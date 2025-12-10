專訪台灣國理事長陳慶坤 談新書「台灣住民自決建國運動再出發」

獨派團體「台灣國」近日推出《台灣住民自決建國運動再出發：揭開歷史真相》小冊子。執行長陳慶坤接受《銳傳媒》專訪時表示，此小冊子的出版，是因應近期國際局勢的變化，特別是從開羅宣言、波茲坦宣言到舊金山和約等國際法文件上，出現有利於台灣的新解讀，與過去受中國發言權影響、被扭曲的詮釋不同。

陳慶坤說，小冊子有兩大目的。首先，是要「澄清歷史事實的實際情況」，不再沿用過去受到霸權主義影響的解釋方式；其次，是希望藉此「喚醒台灣人的主體意識」。他認為，在國際社會逐漸出現肯認台灣地位的聲音之際，台灣人民更需要重新找回住民自決的意識，並回到以台灣為主體的思考方式。

廣告 廣告

他強調，這正是小冊子出版的核心意義：「是為了訴求的需要，也是為了讓台灣人理解自身的主體性。」

除了出版小冊子外，「台灣國」也同步展開一系列行動。陳慶坤指出，過去台獨陣營多偏重文獻詮釋，例如舉辦座談、撰寫論述等，但「台灣國」自我定位為行動派，希望將理念轉化為具體行動。

「有行動才能喚醒台灣人對過去被扭曲的意識來修正。」他表示，「台灣國」的行動將與理論並行，延續台灣自立建國的思考範疇。