民視新聞／綜合報導

雲林元長鄉新生國小的校廚陳仁心，20年來用心服務，為了提升料理品質，主動進修並考取乙級證照，把專業標準落實在校園餐食之中，成為金帽獎獲獎名單中，唯一來自校園的餐飲工作者。

不論寒冬酷暑，日復一日細心烹煮食材，元長新生國小的廚工陳仁心，二十年的用心投入，讓她成為金帽獎獲獎名單中，唯一來自校園的餐飲工作者，也讓外界看見基層學校餐飲人員，長年累積的專業與價值。

不同於多數得主來自五星級飯店或大型企業，陳仁心的工作場域是國小的廚房，在新生國小默默服務二十載，將對料理的講究融入孩子每天的一餐，讓校園餐桌展現不平凡的高度。

身為元長鄉在地人，陳仁心當年為了兼顧家庭，選擇進入學校擔任廚工，卻在這條路上越走越專精，為了提升料理品質，她主動進修並考取乙級證照，將專業標準落實在校園餐食之中。

除了廚房工作，她也把熱情延伸到教學，三年前她主動投入課後課程，每週五化身「陳老師」，帶領學生動手料理，運用在地食材，製作簡單卻充滿風味的點心，讓孩子在實作中認識家鄉農產與飲食文化。

金帽獎的肯定，對陳仁心而言不只是個人榮耀，更是對校園餐飲工作的鼓舞，師長們讚賞她的用心，孩子們字字句句的感謝，也成為她二十年來最珍貴的回饋。

並非任何人都能成為偉大的藝術家，但是偉大藝術家可能來自任何地方。金帽獎為陳仁心二十年的付出寫下註解，也讓人看見校園廚房同樣能孕育頂尖廚藝，她用雙手與初心讓平凡的崗位綻放出不平凡的光芒。

專精料理品質 新生國小校廚獲「金帽獎」肯定

