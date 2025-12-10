專職鑑評前年上路 全教總：特教老師還是兩頭燒

專職鑑評前年上路，全教總今開記者會直批，特教老師還是兩頭燒。 (記者林曉雲攝)

〔記者林曉雲／台北報導〕為改善特教老師處於「教學與鑑定評估」兩頭燒的困境，並保障特教學生權益，「特殊教育法」前年修法增置「專職鑑評員額」與提供合理的鑑評待遇。全國教師工會總聯合會(全教總)今(10)日開記者會公布，教育部近兩年共補助增置100個專職鑑評員額，但全國22縣市除了台北市、桃園市、屏東縣有依法自行增置外，9個縣市都只有中央補助的員額增置，10縣市連中央補助員額也未足額增置，台東縣更是專職鑑評人員數掛零。

全教總特教委員會主委鍾正信直批，特教老師蠟燭還在兩頭燒，知道縣市有設置專職鑑評人員者僅58.6%，申請過專職鑑評支援的僅10.9%，而對於鑑評工作量降低無感者高達86.9%，顯示在目前專職鑑評人力偏低的狀況下，現場特教老師仍難獲得所需支持，多數特教老師依舊陷於教學鑑評兩頭燒的困境中，也影響到特殊生的受教權益。

全教總去年首次進行調查，全國各縣市未能落實，為了解問題改善狀況，全教總今年再次就增置專職鑑評人員及鑑評待遇進行問卷調查，且為進一步了解教學現場感受，增加了「特教教師對專職鑑定評估人員制度推動有感度調查」。

全教總理事長侯俊良表示，除了「兼任鑑評人員依法給予施測費」為100%達成外，其他各項都仍未全部依法落實，甚至僅59.1％落實「兼任鑑評人員鑑定評估工作安排於平日下班後時段、夜間或假日進行者，依法給予補休及課務排代」，顯示鑑定評估人員仍處於缺乏合理待遇的不友善職場環境中。另，金門縣專職鑑評未實際執行鑑定評估工作，各縣市鑑評人員案量也有很大落差，從一學年10案以下到超過51案以上都有。

全教總呼籲教育部及各地方教育局處應正視特教學生的受教權益，積極依法增置專職鑑定評估人員，並盡速落實鑑評人員待遇保障，讓國內特殊教育鑑定評估工作持續朝向專職為主、兼職為輔的方向邁進，真正落實特教專業分工，建構友善特教職場環境，讓特教學生獲得專業的鑑定評估，與完整的學習環境。

