專訪勞動學者李健鴻 揭AI導入職場3大風險
[NOWnews今日新聞] 「大家最害怕的，就是勞工被AI取代。」文大勞動暨人力資源學系教授李健鴻道出職場現況，他接受NOWNEWS專訪，解析我國企業將AI導入職場所面臨的3大風險，並提出建議，以供政府制定AI相關政策參考。
盤點台灣企業導入AI現況，李健鴻分析指出，AI導入「人力資源管理」最積極的是金融與科技業，從招募、甄選、績效到工作監控一條龍作業。物流業打造「智慧物流園區」，醫療業將AI導入診療流程。傳產大廠多用於生產線品管、異常預警與預防性維護；中小企業則多數採購外部AI人資系統服務，「知名外商如IBM鎖定中大型企業，本土雲端人資供應商，則服務中小企業，市場早已分層。」
AI介入人資管理決策恐釀3大風險
李健鴻進一步分析，AI確實帶來增強型與互補型效益，讓生產作業流程更快，危險或繁複工作可由機器承擔，甚至創造新職缺。相較於「AI直接取代職缺」，李健鴻認為AI介入人資管理決策的影響更深，並分析可能產生的3大風險。
首先是勞工數據收集與監控恐侵犯隱私，例如全域高解析監視、穿戴式裝置與行為、情緒辨識等數據被企業蒐集進而達到監控目的，可能使工作與非工作時段邊界模糊，甚至蒐集生物特徵，例如員工利用休息時間抽菸、上廁所等行為，都被雇主掌握，恐有侵犯隱私之嫌。
亞馬遜AI系統排除女大生求職 爆就業歧視
第2是就業歧視，從履歷篩選、機器人面試到績效評分，若企業提供給AI訓練的資料本身就存在偏誤，例如過去錄取者幾乎皆為某性別或年齡層，AI會複製並放大不公平；若AI程式被資方置入排除條件，更可能直接涉及違法。最知名的案例就是美國亞馬遜公司，有2名美國女畢業生應徵職務，卻被AI招聘系統降低評分而未錄取，原因是過去該職務都是由男性擔任，衍生出的就業歧視。
特斯拉以AI評估員工績效列裁員名單
最後是不當解雇，李健鴻指出，當解雇名單來自AI演算法的「績效未達標」，雇主往往援引《勞基法》11條第5款，但法條有嚴格主客觀要件，絕非分數不及格就能開除，「AI評分並不等於合法理由。」他強調說。美國知名大廠特斯拉，就會用電子績效監控系統所提供評估資料，來決定裁員名單。
李健鴻以國際作法為例，有法規要求雇主在導入AI前提出風險評估書面，清楚說明效益、可能風險與對勞工的影響，並告知勞工與工會代表。以德國勞動法規為例，設有《員工代表會法》賦予勞工代表擁有法定職權，企業做出與勞工相關決策，需事前協商並取得同意。相較之下，台灣雖有勞資會議，但多流於「告知」，欠缺實質同意與議程主導權。
李健鴻建議，企業導入AI之後，企業應建立明確申訴管道，啟動調查、協調機制並提供救濟措施，例如更正評分、撤銷處分、回復權益。
AI導入職場3建議：取得勞工同意、設立申訴與救濟管道、避免過度依賴
李健鴻提醒，目前更棘手的是尚未成立勞動契約的求職階段。以國外為例，從社群抓取、影像面試到微表情分析，企業可能大量蒐集與比對生物特徵。「這不只是技術問題，而是正當性問題。」部分美國州市已規範AI面試須事前告知並取得同意、限制資料保存與二次使用等情形，避免求職者的影像與聲紋「被餵回AI模型」，成為面試黑箱的一部分。
對面AI導入職場可能誘發的風險，李健鴻也提出建議，首先是導入AI前的風險評估與公開說明資料蒐集的目的性、保存期限等。第2是企業應導入後申訴、處理、救濟的標準作業程序，外加公正第3方或跨部門稽核單位協助。最後是在AI人資決策環節需落實人為介入，避免過度依賴，提供偏差監測與可解釋性報告，避免偏差所致的不當解雇爭議。
AI正在改變台灣職場，企業應把風險攤在陽光下，讓勞工掌握資訊與申訴管道、讓演算法經得起稽核與解釋，落實真正的數位轉型。「AI不是天生中立，制度才是。」李健鴻盼從國際經驗中讓台灣借鏡，走出一條兼顧產能與勞權的AI康莊大道。
《CROSSROAD跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音
