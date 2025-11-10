專法兩難：外送費若漲，6成擬減少使用 消基會：應有多方案評估

▲《外送專法》將上路，Yahoo發起民調了解民眾對於法案的看法。其中有六成民眾認為如果漲價將會降低點外送的頻率。圖／薛泰安攝

立法院正審查《外送員權益保障及外送平臺管理法》（簡稱《外送專法》），全台約15萬名外送員的權益保障將迎來重大轉折。Yahoo於11月初進行民調，逾6萬人參與，近七成支持提升保險覆蓋率，超過四成同意用法規保障外送員基本收入。對於運價與報酬的連動性，整體約三成會持續使用外送，超過四成則是運費漲到65元起將不再使用外送。消基會執行董事徐則鈺律師提到，勞動部關心外送員權益、交通部著重運價問題，各部會有不同的關注重點，但最終成本勢必會轉嫁消費者，他慎重呼籲消費者的聲音需要有人代表發聲，提醒未來修法應納入消費者代表參與進行多方案評估。

廣告 廣告

為回應外送工會多年訴求，國會正式啟動外送產業法制化進程，《外送專法》行政版草案將在近期提出，內容涵蓋外送員的報酬保障、保險制度、派單透明化及申訴機制等，目標在保障勞權與市場穩定間取得平衡，該法案被視為外送產業邁向法制化的重要一步。

《外送專法》薪資訴求

目前各版本法案對於薪資訴求有兩大重點：

每單報酬下限：外送員每單報酬不得低於「基本時薪的三分之一」，並須至少符合交通部運價標準。 雙軌制報酬機制：報酬可依「運價計算」或「工時換算基本時薪」兩種方式擇優。

若以現行最低工資換算，未來每單外送費有可能被強制拉高，加上保險費分攤制度，相比現在市場機制會出現重大差異，對平台及消費者而言都是成本新變數。

民調揭示：漲價恐讓消費者卻步

針對專法即將上路，外送費可能會有所調整，Yahoo於11月3日至7日以「立法院正在審查中的《外送員權益保障及外送平臺管理法》草案，請問你的看法是？」為題進行民調，共有超過6萬民眾參與。

廣告 廣告

在「外送專法草案要求外送報酬每單至少1/3基本工資約65元，運費可能從65元起跳，你是否還願意使用？」民調結果有超過44.2％民眾搖頭選擇「不會」，顯示如果運費出現變動，會讓消費者直接連結到點外送負擔變大，進而影響下單意願，改回自取或外出用餐來省荷包。同時約三成受訪民眾表示會持續點外送，但當中有19%不諱言「會減少頻率」，13.1％則不受影響，會繼續使用外送。

七成民眾支持修法，但不希望漲外送費

民調裡同步詢問「是否支持外送專法以職災保險保障外送員人身安全？」多數民眾都是朝正面支持的觀點，有近七成贊成修法，有二成不僅支持，甚至認為漲價也沒有關係，另外支持修法的民眾裡有五成有但書，希望不要傷到自身荷包，不樂見漲外送費。

關於「哪一種方式保障外送員的基本報酬更為恰當？」有29.7%認為可以比照一般勞工，有最低工資保障；14.8％覺得外送員比較辛苦，應高於最低工資。另有34.7%受訪者沒意見，但會擔心成本轉嫁給消費者；20.8%的民眾更直言，依照市場機制，若不滿意就換個工作。

網友驚：以後外送「低消500元」不是玩笑？

綜合民調結果來看，民眾對於《外送專法》多數人都支持修法，但前提就是不希望外送費調漲。如果外送費漲價了，勢必大幅降低點外送的頻率。民調裡有網友留言提到：「店家費率不能漲、外送費不能調高、外送報酬又要65元起跳，以後外送低消可能要500起。」但也有人認為65元的價格合理，評估自己出門買餐來回15到30分鐘，時薪200元算半小時100元，花65元請人幫忙送餐，其實不貴。

消基會：法案仍需更多討論

《外送專法》在不同版本的草案裡，關於報酬保障有部分明確訴求「將消費者運價與勞動報酬綁定計算」，交通部有擬定要公布新的外送運價修正，但尚未看到方案出爐，專為消費者權益發聲的消費者文教基金會執行董事徐則鈺律師坦言目前沒有被邀請提供「權益法」、「運價準則」修定提供建議或討論。

從民調來看，雖然大眾是支持有適宜幅度的保障，但還是會擔心必須共同負擔成本。從消基會的立場來看，徐則鈺認為「外送專法對消費者來說確實是個隱憂」，勞動部關心外送員權益、交通部著重運價問題，各部會有不同的關注重點，但最終成本勢必會轉嫁至消費者。他慎重呼籲「消費者的聲音需要有人代表發聲」，並提醒未來修法應納入消費者代表參與。

重新評估運費起跳價，避免一刀切

此外，專法裡外送運價綁定勞動報酬，未來每單外送費可能被強制拉高到65元起，徐則鈺坦言「價格確實偏高」，他認為，站在消費者立場，只有點一杯飲料、距離又短，卻要付65元以上的運費，一定會覺得不合理。他建議運價，可採用里程、餐點價值等彈性機制，視距離、天氣、時段與餐點價格調整費率，而非以單一價起跳。

基於用戶權益，消基會建議在推動立法時，要重新評估起跳價設定，避免一刀切造成消費市場反彈。對平台業者來說，徐則鈺呼籲業者應透明化薪資結構，避免模糊地帶；外送員報酬，他認為應該有彈性的調整，不應以高起跳價作為唯一手段，否則恐落入「價格太高、訂單太少」的惡性循環。徐則鈺提醒，政府應建立對應機制，讓消費者意見能納入政策，避免價格失衡導致平台萎縮或退出市場，到最後受害的仍是消費者。

專法上路後可預期餐飲成本上升

iChef共同創辦人程開佑認為《外送專法》是有必要推行的，透過法規讓新型態經濟有明確責任歸屬。但他也坦言，專法上路後可以預期整體餐飲通路成本上升。他解釋就像關稅戰提高通路成本一樣，最終的負擔會在平台、店家與消費者之間重新分攤。「不論比例怎麼變，成本一定會上升，只是誰吸收、吸收多少，是一個動態過程。」

他提醒，台灣餐飲市場對價格極為敏感，只要漲價20至40元，就可能讓消費者改變用餐方式，因此當外送費上升時，訂單量勢必受到衝擊。但外食市場不會因此萎縮，而是在消費行為上重新分配，例如改到便利商店購買，或是自己外帶回家。目前專法還在審議的階段，程開佑認為，雖能提高外送員對於報酬確定性，但也可能讓原本低價、短距離的訂單消失。外送專法雖可能推升成本、減少交易量，但他覺得是邁向成熟與透明市場的必經之路。