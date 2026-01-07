專注力下降、睡再多都不夠？醫揭「大腦慢性發炎」警訊

不少人提到「發炎」會聯想到紅、腫、熱、痛等症狀，台灣個人化醫療學會理事長張家銘指出，大腦也會發炎，但往往不會出現這些典型症狀，而是以「不吵不鬧」的方式影響身體感受。

從分子醫學角度來看，常見的現象包括思考變慢、情緒遲鈍、專注力難以維持以及睡眠充足仍無法消除疲勞感，這些狀況大多與大腦進入低度、慢性的發炎狀態有關，是神經元長期承受壓力後進入警戒狀態。

長期壓力恐觸發發炎反應

近年研究顛覆過往對大腦的看法，過去總以為大腦負責思考，免疫是白血球的工作。但研究發現大腦裡的神經元，本身就有一套免疫感測系統，稱為「發炎小體（inflammasome）」。當神經元感受到威脅如缺氧、熬夜、長期壓力、血糖劇烈波動、能量不穩或蛋白品質下降時，免疫感測系統便可能被啟動。

研究指出，這些生活中常見的狀態，會在分子層級轉化為離子失衡、粒線體能量吃緊、能量壓力上升，最終導致大腦慢性發炎、進入警戒狀態。

三種常見的大腦慢性發炎表現

恢復力下降、耐性變差甚至是腦霧，都是常見的大腦慢性發炎現象。

腦恢復力明顯變差

以前熬夜，隔天還能撐下去，現在只要生活節奏一亂，整個人需花費好幾天，狀態才能調整回來。張家銘指出，「腦恢復力明顯變差」是大腦慢性發炎常見的一種表現。「我不是睡不好，是睡醒還是很累」顯示神經元能量系統已承受高度負荷，能量不穩細胞就會發出危險訊號，發炎小體自然就會被喚醒，久而久之，大腦就會處於「無力不舒服」的狀態。

對壓力與刺激的耐受度降低

對壓力與刺激越來越沒耐性，也是一種大腦慢性發炎常見的表現，包括對聲音、情緒、咖啡因變得敏感，甚至伴隨心悸與不適感。研究顯示，鉀離子、鈣離子與三磷酸腺苷（ATP）正是神經元啟動免疫反應的重要開關。當受到太多且過快的生活刺激，神經元會將這些變化解讀成威脅，免疫反應自然就會出現。張家銘表示這不是脾氣變差，而是大腦真的在喊累。

腦霧與腸道問題並存

臨床觀察發現，出現腦霧、疲勞與情緒低落等症狀時，經常伴隨著腸道功能不穩。研究指出，神經元可透過外泌體（exosome）將發炎訊號傳遞至全身，而腸道的免疫狀態也會反過來影響大腦。當腸道長期處於發炎狀態，大腦接收到的背景訊號持續為「外面不太安全」，便難以真正放鬆。

大腦長期發炎對健康有什麼影響？

短期來看，大腦慢性發炎會影響清醒感、專注力、情緒穩定與睡眠品質。不過研究顯示，若大腦長期發炎，發炎小體中的關鍵蛋白，可能與類澱粉蛋白與tau蛋白等錯誤摺疊蛋白結合，形成發炎循環，神經退化風險也會慢慢提升。張家銘指出多數失智相關疾病，在症狀出現前十幾年，大腦便已處於慢性發炎的狀態。

大腦要怎麼回到恆定狀態？

現代生活刺激過於密集、節奏過快，缺乏緩衝時間，也成為大腦長期處於警戒狀態的主因。研究指出改善大腦發炎的關鍵，不在於單純抑制發炎，而是讓大腦回到「恆定狀態（homeostasis）」。當能量供應穩定、離子流動有節奏、刺激與神經元修復取得平衡，在恆定狀態下，自然無須啟動發炎小體。

四方向調整大腦恆定狀態

張家銘建議，調整大腦恆定狀態可以從以下4個方向著手：

建立規律的睡眠節奏

規律的睡眠比補眠來得重要，因為粒線體修復、抗氧化反應、發炎小體的關閉，都需要一個可預期的節律。

維持進食節奏，避免血糖與能量劇烈起伏

若長時間空腹再暴飲暴食，在分子層級都是很強的能量壓力，粒線體一吃緊，發炎小體就會被喚醒。

改善腸道與免疫系統

腦、腸、免疫其實是同一系統，當腸道長期發炎，神經元透過外泌體接收的訊息永遠呈現「外面很亂」，因此照顧腸道不只是為了消化，而是為了讓大腦恢復安全感。

為壓力找到出口

情緒、運動、呼吸、放鬆等在分子醫學裡，都是真實影響離子通道、神經傳導與發炎調控的工具。當壓力有出口，神經元就不會產生免疫反應。

一撇步維持恆定狀態

當生活節奏緩慢，讓神經元來得及修復，免疫系統也無需緊張，大腦發炎自然會逐步退場，失智風險也會逐漸下降。因此，維持大腦的恆定不是什麼事都不做，而是要讓生活步調放慢。