想關心更多攸關青年的政策和議題，趕快報名2025/12/9《CROSSROAD跨世代-2025AI青年力國際論壇》，國民AI女友 李婷婷、鴻海教育基金會總監 葉芃欣、清大資工系教授 胡敏君、科技立委 葛如鈞、金鐘主持人 視網膜、鐵人主播 侯以理，與您一起刻畫AI未來教育願景。邀請您前來與重要領袖對話，共創「AI青年力」。
👉手刀報名：https://www.accupass.com/go/2025crossroadforum
⏰活動時間：2025/12/9（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）
📍活動地點：台北漢來大飯店-鉑金B廳（台北市南港區經貿一路168號3樓）
📋免費名額有限、提供參與證明！！
NOWNEWS今日新聞FB官方粉絲團、Youtube頻道全程直播
更多 NOWnews 今日新聞 報導
跨世代／專訪Z世代CEO李婷婷 創AI女友平台吸2萬粉絲
跨世代／單身租房年薪62.6萬者免稅 小資族：加薪比較實在
AI青年力1／特偏學校開另一扇門 AI機器人為他們翻轉命運
其他人也在看
台積電Q3分紅出爐「老鳥年薪500萬」 美國人驚呆：天才領垃圾薪水
市場消息指出，近期台積電發放了Q3的季度獎金，此次獎金水準不僅讓許多資深工程師的年收入，輕鬆突破500萬元大關，同時也傳出有員工透露，明年7月的「大包分紅」單筆獎金有望破突破百萬。美國經濟學家Noah Smith則表示，台積電的薪水能網羅台灣最頂尖人才，是因為台灣缺乏同級別的競爭對手，導致人才無處可去，話題一出引發熱議。EBC東森財經新聞 ・ 23 小時前
保障新進醫護起薪 護理師全聯會挺改革留人才
（中央社記者陳婕翎台北1日電）衛福部長石崇良在中央社專訪指出，衛福部擬保障新進醫護起薪，護理師護士公會全聯會認為，這是醫護人力永續關鍵的一步，護理人力不是短缺、是被耗損，改善起薪才能留住人才。中央社 ・ 15 小時前
中華電前進馬來西亞 強化東南亞資通訊服務
（中央社記者江明晏台北1日電）中華電信宣布，旗下新加坡子公司設立「中華電信馬來西亞公司」，瞄準台灣企業在當地設廠、拓展區域據點的需求，提供更完整即時的資通訊服務，也象徵中華電信在東南亞跨國服務能量的升級。中央社 ・ 12 小時前
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前
他急呼「明年11月28日」千萬別出國！一堆人標記行事曆嚇到：根本不知
生活中心／綜合報導隨著2025年即將進入最後一個月，許多人已經提前展開2026年的行程規畫，包含旅遊、休假與家庭活動。然而，今天（28日）社群平台卻突然出現一波「行事曆警報」，不少網友提醒大家務必把2026年11月28日空下來，千萬別安排出國。原因曝光後，不少人錯愕留言「根本不知…」，第一時間趕緊把日期標註起來。民視 ・ 1 天前
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 13 小時前
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 13 小時前
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 1 小時前
以為陸客沒消失！日本人見「我是台灣人」徽章改口：變可愛了
近期日本和中國關係緊張，中方呼籲國人勿去日本，當地中國旅客有減少的跡象。近日一位日本民眾表示，聽說中國遊客變少，但搭車發現並非如此，車上4個阿姨「活力四射」，但仔細一看，她們的包包上別著「我是台灣人」徽章，主張自己的身分，讓該網友驚呼「突然變得可愛」。貼文引發多方意見，有人認為日本網友是在反諷，台灣和中國人一樣；另一派認為過度解讀，該網友並沒有那個意思。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
父96歲善終！名醫揭「長壽唯一秘訣」：不用進健身房
