專注孩子身心健康！許智傑籲停止放大事件、避免二度傷害

【記者 王苡蘋／高雄 報導】民進黨高雄市初選甫開跑，參選人之一的賴瑞隆近日因小朋友疑涉霸凌事件登上新聞焦點。對此，立法委員許智傑今（8）日受訪時表示，賴瑞隆已展現誠意向家長致歉，雙方也已完成和解，呼籲外界不必再過度延伸相關議題。

許智傑指出，家長與賴瑞隆在第一時間就事件進行溝通，也取得共識，他認為目前最重要的，不是政治口水，而是協助孩子們走出陰影、重建身心健康。他強調，小朋友的成長過程難免有摩擦，社會應給予更多理解與引導，而非無限制放大。

「輔導孩子比追究更重要。」許智傑強調，孩子仍在學習階段，成年人應給予更多安全感與關懷，讓事件能平和落幕。他也呼籲社會大眾給孩子一點空間，不要讓事件持續曝光而造成二度傷害。

許智傑最後表示，希望外界把焦點放回教育與教養層面，並相信校方、家長與專業團隊能共同協助孩子健康成長。（圖╱立委許智傑辦公室提供）