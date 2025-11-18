專為行動工作者打造！高達115 TOPS AI算力「TravelMate X4 14 AI」商務筆電 用AI重新定義工作效率
隨著混合辦公成為新常態，商務人士對筆電的需求已經不只是基本的文書處理，更需要能隨時隨地高效運作、安全可靠還要輕薄好攜帶，Acer 全新推出的「TravelMate X4 14 AI」商務筆電搭載了Intel Core Ultra 5處理器，提供高達97 TOPS 的AI運算效能，更是集結了 AI 智慧、軍規耐用度與企業級安全防護於一身，為行動商務族群帶來全方位的工作體驗升級。（圖文：費司特）
專為專業商務人士所打造的 TravelMate 系列，全新推出「TravelMate X4 14 AI(TMX414-51-55QN)」集頂級硬體配置與先進功能於一身，搭載最新 Intel Core Ultra 5 228V 處理器，整體 AI 效能最高可達 97 TOPS，結合新一代 Intel Arc 顯示晶片，提供行動辦公所需的高效性能，配備 32GB LPDDR5X 記憶體、1TB PCIe SSD 儲存空間，並且提供長達 12 小時電池續航力，滿足全天候的行動工作需求。
TravelMate X4 14 AI 採用沉穩內斂的銀灰色調，打造出簡約風格的商務感，最適合穩重內斂的專業商務人士。同時獲得 MIL-STD 810H 軍規耐用標準認證，這代表它經過了震動、潮濕環境與極端溫度等嚴苛測試，能承受各種挑戰性環境的考驗，無論是在豔陽下的戶外會議還是冷氣房辦公，TravelMate X4 14 AI 都能穩定運作。
對於經常需要攜帶筆電出差的商務人士來說，重量與厚度絕對是首要考量。TravelMate X4 14 AI 機身重量僅 1.31kg，厚度更控制在 15.9mm，輕量化設計讓你在機場候機、高鐵通勤或咖啡廳工作時，都能輕鬆攜帶無負擔。
具備優異效能的 TravelMate X4 14 AI，配備 14 吋 16:10 WUXGA（1920×1200）螢幕，視覺效果出色，16:10 窄邊框螢幕讓顯示空間更開闊，支援 300 尼特亮度、120 Hz 刷新率，提供清晰銳利的影像，且通過 TÜV Rheinland 低藍光認證，呈現鮮豔色彩的同時減少眼睛疲勞。
針對行動辦公需求，TravelMate X4 14 AI 有多項貼心設計，具備 180 度全平軸承設計，可以像平板一樣攤平打開，外出進行簡報時方便觀看，也適合與團隊一同觀看討論專案，是多人協作的好幫手。
商務人士最在意的資安問題，TravelMate X4 14 AI 也嚴格為你把關，提供最完善先進的安全與管理功能，配有獨立的可信任平台模組（TPM）、配備人臉辨識以及附防窺撥片的 FHD 網路攝影機，確保外出工作時的資安疑慮。
TravelMate X4 14 AI 內建「Acer User Sensing 2.0」使用者智慧偵測功能，會偵測你是否正在筆電前，當你離開時，會自動鎖定系統以確保隱私安全，並進入系統休眠狀態以節省電力；當你返回後，筆電會自動喚醒並登入系統，在最短時間內回復到離開前的工作狀態，而當你移開視線時，螢幕也會自動調暗。
TravelMate X4 14 AI 內建獨家「Acer Dust Defender」防塵技術，讓風扇可以將灰塵吹出機殼，開啟系統電源時和每使用 6 小時之後即會自動啟動清潔功能，防止灰塵堆積。
筆電支援超高速的 Wi-Fi 7 與Bluetooth 5.4，讓行動工作者能流暢執行串流播放、低延遲的視訊會議、以及高速檔案傳輸，同時提供多元傳輸介面，具備兩個 Thunderbolt 4 連接埠、USB 3.2 Type-A、USB 2.0 Type-A、HDMI 2.1等多種連接埠，滿足專業行動工作的需求。
值得一提的是 TravelMate X4 14 AI 完整支援 Windows 11 Pro 作業系統與 Copilot+ PC 體驗，帶來多項 AI 智慧解決方案，內建功能強大的「Copilot」AI助手，只要按下專屬「Copilot按鍵」立即啟動 Windows Copilot，輕鬆駕馭強大的 AI 功能，快速達成工作、創作及娛樂需求。
你可以在 TravelMate X4 14 AI 享受多項 Copilot+ PC 全新 AI 互動體驗，像是「回顧(Recall)」能夠做到 AI 自動螢幕截圖，記錄下你在電腦上所做的一切，讓你能夠利用自然語言描述或時間軸回溯，找出先前造訪過的網站、圖片或文件、應用程式等。
透過小畫家的「Cocreator」功能，你只需簡單畫出繪圖草稿，即可自動生成精美圖片，也能透過文字描述來進一步強化，使生成的圖片更加精準，讓你的想像力和創造力不再受限。
