專法明訂每單最低報酬 台中市外送平台工會：極具意義的一步

立法院衛生環境委員會4日完成《外送專法》中「每單最低報酬」相關條文的審議。台中市外送平台服務產業工會發言人蘇柏豪表示，雖未達工會建議結果，但最低報酬正式入法，象徵外送產業在制度保障上邁出極具意義的一步。（本報資料照片）

立法院衛生環境委員會4日完成《外送專法》中「每單最低報酬」相關條文的審議，後續仍待政黨協商。台中市外送平台服務產業工會發言人蘇柏豪表示，雖然此次審議結果未達工會建議的「折合基本工資三分之一」的最低保障幅度，但最低報酬正式入法，仍象徵外送產業在制度保障上邁出極具意義的一步。

蘇柏豪說，外送員長年承擔交通風險、高度勞動強度與不穩定的平台派單機制，卻缺乏法定的基本保障，立法院衛環委員會此次審議能讓「每單最低報酬」成為明確的法律規範，代表政府與立法部門願意正視外送產業的現實困境，工會對勞動部及各黨立委的努力深表感謝。

廣告 廣告

蘇柏豪表示，雖然現行通過的最低費率，跟外送員實際成本仍有距離，未能完全反映工會多年倡議的保障標準，但制度化的第一步已經踏出，期盼未來夠滾動式檢討，並持續補強，使外送員的保障能夠逐步朝向合理與足額的水準前進。

蘇柏豪強調，外送員的收入與安全，是平台營運與公共交通安全的重要一環，絕不能因市場競爭或企業成本考量而被忽略，工會也將持續與中央及地方主管機關、立法院各黨團保持溝通，推動外送產業長期且穩定的制度完善。

更多中時新聞網報導

TPBL》高國豪停賽 攻城獅不敵戰神

陳芳語新歌3語切換直呼過癮

TPVL》連莊橫掃伊斯特 豪取16連勝