專訪台南市政府農業局李芳林局長｜「風起再生・農聚台南」金牌農村的榮耀與永續藍圖

台南市非常重視城鄉發展，數年來積極輔導農村社區活化再生，協助農村參與三年一次的國家級盛事「金牌農村競賽」，這項競賽源自 1961 年盛行至今的德國農村競賽（Dorfwettbewerb），各地農村社區藉著展現專屬於自己的特色、創新與永續發展的未來性，成為各國翻轉農村的典範。而台灣的「金牌農村競賽」也著重農村在生產、生活及生態上的應用與創造，凝聚在地居民共識、攜手合作的氛圍更是散發出台灣人被津津樂道的「人情味」。

前幾年因疫情影響使得國內旅遊受到重視，順勢加速農村社區發展，也讓 2024 年第三屆的金牌農村競爭格外激烈，台灣共計 974 個農村參賽，經歷書面、現地審查、評審小組討論等一年多的過程，才決定出金銀銅等 22 個獎項得主；最終台南市的白河區「草店社區」與善化區「溪美社區」入圍全國決賽，後壁區的「頂長社區」成最大贏家，榮獲銅牌入袋，成果豐碩亮眼。

從颱風災情中重新站起 「菁寮老街」成果展看見金牌農村的韌性

台南市政府農業局過往每年都會辦理農村再生成果展，但今年特別選定在後壁以《無米樂》、《俗女養成記》聞名的景點「菁寮老街」舉行，其實背後有著動人原因。

農業局長李芳林說，後壁區擁有「台灣米倉」的美譽，頂長社區更以「米樂生活圈」為主題獲得金牌農村銅牌獎。但今年 7 月台南受到丹娜絲颱風侵襲，災情嚴重，「後壁區雖然也受影響，但災後復原速度相當快，充分展現出農村社區的韌性。因此這次成果展我們特別以『風起再生 農聚台南』命名，希望藉由辦在後壁菁寮老街，將人潮帶入台南金牌農村。」

台南市副市長葉澤山（前排左五）、農業局局長李芳林（左六）等貴賓出席「風起再生 農聚臺南」開幕活動。圖片來源｜欣傳媒

台南市農業局局長李芳林。圖片來源｜欣傳媒

頂長社區「三生」均衡發展、團隊默契受到肯定

對於後壁頂長社區能從近千個農村中獲得評審青睞，李芳林局長認為，成功的農村發展須涵蓋生活、生態、生產三個面向的特色，而頂長社區的成功仰賴於多方的協作。

局長透露，頂長社區參賽的人很用心，「例如在台北市西門紅樓進行第一階段初審時，米樂休閒農業發展協會理事長張美雪、無米樂社區前理事長黃正雄、俗女村吳翊榛、後壁區農會總幹事林怡歆四個人穿著頂長宋江陣衣服及道具出席，除了合作無間報告社區的生活、生產、生態、青年及未來，還排練了一段拍面宋江陣演出，當場震撼西門紅樓舞台，讓委員們留下深刻印象！」局長強調，能有這樣的準備，也是透過長期的地方協力的結果。

頂長社區長短樹永安堂的拍面宋江陣是傳承 150 年的文化。圖片來源｜林芳如攝影

由下而上的培根訓練扎根 協助農村參加金牌農村競賽

而台南市農業局是如何協助農村參加金牌農村競賽的呢？李局長解釋，這是一個循序漸進的過程：「先從培根計畫的訓練開始，培訓時當然我們會邀請很多講師講來指導大家，讓他們先體驗『我們自己有什麼？』了解當地的生產狀態之後，再進一步思考社區的人要『怎麼去生活』。唯有通過培訓，成為農村再生社區，才有資格站上參加全國金牌農村競賽的起跑線。」

所謂的「培根計畫」，指的是在地扎根、培植在地人才，引導農村居民共同參與社區發展規劃與環境營造，逐步邁向自立自主的一項長期訓練。

「進入競賽準備期後，農業局則會透過農村再生執行計畫，引導社區進行軟硬體建設，並邀請多位專家學者從旁協助，讓社區更有信心迎接挑戰。」局長補充說道。

台南市農業局用心協助各地農村再生，從左至右分別為台南市農業局農地管理工程科股長江志文、台南市農業局長李芳林、台南市農業局農地管理工程科科長黃炳耀。圖片來源｜欣傳媒

農再、胡麻、金牌農村三大計畫 循序漸進讓農村走向永續

這次成果嘉年華同時也展現了「農村再生執行計畫」、「農村總合發展計畫—胡麻產業」以及「金牌農村推廣計畫」這三大計畫的成果，李局長表示，這三個計畫是有順序串聯起來的。

「農村再生執行計畫」著重於社區願景的規劃，局長解釋：「要讓社區居民描繪出這個地方的願景，願景成形後才能提出計畫，整個社區必須意志堅定地來實踐結果。」而「農村總合發展計畫」（胡麻產業）是市府的提案規劃，台南市是全國胡麻的主要產地，但「它還是在國內需求的5%而已，」因此市府希望推動胡麻二號，利用機械採收提高產值，「我們認為如果透過胡麻，或許可以把這個產業再凝聚、發揚起來。」

台南市副市長葉澤山（左五）與台南市農業局長李芳林（左六）至胡麻攤位參觀。圖片來源｜欣傳媒

最後，「金牌農村推廣計畫」則希望讓金牌農村這塊招牌，成為帶動農村社區永續發展的齒輪。

其實，台南市農村從第一屆全國競賽的銀牌（四安社區）、第二屆銅牌（無米樂社區），到第三屆銅牌（頂長社區），在越來越多社區加入競爭的情況下，仍能維持銅牌獎項，相當不容易。局長表示，台南市的山區、海岸、平原都有潛力社區存在，「市政府會持續不斷給予支持，提升地方農村實力參加第四屆的競賽。看到農村社區自主、團結，且獲得佳績，他們的努力並沒有白費，市府站在輔導方，也倍感欣慰。」他露出微笑。

李局長說：「我們希望從金牌農村開始，讓大家對於農村的印象，可以從傳統農業轉型為具文化及觀光價值的產業。」

推廣農村遊程 關鍵在於提升「體驗」價值

為了讓更多民眾能夠親身體驗金牌農村的魅力，台南市政府特別規劃將這些優質農村分為「春夏」及「秋冬」2 路線規劃行程，三條遊程名稱分別為『米香有約，「稻」後壁旅行！』、「田園到漁村．雙饗風味行」及「蓮香藝遊．文化漫旅！」，分別串聯後壁區頂長社區、無米樂社區、白河區草店社區、善化區溪美社區、官田區大崎社區、北門區蘆竹溝社區等6個社區，並上架到雄獅旅遊，讓旅客也能輕鬆走進得獎社區，體驗深度農村小旅行。李局長說，農村社區必須提高「體驗」的價值，讓遊客真正「動手做」，才能有所收獲。

他強調，獲獎區域已成為台南農村旅遊的黃金地帶，並熱情呼籲：「希望旅客能去我們這些地區好好旅遊，體驗傳統農村的特色，以及最棒的是－享受那份悠閒的生活感」。

