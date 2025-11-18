專為行動工作者打造！高達115 TOPS AI算力「TravelMate X4 14 AI」商務筆電 用AI重新定義工作效率

隨著混合辦公成為新常態，商務人士對筆電的需求已經不只是基本的文書處理，更需要能隨時隨地高效運作、安全可靠還要輕薄好攜帶，Acer 全新推出的「TravelMate X4 14 AI」商務筆電搭載了Intel Core Ultra 5處理器，提供高達97 TOPS 的AI運算效能，更是集結了 AI 智慧、軍規耐用度與企業級安全防護於一身，為行動商務族群帶來全方位的工作體驗升級。​（圖文：費司特）

專為專業商務人士所打造的 TravelMate 系列，全新推出「TravelMate X4 14 AI(TMX414-51-55QN)」集頂級硬體配置與先進功能於一身，搭載最新 Intel Core Ultra 5 228V 處理器，整體 AI 效能最高可達 97 TOPS，結合新一代 Intel Arc 顯示晶片，提供行動辦公所需的高效性能，配備 32GB LPDDR5X 記憶體、1TB PCIe SSD 儲存空間，並且提供長達 12 小時電池續航力，滿足全天候的行動工作需求。

TravelMate X4 14 AI 採用沉穩內斂的銀灰色調，打造出簡約風格的商務感，最適合穩重內斂的專業商務人士。同時獲得 MIL-STD 810H 軍規耐用標準認證，這代表它經過了震動、潮濕環境與極端溫度等嚴苛測試，能承受各種挑戰性環境的考驗，無論是在豔陽下的戶外會議還是冷氣房辦公，TravelMate X4 14 AI 都能穩定運作。​

對於經常需要攜帶筆電出差的商務人士來說，重量與厚度絕對是首要考量。TravelMate X4 14 AI 機身重量僅 1.31kg，厚度更控制在 15.9mm，輕量化設計讓你在機場候機、高鐵通勤或咖啡廳工作時，都能輕鬆攜帶無負擔。​

具備優異效能的 TravelMate X4 14 AI，配備 14 吋 16:10 WUXGA（1920×1200）螢幕，視覺效果出色，16:10 窄邊框螢幕讓顯示空間更開闊，支援 300 尼特亮度、120 Hz 刷新率，提供清晰銳利的影像，且通過 TÜV Rheinland 低藍光認證，呈現鮮豔色彩的同時減少眼睛疲勞。

針對行動辦公需求，TravelMate X4 14 AI 有多項貼心設計，具備 180 度全平軸承設計，可以像平板一樣攤平打開，外出進行簡報時方便觀看，也適合與團隊一同觀看討論專案，是多人協作的好幫手。

商務人士最在意的資安問題，TravelMate X4 14 AI 也嚴格為你把關，提供最完善先進的安全與管理功能，配有獨立的可信任平台模組（TPM）、配備人臉辨識以及附防窺撥片的 FHD 網路攝影機，確保外出工作時的資安疑慮。

TravelMate X4 14 AI 內建「Acer User Sensing 2.0」使用者智慧偵測功能，會偵測你是否正在筆電前，當你離開時，會自動鎖定系統以確保隱私安全，並進入系統休眠狀態以節省電力；當你返回後，筆電會自動喚醒並登入系統，在最短時間內回復到離開前的工作狀態，而當你移開視線時，螢幕也會自動調暗。

TravelMate X4 14 AI 內建獨家「Acer Dust Defender」防塵技術，讓風扇可以將灰塵吹出機殼，開啟系統電源時和每使用 6 小時之後即會自動啟動清潔功能，防止灰塵堆積。

筆電支援超高速的 Wi-Fi 7 與Bluetooth 5.4，讓行動工作者能流暢執行串流播放、低延遲的視訊會議、以及高速檔案傳輸，同時提供多元傳輸介面，具備兩個 Thunderbolt 4 連接埠、USB 3.2 Type-A、USB 2.0 Type-A、HDMI 2.1等多種連接埠，滿足專業行動工作的需求。

