【專欄】Z世代衝擊企業治理：管理者不得不面對的權力重分配



文/蔡鎤銘（淡江大學財務金融學系兼任教授）

引言

近年許多企業將Z世代視為「難以理解的新人」，但若從更廣的社會環境脈絡觀察，他們的行為並非任性，而是對科技與經濟快速變動所做出的合理反應。在中國大陸、歐美與亞洲多地，企業均面臨相同挑戰：Z世代的價值觀、職涯選擇與數位行為已使既有的管理邏輯產生撼動。本文從Z世代的行動邏輯出發，分析企業如何重新定位管理、重建協作模式，並打造能與新世代共存的組織。

Z世代的環境背景與價值框架

Z世代的行為特質深受其成長環境形塑，科技、社群與勞動市場的巨變，使他們習慣在不確定中作出務實判斷。

作為數位原生世代，他們高度熟悉智慧型手機、平台經濟與AI工具，無論求職、副業、接案或技能學習均具備自立性。對他們而言，數位工作方式並非創新，而是自然演進。

社群媒體不只是一種休閒渠道，更是職涯知識來源與創業載體。他們透過短影音取得職涯建議、副業技巧或市場洞察，並將自我展示視為職涯組合的一部分，打破過去依附單一雇主的思維模式。

Z世代重視多元價值、身心健康與自我實現。他們衡量工作不再只看薪資，而是著眼於彈性、意義、生活平衡與發展機會。因此，即便提供高薪，企業若無法呼應其價值觀，仍可能無法留住人才。

面對AI擴散與企業縮招，Z世代在職涯選擇上更傾向現實路線，偏愛穩定且難以被取代的醫療、教育與技能領域。他們亦利用副業與多元收入結構提升自身安全感，展現對未來高不確定性的敏銳判斷。

Z世代內部的分化與新興的Z世代2.0

Z世代不是單一群體，尤其AI全面滲透後，13至18歲的Z世代2.0形成一個具明顯特徵的新階層，展現與前期族群不同的價值與行為。

Z世代2.0既樂觀又焦慮。他們對未來充滿期待，但同時擔憂AI可能改寫職涯，形成矛盾的心態。AI既被視為工具，又被視為威脅，使他們在規畫未來時更加審慎。

對教育制度的不信任日益上升。高等教育的費用效益受到質疑，許多年輕人認為傳統學歷不再是成功的必經途徑。他們在「興趣」與「收入」之間大多選擇後者，並尋求副業、平台工作或內容創作來增加收入彈性。

數位收入已成普遍現象。許多12至18歲的青少年透過線上販售、直播或社群內容獲得報酬，他們自小便將多元收入視為常態，也進一步降低對單一雇主的依賴。這意味著，當此族群進入職場，企業若仍採固定的雇用結構，將更難吸引與留住他們。

管理的重新定位：從「指揮」走向「支持與協作」

Z世代對管理者的期待不再是監督，而是支持、對話與合作。若企業仍依循階層化的指示文化，將難以激發這一代的潛力。

支援型管理成為關鍵。管理者需透過對話激發動機、建立心理安全與以意義連結個人與組織，並能在遠距環境維繫信任與效率。Z世代並不排斥工作，而是排斥缺乏意義與僵化的流程。

賦予早期權限也是必要策略。讓年輕員工參與跨部門專案、內部創新計畫，或讓他們接觸決策過程，可提升歸屬感與投入。反向導師、同儕教練制度能發揮Z世代在數位技能上的優勢，促進世代互補。

清晰公開的職涯路徑則有助於提升其投入意願。明確的晉升標準、角色要求與能力模型可降低不確定性，使Z世代能更自主地規畫未來。

企業與Z世代的協作新模式

在流動性提高與多重收入普及的環境下，企業與員工的關係需要重新定義，不再侷限於傳統僱傭，而是轉向更具彈性的協作生態系。

企業需承認Z世代的流動性特質，把離職視為自然歷程，而非忠誠問題。建立退職者社群、重新聘用制度，或協助創業等措施，都能保留未來合作的可能，使人才無論離開或回流都能創造價值。

尊重並整合員工外部經驗亦是關鍵。允許副業、制定明確指引、承認外部技能，都能讓組織受益於員工跨領域累積的能力。企業更可設計兼任或彈性參與的制度，使Z世代能以多元角色與組織維持連結。

在AI重塑勞動結構、初階工作减少的時代，能夠彈性運作的企業更能吸引具適應力與創造力的Z世代人才。

結語

Z世代的行為並非任性，而是對時代變化的合理回應。他們具備高度數位能力、風險意識與適應力，並以多元收入與自主職涯作為面對不確定性的策略。企業若仍以傳統控制式管理運作，將難以留住或激發他們的潛力。

在AI與人口變動共同重塑勞動市場的時代，Z世代反而提供了企業一面鏡子，讓組織看見未來的工作模式。唯有將管理轉向支持、協作與共同成長，並打造以流動性、多元收入為前提的制度，企業才能真正與Z世代建立持續、互利且具韌性的合作關係。