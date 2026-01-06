專法禁片面改報酬 運價訂上限

立法院6日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，外送員代表們開心地在議場前鼓掌感謝朝野立委。（黃世麒攝）

《外送員權益保障及外送平台管理法》將於總統公布後6個月施行，勞動部表示，將盡速會同交通部、經濟部等相關部會完成施行細則及相關子法的制訂及公告。除會徵詢外送平台業者、外送員、工會、消費者保護團體及合作商家意見，也會加強宣導及協助外送平台業者依法調整營運模式，以利該法順利推行。

勞動部勞動關係司長王厚偉指出，勞動部將訂定「外送服務定型化契約應記載及不得記載事項」，若平台業者與外送員簽訂外送服務契約違反上述規範，就屬無效。舉例來說，業者不得片面變更報酬計算方式、提供給外送員的小費不得從中抽成、若出現消費者未收到餐點、餐點有誤或被打翻，不得要求全由外送員承擔全部責任等雙方的權利義務，都會在規範裡。

交通部民國113年啟動外送運價準則修法，訂出平台向消費者收取運價上限。根據去年11月預告草案，明定運價公式為「每單公里基本運價＝每車公里合理成本×（1+合理經營報酬率）／平均每車公里接單數」，必要時得另收等待費、樓層費、夜間加成、春節加成等。

公路局長林福山指出，草案預告至1月16日，後續完成法制作業並公告，才能啟動外送運價細部討論與協商，包含是否以縣市區分或比照計程車共同營業區訂相同運價等，皆須再討論，且運價內參數多，須搜集彙整成本資料，再與平台和工會討論。

至於外送平台與合作店家之間，則由經濟部訂定「外送合作契約範本」，重點放在監督外送平台收費要合理，包括外送平台需明確揭露費用收取方式、貨款結算、契約終止與爭議處理機制等，但基於市場自由，不會有費用上限等文字。

商發署說明，除契約範本內容，也會要求外送平台業者，保存與合作商家有關紀錄至少2年，如外送合作契約、合作商家接收訂單及提供商品之時間及內容，以及爭議處理紀錄等。