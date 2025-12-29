專訪大談國防自主 賴總統：國防預算不單是一組數字

台北市 / 綜合報導

就在朝野在多項議題無法達成共識之際，總統賴清德接受電視節目專訪，特別選在雲豹裝甲車的生產基地國防部軍備局209廠，針對台灣的國防自主以及相關預算的編列進一步的說明。賴清德上任後就數度喊話，提升國防預算在GDP中的占比，但是在野黨對於國防預算持不同意見，對此，賴清德也直言，如果在野黨認為哪一項不需要，可以拿出來討論。

總統賴清德說：「這個地方是國防部軍備局，209兵工廠。」戴著頭盔問候大家，總統賴清德，接受媒體專訪，親自來到國防部軍備局209廠，雲豹甲車，不論是直線加速，還是爬坡都難不倒，這是CM3430公釐鏈砲型雲豹裝甲車，而它就是在209廠被製造的，因為這裡可是台灣國防自主的重要基地。

賴清德選在這接受專訪，親自向國人說明國防自主的重要性。總統賴清德說：「所謂國防預算，不單純是一組數字而已，如果有辦法推動國防產業的話，這個帶動未來台灣的經濟發展是持續性的，這很可能是台灣另外一座的護國神山。」

賴清德對國防產業有信心，上任後也頻頻喊話要提升台灣國防預算，在GDP中的佔比，今年國慶演說中，更提到發展台灣之盾的構想。總統賴清德說：「就像下雨天，我們要撐起一把傘，所以台灣之盾，大家可以把它解讀為，是家家戶戶裝設的，全面的，智慧化的保全系統。」

面對國防預算賴清德侃侃而談，但執政黨目前在國會是少數，與在野黨在多項議題上理念分歧，是否擔心影響未來軍購？總統賴清德說：「在野黨，既然你們跟台灣社會，也跟國際社會講，你們是贊成國防預算的，那你們就應該去進行審查，如果說哪一項你們認為不需要，可以拿出來社會討論。」近期賴清德還面臨在野黨聯手高喊彈劾，朝野僵局懸而未解，每一項決策都考驗總統智慧。

