並不是歸功於川普本身，也有事件的發展爭議性極高。然而這些都不是重點，在儀式的包裝與FIFA頒獎的加持下，這些誇大敘事被重新包裝成「國際體育組織認證」的和平成就。就政治溝通效果而言，他得到的是一個高辨識度的符號，一個可以不斷在競選造勢、社群媒體與國際場合重複展示的畫面。
再看FIFA與主席因凡蒂諾（Gianni Infantino）的盤算，則是另一套權力算式。2026世界盃是史上規模最大的一屆，分散在美國、加拿大、墨西哥3國舉辦，北美市場與美國政府的配合程度對賽事成敗至關重要。從賽程安全、簽證規定、球迷入境到轉播、場館硬體升級，沒有白宮的全力協調與背書，FIFA很難在北美順利推進這場超大型賽事。把獎項頒給現任美國總統，等於在最大主辦國的最高權力核心得到認可，主辦國非把賽事安排好不可。
除了實質政策協調，FIFA也在爭奪美國這個全球最具商業價值的體育市場。美式足球、籃球和棒球長期壓過足球，但世界盃帶來的龐大觀眾與贊助資金，是FIFA與各大企業進軍美國市場的最佳跳板。與川普的高調同框，一方面確保世界盃在美國主流媒體獲得前所未有的曝光，另一方面也向美國政商菁英發出訊號，宣示FIFA願意與現任權力核心站在同一陣線。相關報導指出，因凡蒂諾不僅多次公開稱讚川普促成加薩停火，甚至支持在川普大樓設立FIFA辦公室，又讓川普女兒伊萬卡（Ivanka Trump）進入世界盃資金支持的教育基金董事會，這些人事與象徵安排把雙方利益綁得更緊。
和平獎本身對FIFA來說也是一個「新產品」。在過去多年因貪腐醜聞與人權爭議飽受批評之後，FIFA急需新的敘事來洗刷形象，從「貪腐老組織」轉型成「用足球團結世界」的和平平台。創造一個與和平相關的獎項，看似回應國際社會對戰爭與衝突的焦慮，也讓FIFA可以在平常非賽季的時候製造新聞事件，維持品牌熱度。選擇川普作為首位得主，把這個新獎項直接綁到全球最具爭議也最吸睛的政治人物身上，在曝光與聲量上絕對是最大化的商業選擇。
只是這場互惠共舞背後，也藏著雙方都不得不承擔的隱性成本。對FIFA而言，問題首先來自程序與正當性。和平獎的設計與評選過程並未經過完整的理事會討論，外界幾乎看不到明確標準與候選名單，人權觀察（Human Rights Watch）與多家媒體質疑FIFA無視自身政治中立義務，刻意把獎項量身打造給川普。在卡達世界盃之後，FIFA原本就被批評在勞工權益與人權議題上與強權妥協，這次再和一位人權紀錄飽受爭議的領袖扯在一起，更加深外界對FIFA「只認權力與金錢，不談原則」的印象。長期來看，這會侵蝕球迷與贊助商對FIFA的信任，也可能讓未來任何真正具備和平貢獻的得獎者都背負「政治工具」的標籤。
對川普而言，風險則在於這場和平秀非常容易被看穿是為他個人品牌量身設計。很多球迷在轉播畫面底下留言，形容這場儀式勉強而突兀，覺得抽籤典禮被硬生生變成川普個人頒獎晚會，是個十分尷尬的表演。在美國國內，反對者把FIFA和平獎當成他無法拿到諾貝爾以後的廉價替代品，媒體更以「假的也要一座」來諷刺他的執念。加上他在移民、邊境與軍事行動上的強硬政策早已引發人權團體不滿，多個組織已經警告FIFA，必須在世界盃期間保障外國球迷與移民社群的權利，否則整場賽事有可能被抗議行動與人權爭議覆蓋。一旦世界盃現場出現大量抗議畫面，這座和平獎就會變成嘲諷的焦點。
不過，這場和平秀終究只是開幕程序裡的一個環節，當正式比賽開踢，所有人的視線還是會重新回到足球場上。球迷真正關心的，是在比賽期間的九十分鐘內球隊怎麼跑位，怎麼進攻，怎麼防守，是冷門爆出的那一刻，是足球球強隊互相對壘而產生對決的火花，而不是哪一位領袖在開幕舞台上多待了幾分鐘。如果這樣的一齣和平秀，有助於賽事籌辦更順利，有助於主辦國之間在實務協調上少一點摩擦，對參與其中的政治與體育組織來說，各取所需其實也不難理解。對球迷來講，最重要的仍然是比賽本身。就讓這些儀式在開幕結束後回歸背景，把聚光燈交還給球員與比賽，讓大家好好專心看球，才是世界盃真正存在的理由。
