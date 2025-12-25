【專欄AI 智能體的普惠讓百業千行受惠、也帶來安全威脅、受害！



文/陳家聲

ChatGPT、GAI火紅的主要原因是人類透過自然語言能夠與機器直接對話，操控機器！雖然僅是輸入介面的一個小小改變，卻是在人類文明史上是一項重大的創新！



GAI的『普惠性』讓各年齡層在學習、使用AI工具的門檻上極大地降低！不需要花費長時間去學習機器語言，才能與機器溝通，使得操弄機器工具或系統變得更為容易！不會因為一個『字元』或『空格』小錯誤，花費大量時間去偵錯，去尋找BUG，對程式做修正！這種思維的底層邏輯是：過去使用自動化工具、或電腦設備需要『人』去學習機器語言、去適應機器！以iPhone手機為例，要啟動SIRI，需要遵守指定的指令：Hi, Siri! 才能正常啟動！若是順序顛倒： Siri, Hi! 手機不會有反應！這就是典型的要『人去適應機器』！

如今，GAI是反向的思維：『讓機器配合人！』人能夠以自然語言的方式，對機器下指令！這是系統設計思維的底層邏輯的核心改變。想想我們日常的生活中，如企業的『智能客服』，你需要跟隨機器人的指令說出一長串的服務類別人，然後要求人按某一個數字以進入下一層選項的展開！這種依照系列性指示的客服程序，展現的就是工程師的底色：把程式設計的系列步驟直接翻譯轉為客服的操作！我們需要耐心地聽一長串指示，才能獲得想要的服務！其中，還包括在指示中，各分類的選項是依照工程師的思維，而不是用戶對問題的思維！因此常出現，我們需要重聽『返回上一層』，從試誤中找到客戶想要的服務！這仍是台灣企業所謂『智能客服』的典型服務模式！筆者經常笑話他們是：『智障剋伏』！

GAI 的『普惠性』，大幅地提升、增強了人的能力！GAI有如『放大器』！能夠快速的回應，提升人的工作效率與生產力！這是科技創新發明的初衷─提升人類社會福祉！期望將科技的創新能夠普惠全社會！如果就GAI而言，它讓學習使用AI沒有年齡、沒有教育、沒有性別、沒有貧富、沒有偏遠城鄉地區的差距！可以縮小在數位學習方面的差距！但是GAI是否會使得『貧富』差距縮小，這中間還有許多影響因素！

GAI的『放大器』將讓『強者更強，弱者相對地變弱』！所謂弱者，就是不會、不願使用GAI的人！這群人常囿於目前GAI仍在發展中，存在著許多偏誤，導致一些人因此：嘲笑GAI的產出─正經八百、胡說八道；GAI的產出會討好使用者；GAI的反應存在『自洽』…等；更因而主張：限制學生使用GAI！以及排斥『GAI』！這種論調是簡單粗暴的思維論斷！

儘管瞭解GAI存在的偏誤，我們每週都可以看到GAI新模型不斷的修正，也持續有創新模型的發布，這代表著科技持續創新進步的動力！我們需要以開放的態度，學習擁抱GAI，只有學習使用GAI的有用、有效方式，我們才可以發現GIA的特點、認識GAI的價值！以及GAI存在的各種風險！

12月22日晚上，互聯網知名直播電商網站：快手！受到網路黑客的黑客攻擊！由於黑客利用『AI智能體』進行『同一』時間，快速註冊帳號、快速轉播預製的色情影片，這種新型的智能化、精準行銷、精準攻擊模式的創新，讓傳統系統的安全防護模式失效！最後不得已關閉整個網站1.5小時！從這事件，看見網路詐騙隨著GAI的科技創新，其手法也與時俱進、快速地創新！這事件值得我們警惕，並反思目前的經驗將持續被改寫、顛覆！

現在討論不是：AI取代人！不是會用AI的人取代不用AI的人！而是善用AI精準目標、創造價值的人，取代會用AI的人！這是本是、能力的不同層次！當然如何負責任的使用GAI也是一個重要的要求！

面對時代的競爭，活好的要件：唯一確定的是，任何企業／人都需要比對手更快的學習能力。