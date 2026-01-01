專用垃圾袋正式上路 桃園跨年晚會環保局徹夜清運垃圾減量達30%





2026桃園ON AIR跨年晚會在桃園青埔樂天棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地同步登場，在人氣歌手、韓國藝人助陣下，湧入大量人潮，環保局為維護環境整潔於31日下午三點就派出人員及機具陸續進駐會場，投入大量人力且隨時巡邏、整理環境，共計清出約2.5噸一般垃圾以及1.6噸資源回收物。

本次跨年晚會市府環保局、觀旅局與樂天棒球場合作，共計動員清潔人員120人，清潔車輛13部，不畏低溫寒風，徹夜掃街、清運垃圾，清潔隊同仁們更犧牲睡眠時間加緊清運垃圾，為的就是在第一時間內就完成任務，恢復一如往常的整潔市容。



桃園市專用垃圾袋正式上路，2026桃園跨年晚會散場後環保局徹夜清運，減量成效良好。

環保局表示，桃園市115年1月開始推動機關、學校及市場使用專用垃圾袋政策，本次跨年晚會正式使用專用垃圾袋，垃圾減量達30%，落實源頭減量。環保局將持續宣傳各項環保政策，並結合市民的力量，共同攜手創造整潔乾淨的城市。