還有最實用的即時字幕功能（Live Captions），可提供多語言即時輔助字幕與字幕翻譯，無論是Youtube影片、視訊會議、觀看直播等，都能將音訊內容進行即時翻譯，讓跨國視訊會議溝通零障礙。
TravelMate X4 14 AI 內建全新「Acer My Key」快捷鍵，可一鍵開啟一系列預設的應用程式，讓你可自訂常用軟體與工作流程，透過單一按鍵迅速啟動多個應用程式，大幅提升工作效率，這項功能特別適合需要快速切換多個工作場景的商務人士，讓日常工作變得更加流暢便利。
對於時常視訊會議的商務人士，筆電視訊品質格外重要，TravelMate X4 14 AI 搭載全新 Acer PurifiedView 2.0，以 NPU 減輕 AI 加速應用程式的負擔，最佳化裝置功耗，於視訊會議或串流時，創造更加流暢的使用體驗，同時支援背景模糊、自動取景和視線校正，讓你能隨時保持最佳狀態，同步支援 Acer PurifiedVoice 2.0 降噪技術，結合 AI 降噪技術與三重麥克風配置，主動隔絕背景噪音，就算在吵雜的情境下也可清晰通話，是線上會議的完美利器。
TravelMate X4 14 AI 內建獨家的「TravelMateSense」管理軟體，只需點擊「TravelMateSense」快速鍵，即可針對筆電的性能、維護、電池、客製化體驗進行無縫管理，輕鬆完成系統維護及效能監控、掌握筆電的運行狀況。
TravelMate X4 14 AI 擁有極佳的連線能力，具備 Wi-Fi 7 無線技術以及 Bluetooth 5.4，不論是在移動過程中或是在工作時都能保持穩定連線，還內建「DTS：X Ultra 環繞音效」可將任何耳機或喇叭變成高階 360 度環繞音響系統，不管是看影片還是聽音樂都是享受。
在追求效能的同時 Acer 也重視環境永續，TravelMate X4 14 AI 筆電使用再生材料、永續包裝並獲得EPEAT 註冊，像是採用 OceanGlass 海洋回收塑膠觸控板，提供玻璃般光滑觸感同時兼具環保的操作體驗，包裝使用再生紙、回收紙板和其他天然纖維等無塑膠材料，通過 TCO 認證，展現 Acer 對於綠色永續的承諾。
包裝盒內部的隔板只需稍加折疊，搖身一變成為可重複使用的筆電底座，讓環保不再只是口號。
對於追求高效率、重視資料安全、經常行動辦公的商務人士來說，重新定義商務筆電的「TravelMate X4 14 AI」絕對是值得優先考慮的選擇，不僅滿足當下的工作需求內建的強大 AI 能力，更讓你為智慧辦公時代做好萬全準備。
其他人也在看
大神換機！木村拓哉親身去 Bic Cam買 iPhone 17 Pro 網民驚訝：原來男神還在用 iPhone 13？
日本巨星木村拓哉近日在其 YouTube 頻道更新影片，記錄了他親自前往日本大型電器店 Bic Camera 購買新手機的過程。這位萬人迷竟然像普通人一樣去店舖取貨，而且更被眼尖網民發現他之前使用的竟是舊款的 iPhone 13 (Product RED)，引發熱烈討論。Yahoo Tech ・ 20 小時前
iPhone 17 Pro宇宙橙「濕紙巾一擦就掉漆」 網友質疑造假
根據外媒報導，一名國外網友在社群平台X上分享照片指出，當地有使用者以濕紙巾清潔iPhone 17 Pro Max，結果竟導致機身大面積掉漆。照片中可見，原本應呈現橘色金屬質感的外殼，在鏡頭模組周圍及側邊按鍵區域幾乎只剩下金屬本色，僅有少許橘色塗層殘留，整體觀感大受影響。這...CTWANT ・ 1 天前
年末iPhone電池更換優惠！原廠電池現省900元，回收行動電源再送商品卡
iPhone換電池最高折900元！神腦國際推出「iPhone原廠電池舊換新」優惠活動，針對iPhone 12至16系列手機，提供現折500元優惠，並贈送300元配件購物金；iPhone 14至16系列食尚玩家 ・ 1 天前
入秋最強冷空氣明報到！北部、東半部轉濕涼 「這一天」部分地區低溫恐探13度｜#鏡新聞
更多天氣資訊，交給氣象主播王月芳。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
華強北再創新猷，Apple iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」
華強北的「超雪團隊」於微博發文，表示 iPhone Air 改實體 SIM 成功，令 iPhone Air「無 SIM 變有 SIM」。Yahoo Tech ・ 1 天前
鴻海科技日／未來5年人形機器人全球出貨量狂飆14倍
人形機器人熱潮在輝達推波助瀾下快速成型，市調機構Counterpoint表示，2025年全球人形機器人出貨量只有1萬8千多台，但到了2030年，人形機器人的出貨量預估將來到25.6萬台，出貨量將比今年暴增超過14倍，相當於5年內出貨量年複合成長率（CAGR）將高達69.7％。鏡報 ・ 5 小時前
蘋果須向 Masimo 賠償 6.34 億美元！Apple Watch 血氧功能再惹爭議
