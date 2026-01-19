專獵中俄潛艦 美軍砸73億打造新一代MK54魚雷「殺傷力」大升級

〔編譯陳成良／綜合報導〕面對中俄潛艦技術不斷精進，美軍積極強化水下獵殺能力。軍聞網站《Naval News》報導，美國軍工巨擘諾斯洛普．格魯曼(Northrop Grumman，簡稱諾格)於12日宣布，已獲得美國海軍授予的一份價值2.33億美元(約新台幣73.6億元)合約，將負責整合併生產下一代「MK 54 MOD 2」輕型魚雷，首要目標就是提升對抗潛艦威脅的「殺傷力」。

這份合約涵蓋了生產證明與資格認證階段。報導指出，MK 54 MOD 2是在現役MOD 1型的基礎上進行改良，並依據「先進輕型魚雷計畫」由美國與澳洲共同合作研發。新一代魚雷的第一階段改良(Increment 1)，重點在於整合全新的「客製化彈頭(custom-design warhead)」，旨在大幅提高對敵方潛艦的破壞力，確保一擊必殺。

除了彈頭升級，MK 54 MOD 2的第二階段改良(Increment 2)將迎來動力系統的革命。屆時將換裝「儲存化學能推進系統(SCEPS)」，取代傳統的Otto II燃料引擎。這種新系統利用鋰鍋爐產生蒸氣來驅動渦輪，能顯著提升魚雷的射程、速度以及深海作戰性能。L3Harris公司已於2025年8月宣布成功測試了該動力系統。

美國海軍為加速這款新式武器的部署，採取了「快速原型設計(rapid prototyping)」策略，並引入多家廠商競爭。最終由諾格拿下主承包商角色，負責將新研發的彈頭段與現有的推進段進行整合，生產全功能彈藥(AUR)。生產工作將在明尼蘇達州的普利茅斯與西維吉尼亞州的火箭中心進行，以支援後續的實彈射擊測試與作戰能力認證。