現代人努力養生，許多人接受重訓，未接受重訓的人不免擔心運動量不足。對此，醫師劉博仁表示，以其高齡96歲去世的父親為例，他未做重訓，運動的項目就只「走路」一項，而走路能協調神經系統、讓血管有彈性、刺激大腦的海馬迴、安定情緒等，這些機轉就足以讓人長壽。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同
館長直播「切割」黃國昌：想法與路線都不同EBC東森新聞 ・ 14 小時前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
火災逃生第1件事不是跑！醫：先做1動作才能活 70%人反跑回火源
你以為火災危險的是火？重症醫師黃軒表示，錯。真正奪命的是：「煙囪效應＋毒氣＋熱衝擊＋迷路＋恐慌短路」。 1、煙囪效應：煙比你還會跑大樓火災時，熱煙像被吸上去一樣往上狂衝，速度可達2–5m/s。▲樓梯間、電梯井＝巨型煙囪；樓越高反而越危險。 2、一口煙＝化學地獄最致命的不是黑煙，而是毒氣：•CO一氧化碳：搶走血紅素→明明有氧卻像缺氧•HCN氰化氫：塑膠燒出來→細胞瞬間「無法用氧」 ▲80–90%火災死亡者血中同時出現CO+HCN 3、熱衝擊比燒傷更快奪命• 60°C空氣吸 1 分鐘就會昏• 150°C兩口氣道直接燒壞▲天花板700°C，但地面40°C→要貼地爬 4、濃煙2分鐘讓你完全迷路視線瞬間變黑→出口、樓梯全部消失。研究指出，70%的人會跑回火源方向，真正的死因常是「迷失方向」。 5、火災時大腦會短路恐懼暴衝，判斷力關機。跑去廁所、跳樓、回家拿東西，不是笨，是人的生理反應。 6、火災常見的致命誤區•電梯=毒氣快遞•防火門沒關=整層秒變毒煙地獄•閃燃=房間500°C全部一起爆•樓梯間未必安全（也是煙道） 7、真正能救命的3原則 1、避免吸煙是第一原則：貼地、濕毛巾僅延緩數十秒。2、關門常春月刊 ・ 22 小時前
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿
好市多神級外套「停產買不到」網再推1款必買：超耐穿EBC東森新聞 ・ 1 天前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 20 小時前
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝
連凍4天！冷空氣報到「V字降溫」 最冷時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
夜市也有抗癌神菜！名醫私藏夜市菜單「3款寶藏食物」護肝減脂防癌
走進夜市，一雙夾腳拖配上T恤，穿梭在香味撲鼻的小吃攤位間，彷彿在吆喝聲與人潮中把白天累積的壓力一次放掉。最迷人的是，荷包不必大失血就能吃得滿足。然而，隨著健康意...早安健康 ・ 15 小時前
漲勢急踩煞車！外資將熄火？分析師揭曉「3大概念股」最佳買點：別追高
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股今（1）日開盤上漲47.68點至27,674.16點，不過不到40分鐘即翻黑，指數震盪逾百點；截至下午1點，落在27,495.87點。運達投...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
散戶小心！2026第一季驚見「6顆未爆彈」 沒挺過這關獲利全吐光！
在美國總統川普政策路徑逐漸明朗之際，2026年全球經濟可望迎來溫和成長新局，但地緣政治與貿易談判不確定性依舊籠罩，市場投資人需提高警覺。富邦金控今（12月1日）舉行第23屆《2026富邦財經趨勢論壇》前夕公布最新年度展望，首席經濟學家羅瑋博士指出，明年將呈現「股優於債」的資產配置主軸，但第一季存在6大潛在風險事件，須特別注意短期波動加劇的可能。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前