專法草案！外送員時薪不得低於最低工資1.25倍
目前國內登錄外送平台的外送員多達14萬人，勞動部預告制定專法草案，針對報酬計算的方式明定出來，外送員服務期間不得低於每小時最低工資的1.25倍，明年為245元，以保障外送員基本報酬。
勞動部預告將制定專法草案，明訂外送員服務期間不得低於每小時最低工資的1.25倍、明年為245元，不過也有人擔心，平台可能會將新增成本轉嫁消費者，恐導致市場大幅萎縮，影響約5萬名外送員的收入。
大街小巷越來越多外送員穿梭的身影，根據勞動部最新外送員專法草案，明訂外送員「每筆訂單」外送服務期間，所換算的每小時基本報酬不得低於每小時最低工資的1.25倍，明年為245元，以保障外送員基本報酬，另外停止上班上課期間，外送平台應停止營業，如果平台未幫外送員投保商業保險，外送員不能上線接單。
只是台灣數位平台經濟協會指出，若在缺乏完整經濟影響評估下倉促立法，平台將新增成本轉嫁消費者，恐導致市場大幅萎縮並影響約5萬名外送員的收入。
呼籲應該要多多考慮外送平台 「多邊市場」的連鎖效應。
