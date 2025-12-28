專訪地點選在兵工廠！賴清德：國防產業有機會成下一座護國神山

總統賴清德近日接受媒體專訪，值得注意的是，專訪的場地是安排在209兵工廠。賴清德表示，他希望讓大家親眼看到，國防預算不單純只是一組數字，背後代表的是真實的國防戰力，「投資國防，就是投資和平！」他並指出，國防產業有機會成為台灣下一座護國神山。

賴清德在國防部軍備局生產製造中心第209廠接受專訪。（圖／總統府提供）

賴清德在臉書上發文表示，他在國防部軍備局生產製造中心第209廠，接受資深媒體人鄭弘儀的訪問。他指出，這裡是台灣國防自主的重要基地，也是國人熟知的「雲豹八輪甲車」出生的地方，包括 40公厘榴彈機槍指揮車、30公厘機砲裝步戰鬥車，都是在這裡生產製造。

廣告 廣告

賴清德在國防部軍備局生產製造中心第209廠接受專訪。（圖／總統府提供）

至於為什麼特別選在這裡接受專訪？賴清德說，因為他希望讓大家親眼看到，國防預算不單純只是一組數字，它背後代表的是真實的國防戰力。我們能夠提供國軍優質的國防武力，國軍才有能力站在第一線，保護每一位台灣人民的生命財產安全，「投資國防，就是投資和平！」他強調，國防產業不僅守護國家，更有機會成為台灣下一座護國神山。

延伸閱讀

出席上海台商座談 林奕華盼維持好的交流達成「雙城好，兩岸好」

蔣萬安快閃返台！被問雙城論壇是否順利 他笑回2字

雙城論壇主論壇圓滿閉幕 蔣萬安3度喊話「繼續辦下去」