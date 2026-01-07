【專欄】GAI不僅是科學研究的工具革命，也是『認知革命』！



文/陳家聲

受到ATD協會邀請，在2026年1月7日的初春期間做了個人新年度第一場的公開演講：『AI時代的人才趨勢與組織應變策略』。在11度的寒冷溫度下，卻看到大會議廳裡，坐滿了參與『ATD 人才驅動未來論壇』學習的學員，包含了各年齡層的學員，這種不分年齡的全齡學習氛圍，讓人感動！似乎許多人都期望在新的一年之始，許自己開始一趟全新旅程！啟動2026年的年度計畫！

在演講開始前，詢問了在場的部分學員是否使用過GAI生成式AI，超過八成以上在場的人士都舉手表示有使用GAI！這樣的高比率，代表著 AI大潮已經成為全民的趨勢！個人習慣會提早到會場，並與學員交流他們使用GAI的情形，以及他們公司是否也在使用GAI？雖然平時我也會利用出席活動的機會，詢問會場朋友他們使用GAI的情形及他們公司使用GAI的情形，一般多為『個人』在工作上的使用！但是昨天的經驗讓我訝異：多位學員表示他們的公司也在推動GAI的使用！這讓我非常驚訝！表示不少企業已經重視將GAI運用到企業組織中！由於時間限制，較為可惜的是：沒有仔細深入詢問他們公司推動GAI主要應用在哪些方面，以及企業對推動GAI規劃。

能夠使用GAI，都不是在學校裡所教的技能！幾乎所有人都能『無師自通』，都是『自我學習』的！這種強大的個人學習能力，似乎在AI時代，受到啟發和釋放！這也是當前學校應試教育所忽視的！

對於AI科技的創新，已經對產業及社會帶來全面性的衝擊！AI帶動不僅是『工具』革命！更是『認知革命』！企業推動AI，不能把它看成是引進一項AI數智化的專案！這樣的工具性思維必然導致花費鉅資引進、購買系統卻無法獲得經營回報！這也是許多數位化、數智化AI引進失敗案例的共同特徵。

由於GAI目前還在發展初期，不論是大模型或應用領域，各行各業都在積極嘗試應用中！我們也可以看到各主要GAI模型幾乎每個月都會發表更新版本！可以說是GAI才開始進入『上半場』，出現百模競爭的現狀。能夠積極學習及應用AI的人都是先行者！一定會是第一個吃螃蟹的人！然而，目前對GAI的認知從在著許多迷思，包含對GAI的焦慮和過渡跨大功能的幻想。如何認識GAI的價值與風險，祛魅 AI，打破迷思與焦慮是個人及企業推動學習GAI的首要工作！

簡單例舉常見的迷思，如：AI 屬於年輕人世代，年長者將被時代拋棄、被淘汰；新時代是年輕人的，我們學了也沒用！一般人認為 『Z世代』年輕人是『網路原住民』，更懂 AI！但數據給出相反答案：美國退休協會（AARP）2024 年報告顯示：65歲以上 GAI 使用者達 2300 萬，年增長 157%。美國銀髮族使用過某種 AI 技術的人數高達55％以上。而筆者在多次演講分享的場合，發現年長者學習使用GAI的動機和人數都不亞於年輕人！似乎GAI已經成為一種工作與生活的必備技能！也是一場全齡化或無齡化（沒有年齡差別）的趨勢！

對個人和企業而言，學習是每個人的基本能力，是與時俱進和終身學習的實踐！積極學習新工具，培養或提升新技能者，必然是職場上的勝出者！企業管理者或HR工作者必須跳出傳統培訓的思維，選出年輕者給於培訓，而放棄年長者或資深員工！因為『Z世代』也不是 AI 新時代的『原住民』！對 AI 科技的創新而言，各世代都是『新住民』！企業在人才發展上，必須把學習GAI視為是全民教育的運動！

又如：不少調研報告或專家認為AI取代『一線、基層人員、工作』！這句話是『對』，也是『不對』！一線基層工作較多為例行性，重複性、容易結構化的工作，所以最早被數位化、AI化！然而，由於一線基層的年輕員工，都擅長利用數位科技工具來提升個人生產力和透過網路學習各領域工作的知識！他們學習的速度與本事積累很快！反而是中間管理層，從企業數位化發展過程中，他們反而是因為數位化導致去中間化、去中介化，管理者如果認為自己扮演者承上啟下、溝通協調的角色，說不出本身對部門、對組織的具體貢獻，他們是最早被替換的職位，流程數位化後，訊息流反而更透明、更快、更準確，不會被部分管理者把持、操弄或扭曲，組織的訊息更為暢通！而管理者的角色也在被重新定義！筆者多次指出：中間管理層反而是壓力最大、最危險的職位！海爾在人單合一的轉型過程中，一次取消了約一萬五千的中間管理職位！

企業經營者必須把推動GAI是企業經營的戰略！推動組織體質的轉變，以及打造企業在AI時代的新核心競爭力！從卓越企業轉型成功案例中都指出：推動企業轉型首要的核心工作是企業文化的重塑，整體員工認知的重構！