值得一提的是 TravelMate X4 14 AI 完整支援 Windows 11 Pro 作業系統與 Copilot+ PC 體驗，帶來多項 AI 智慧解決方案，內建功能強大的「Copilot」AI助手，只要按下專屬「Copilot按鍵」立即啟動 Windows Copilot，輕鬆駕馭強大的 AI 功能，快速達成工作、創作及娛樂需求。

你可以在 TravelMate X4 14 AI 享受多項 Copilot+ PC 全新 AI 互動體驗，像是「回顧(Recall)」能夠做到 AI 自動螢幕截圖，記錄下你在電腦上所做的一切，讓你能夠利用自然語言描述或時間軸回溯，找出先前造訪過的網站、圖片或文件、應用程式等。

透過小畫家的「Cocreator」功能，你只需簡單畫出繪圖草稿，即可自動生成精美圖片，也能透過文字描述來進一步強化，使生成的圖片更加精準，讓你的想像力和創造力不再受限。

還有最實用的即時字幕功能（Live Captions），可提供多語言即時輔助字幕與字幕翻譯，無論是Youtube影片、視訊會議、觀看直播等，都能將音訊內容進行即時翻譯，讓跨國視訊會議溝通零障礙。​

TravelMate X4 14 AI 內建全新「Acer My Key」快捷鍵，可一鍵開啟一系列預設的應用程式，讓你可自訂常用軟體與工作流程，透過單一按鍵迅速啟動多個應用程式，大幅提升工作效率，這項功能特別適合需要快速切換多個工作場景的商務人士，讓日常工作變得更加流暢便利。

對於時常視訊會議的商務人士，筆電視訊品質格外重要，TravelMate X4 14 AI 搭載全新 Acer PurifiedView 2.0，以 NPU 減輕 AI 加速應用程式的負擔，最佳化裝置功耗，於視訊會議或串流時，創造更加流暢的使用體驗，同時支援背景模糊、自動取景和視線校正，讓你能隨時保持最佳狀態，同步支援 Acer PurifiedVoice 2.0 降噪技術，結合 AI 降噪技術與三重麥克風配置，主動隔絕背景噪音，就算在吵雜的情境下也可清晰通話，是線上會議的完美利器。

TravelMate X4 14 AI 內建獨家的「TravelMateSense」管理軟體，只需點擊「TravelMateSense」快速鍵，即可針對筆電的性能、維護、電池、客製化體驗進行無縫管理，輕鬆完成系統維護及效能監控、掌握筆電的運行狀況。

TravelMate X4 14 AI 擁有極佳的連線能力，具備 Wi-Fi 7 無線技術以及 Bluetooth 5.4，不論是在移動過程中或是在工作時都能保持穩定連線，還內建「DTS：X Ultra 環繞音效」可將任何耳機或喇叭變成高階 360 度環繞音響系統，不管是看影片還是聽音樂都是享受。

在追求效能的同時 Acer 也重視環境永續，TravelMate X4 14 AI 筆電使用再生材料、永續包裝並獲得EPEAT 註冊，像是採用 OceanGlass 海洋回收塑膠觸控板，提供玻璃般光滑觸感同時兼具環保的操作體驗，包裝使用再生紙、回收紙板和其他天然纖維等無塑膠材料，通過 TCO 認證，展現 Acer 對於綠色永續的承諾。

包裝盒內部的隔板只需稍加折疊，搖身一變成為可重複使用的筆電底座，讓環保不再只是口號。

對於追求高效率、重視資料安全、經常行動辦公的商務人士來說，重新定義商務筆電的「TravelMate X4 14 AI」絕對是值得優先考慮的選擇，不僅滿足當下的工作需求內建的強大 AI 能力，更讓你為智慧辦公時代做好萬全準備。​