專注 CAR-T 與基因治療開發 宇越生醫1/22登錄興櫃市場

(財經中心／綜合報導）專注於細胞與基因治療技術開發（Cell & Gene Therapy, CGT）領域的宇越生醫股份有限公司，1 /22正式登錄興櫃市場，股票代號為 7902，並由福邦證券擔任輔導推薦證券商。此次登錄興櫃，代表公司在研發體系、法規遵循及公司治理等面向，已符合資本市場相關規範，營運發展進入新的階段。

圖／宇越生醫於1月22日正式登陸興櫃市場。（宇越生醫提供）

宇越生醫長期投入細胞治療與基因治療相關技術研發，核心布局涵蓋 CAR-T 細胞治療產品開發、病毒載體製程平台，以及臨床試驗與製造端的整合能力。公司已建置符合 GTP 相關規範的細胞製備與品質管理體系，並持續推進臨床試驗進程，主要聚焦於針對癌症及重大疾病等尚有高度未被滿足醫療需求之產品研發。

廣告 廣告

圖／宇越生醫副總經理郭正宜，向法人實施興櫃說明。（宇越生醫提供）

因應全球細胞與基因治療市場的成長趨勢，宇越生醫亦積極推動國際合作，透過策略聯盟與技術交流方式，加速產品研發與後續商業化布局。公司管理團隊指出，登錄興櫃有助於提升公司治理透明度與市場能見度，並可進一步優化資本結構，作為未來研發投入、產能規劃及拓展國際市場的重要基礎。

圖／宇越生醫持續聚焦核心技術深化與臨床試驗發展。（宇越生醫提供）

展望後續發展，宇越生醫將持續深化核心技術研發與臨床試驗發展，並透過多元產品線規劃與中長期成長策略，穩健推進營運布局，朝向具備國際競爭力的細胞與基因治療公司目標發展。

更多引新聞報導

台灣外泌體攜手農科院 導入SPF豬與AI純化技術

薔薔新片「瘋到爆炸」！半小時破萬點閱就遭YT紅標移除

