專科用藥12月創高 這家加拿大、竹南廠雙引擎全開 學名藥等待佳績

保瑞藥業（6472）2025年CDMO含內部訂單年增53.8%，且加拿大廠及竹南廠12月表現相當強勁，全球銷售業務的專科用藥產品線也於12月創下歷史新高。公告12月自結合併營收為新台幣16億6仟萬元。（圖／翻攝保瑞官網）

保瑞藥業（6472）2025年CDMO含內部訂單年增53.8%，且加拿大廠及竹南廠12月表現相當強勁，全球銷售業務的專科用藥產品線也於12月創下歷史新高。公告12月自結合併營收為新台幣16億6仟萬元，2025年全年營收197億7仟萬元，較2024年成長2.7%；若以美金計則營收年增5.8%。此外，由於CDMO業務的實績備受全球知名藥廠肯定，加拿大廠的重要客戶亦於12月時完成續約，將與保瑞CDMO網絡更加全面地攜手共進。

日前台灣神隆用於治療多發性硬化症的 glatiramer acetate（Copaxone® 之學名藥）已於 2025 年 12 月 31 日取得美國食品藥物管理局（FDA）核准，並將依雙方既有的商業化協議由保瑞集團子公司負責於美國市場上市；根據IQVIA的報告指出，glatiramer acetate在美國的市場約5.57億美元。美國子公司除持續關注取得DLS學名藥藥證的新進競爭者的上市策略，亦積極展開學名藥業務止血後新一輪產品組合與在研產品（pipeline）布局，同步導入內部及外部資源以強化未來成長動能。

董事長盛保熙表示，保瑞在新年一開始就展現重新聚焦、高複雜度藥品的產品策略，以及其致力於提供價格親民、品質優良醫療解決方案的承諾，同時也突顯研發夥伴作為關鍵利害關係人的重要性。保瑞將持續投入更專精的通路布局、及拓展高複雜度的劑型，透過分散風險、建立長尾效應雙管齊下，重塑並強化在美藥品銷售組合。

保瑞將前往美國舊金山，參加JP Morgan第44屆健康醫療大會，並於15日進行公司簡報，同時與多家機構投資者展開面對面交流。盛保熙表示，已正式於美國OTCQX市場啟動交易，此次能以更貼近美國機構與大眾投資人的身分參與國際級健康醫療盛會，象徵保瑞全球化布局的重要里程碑。他並期待延續台灣市場對此進程的高度關注，持續推進保瑞在國際資本市場的能見度。

