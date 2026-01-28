專職作戰的張又俠落馬...軍委被清洗到只剩張升民...邱垂正籲「不可輕心」：習近平已沒專業人才拉住...陸委會密切注意情勢

中共解放軍中央軍委副主席張又俠近日爆出遭立案調查，如今軍委只剩副主席張升民和習近平，有關台海衝突議題再度引起討論和擔憂。對此，陸委會主委邱垂正今（28日）接受節目《齊有此理》專訪，公布習近平政權可能的「三大極端發展」，並呼籲國人不能掉以輕心，要做好準備，不可對和平有幻想。他也說，陸委會和國安會都在密切注意整體情勢發展，特別是對於中共高層的權力衝擊，將對相關資訊高度掌握，準備各種因應措施。

針對近期中共高層清洗，邱垂正直言，中共顯然未受高層人事動盪影響，解放軍仍持續派出軍機擾台，台海風險仍然存在，不能掉以輕心。他說，陸委會長期觀察習近平政權變化，發現有三個極端發展，第一個是，中共權力結構從集體領導到集中領導，如今定於一尊。



邱垂正說，第二是，習近平任內為了鞏固權力，將自己形塑成無可取代的中共領導人；再來，是習近平把政權的正當性放在完成歷史任務，所以不停展現軍力，要證明中國的影響力比美國強。



邱垂正表示，習近平把中共變成一言堂，導致決策理性品質下降，監督制衡的機制消失，且一改過去路線，積極發展軍武。他指出，張又俠落馬後，目前中共高層作戰系統暫時癱瘓，已經沒有專業人才拉住習近平，擔心習近平是否會冒險做決策，用簡單粗暴的方式，處理敏感複雜的問題。