Apple 與醫療設備商 Masimo 之間，針對 Apple Watch 血氧監測技術的專利戰再度升溫！美國加州陪審團於上週五（11 月 14 日）作出裁決，認定 Apple 侵犯了醫療技術公司 Masimo 的專利，須向其支付 6.34 億美元（約 49 億港元）的賠償金。這項判決主要針對 Apple 過去銷售的 Apple Watch 型號，被視為 Masimo 在這場持久專利戰中的一次關鍵勝利。Yahoo Tech ・ 18 小時前
不可能被騙？ 詐欺打造專屬攻心劇本｜鏡新聞調查報告｜#鏡新聞
打詐專家指出，綜合科技和心理戰的高端詐騙，正在增加。這種最新的「社交工程」手法，披著友善的外衣靠近，為你編寫專屬詐欺劇本。如何避免上當？或許得先放下「我不會被騙」的盲目自信。校園裡的防詐教育必須翻轉，由教師與金管會聯手開發的「詐騙實驗室」，帶領學生善用AI科技，走進詐團的話術裡，分析詐術心理學，才有機會識破詐騙。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 14 小時前
iPhone Air 2 主要升級 2nm 晶片及續航力？雙相機「技術上可行但不合理」
此前有不少流言提到，由於 iPhone Air 銷量不佳，所以第二代產品將無限期推遲。而根據彭博名記 Mark Gurman 的說法，蘋果其實從未打算按年更新該產品線。Yahoo Tech ・ 22 小時前
高通公布Qualcomm Dragonwing IQ‑X嵌入式處理器 以AI PC經驗提供具出色能耗效率的AI工業級處理器
高通宣布推出Qualcomm Dragonwing IQ‑X高階工業級處理器，旨在解決當前工業處理器難以面面俱到的痛點，結合具有出色單執行緒的CPU，具備達45 AI TOPS的NCool3c ・ 10 小時前
新竹通APP不好用 議員憂成錢坑
新竹市政府推出的新竹通APP今年8月上線，但民進黨新竹市議員施乃如指出，新竹通評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無回報機制，要求市府訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」，市府回應，會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。中時新聞網 ・ 1 天前
是德攜手聯發科 推進Pre-6G整合感測與通訊技術
（中央社記者張建中新竹17日電）是德科技（Keysight Technologies）今天宣布，與聯發科攜手推進Pre-6G整合感測與通訊（ISAC）技術，將資料傳輸與感測功能整合於單一無線電架構，是邁向6G實驗部署的關鍵一步。中央社 ・ 1 天前
示警DeepSeek等中製AI風險 國安局揭位置、截圖都遭洩
國安局今（16）日公布針對DeepSeek等5款中製生成式AI語言模型檢測結果，指出抽測的AI模型皆有要求位置資訊、蒐集截圖、強迫同意不合理隱私條款等問題；生成內容則出現「台灣是中國領土不可分割的一部分」等偏頗資訊，並排除「人權」、「六四天安門事件」等特定關鍵字。公視新聞網 ・ 1 天前
資安院：資安防護仍須強化 應透過弱點掃描強化管理
（中央社記者趙敏雅台北17日電）114年度公務機關暨特定非公務機關資安事件原因統計近日公布，資安院指出，今年截至10月底，兩類機關於資安事件型態呈現明顯差異，反映防護需求不同，但在系統防護上均仍有改善空間，建議應透過弱點掃描強化管理。中央社 ・ 23 小時前
三星推出Galaxy Tab A11+萬元內Android平板 主打11吋大螢幕與支援AI智慧功能
三星的Android平板產品提供自旗艦到平價、從大螢幕到一手可掌握的廣泛產品類型，其中Galaxy Tab A9+是在相當受消費者歡迎的高CP值平板，也是台灣連續兩年AndroidCool3c ・ 10 小時前
阿里巴巴AI助手「千問app」上線 立即塞爆網路
大陸「阿里巴巴」集團旗下的人工智慧助手「千問app」，今（17）日正式開放公測，網頁與PC版同步開放。據阿里巴巴表示，「千問app」的應用場合，涵蓋辦事、地圖、健康、購物等多個生活場景。而「千問app中廣新聞網 ・ 23 小時前
德國新法擴大政府權力 可禁用特定中國製造商零件
美國政治新聞網站《政客》（Politico）歐洲版14日報導，隨著德國對中國立場日益強硬，聯邦議院（Bundestag，國會下議院）近日批准一項新法案，將賦予內政部新的工具，以網路安全風險為由，禁止在關鍵行業使用特定製造商的零件。據報導，這項德國政府即將獲得的新權力，將禁止有風險的中國技術供應商參與自由時報 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 2 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 21 小時前