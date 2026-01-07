專法過了還是奴！外送員別高興得太早 全總揭平台「3大黑箱」

財經中心／師瑞德報導

立法院終於敲槌三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，百萬外送員真的有福了嗎？中華民國全國總工會（全總）雖然給予肯定，但也忍不住潑了一盆冷水，直言這部專法只是給了外送員「基本低消」的保障。真正的兩大魔王：「演算法黑箱」與外送員最頭痛的「臨停惡夢」，在這次立法中根本沒解決，外送員的勞動處境，恐怕仍難逃被平台單方控制的命運！

派單、停權平台說了算 演算法仍是「太上皇」

全總犀利指出，現行專法最大的漏洞就是未納入「演算法透明」與「人工審查權」。這意味著，派單給誰、報酬怎麼算、帳號要不要無預警停權，通通還是平台演算法這位「太上皇」說了算。外送員辛苦跑單累積的工作資料與評價，被平台全面掌控，勞工連最基本的存取與更正權利都沒有。此外，外送員每天在路邊提心吊膽、怕收罰單的「臨停問題」，這次修法也完全被無視，讓大家繼續在接單與違停之間走鋼索。

接軌國際標準 逼平台吐出「被消失的權益」

台灣雖非聯合國會員，但不能讓外送員權益變國際孤兒！全總表示，國際勞工組織（ILO）今年預計通過平台經濟勞動公約，全總已全程參與制定。未來將透過國際工會聯合會（ITUC），強勢要求跨國平台企業遵守國際標準。除了合理的報酬，更要爭取「演算法透明」、「人工審查權」、「禁止歧視與任意停權」等核心權益，把台灣外送員目前「被消失」的保障一項項補回來。

警告平台別搞小動作 「漲運費」恐嚇消費者沒用

面對專法通過，市場傳出平台可能藉機漲價。全總最後撂下狠話，嚴正警告平台業者切勿搞小動作，不要用「漲運費」、「讓消費者點不到餐」或「掉單」來製造社會恐慌，企圖掩飾應負的企業責任。外送員與消費者需要的是平台方真正有效的制度調整，而不是把成本轉嫁給無辜的大眾。

