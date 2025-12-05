專砍臉部！中國男辦公室面談突抓狂 猛刺日本女同事奪命

中國籍男子持刀刺殺日本女同事，遭警方以殺人罪逮捕。示意圖，取自Unsplash圖庫



日本千葉縣今天（12/5）發生一起駭人聽聞的職場殺人案，一名39歲中國籍男子在面談過程中，突然情緒失控，拿刀狂刺58歲女同事的臉部等要害，導致女同事傷重不治，警方當場將男子逮捕並依殺人罪進行調查，釐清犯案動機。

根據《朝日新聞》報導，今天上午9時30分許，千葉縣夷隅市的一間公司辦公室內發生兇殺案，中國男子劉柯與女同事立石面談時，突然情緒失控，拿起刀子朝對方的臉部、頭部猛刺。

另外兩名同事見狀，立即上前制伏劉柯，但立石女士經醫院搶救，仍因傷重不治。劉柯面對警方詢問時坦承犯行，表示刀子是從家裡帶來的。警方研判，兩人之間也許存在某些糾紛，將依殺人罪進行偵辦，並釐清犯案動機。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

