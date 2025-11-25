專訪數發部長林宜敬 創AI生態系打國際盃
[NOWnews今日新聞] 「腦神經元互相連結在一起，它就展現驚人的智慧！」數發部長林宜敬比手畫腳地介紹牆上藝術家愛妻的畫作，闡述AI運作模型，NOWNEWS聆聽他從掌管科技公司，到如何帶領台灣創軟體生態系打AI國際盃。
斜槓人生：企業執行長、專欄作家
入閣前的林宜敬，已是人生勝利組，擁有執行長與作家雙重身分。林宜敬畢業台大資訊工程系、在美國布朗大學取得電腦科學博士。2002年成立「艾爾科技公司」（MyET），是台灣早年結合AI概念的語言學習平台，全球擁有超過400萬用戶。林宜敬自喻是「武青」，曾擔任台大棒球隊三壘手，他熱衷寫作出版過書籍，同時是印刻文學生活誌專欄作家。
2024年5月，林宜敬被總統賴清德延攬入閣擔任數發部次長，今年9月晉升部長。他是數發部成立以來的第3任部長，首任部長唐鳳打造數位開放政府，接著由黃彥男建立我國資安系統及專注打詐，林宜敬則在兩任部長打下的基礎上，運用他創業經驗，打造台灣軟體生態系，將產品賣到全球。
《人工智慧基本法》仿照美國風險分級 創台灣模式
林宜敬語速宛如在寫程式碼，清晰有邏輯，30分鐘訪談中擘畫出一幅數位治理藍圖，從推動《人工智慧基本法》立法架構、創建軟體生態系5大步驟乃至於便民的「數位憑證皮夾」政策。
「在藍綠白都有共識下，讓AI基本法拚這個會期三讀。」林宜敬告訴NOWNEWS，有了AI基本法之後，數發部會參考美國風險分級制定出指引，再由各部會參考指引制定作用法的「台灣模式」，舉例來說，在醫院裡面使用人工智慧的程式來做輔助診斷，需由衛福部監管制定相關規範。
帶領打台灣AI國際盃 數發部祭5大政策工具
關於創台灣軟體生態系，林宜敬提出數發部5大政策工具，從算力、資料、人才、行銷到資金等策略協助企業發展。
首先，數發部提供免費算力給民間企業，採購輝達H100晶片所組成算力池讓企業申請，以利開發模型訓練，「不必抵押房產來創業」林宜敬笑著說。接著是開放資料，今年7月數發部提《促進資料創新利用發展條例》草案，盼擴大資料開放與共享、促進資料再利用，並為我國在AI領域的發展提供法制支持，盼能藉此建立台灣主權AI訓練語料庫。
人才方面，依據數發部所發布「AI產業人才認定指引」，區分3種人才，包含「AI應用」、「AI開發」與「AI研究」等，並與民間企業如104、1111人力銀行等公司，辦理民間認證與培訓單位等課程，以利對接產業才人需求。
至於行銷方面，林宜敬指出，數發部建立跨產業媒合平台，例如一場辦在台南沙崙的媒合會上，讓AI軟體業者向長照醫療業者介紹產品，「原本報名40家長照業者，最後現場來了80家業者。」他回憶當時的盛況。
最後是資金，由國發基金匡列100億元作為投資金額，由數發部審核有訂單及獲利潛力的科技公司予以投資，林宜敬強調「這不是補助，而是投資。」
「台灣軟體業者應該多做產品、少做專案！」林宜敬分享自己過去創業的心法，他解釋產品是做出一套標準化系統，銷售提供全世界人使用，例如微軟的Office系統。他分析台灣軟體公司多是以專案為主，針對單一客戶進行銷售，他認為必須改變「專案」思維，從政府開始做起。
數位憑證皮夾拚年底上線 台灣領先全球地位
「數位憑證皮夾是未來數位世界的基石。」林宜敬描述一個場景，歐美電影中的成年女子，踏進酒吧前被保鑣盤查身份，女子拿出手機內的數位憑證皮夾，證明自己年齡，並且避免其他個資被揭露，例如住家地址、婚姻等。
他以上述例子，說明數位憑證皮夾的3大重要性，首先是未來科技普及，將所有證件集結在單一憑證皮夾內，不需要帶實體證件。再者是擁有選擇性揭露個資，更能保護隱私。最後是國際互通性，該憑證是符合國際標準下的設計架構，與歐盟、日本等國共同推行，「台灣走在前面，有機會領先全球！」林宜敬用創業的企圖心，引領台灣成為科技AI之島。
《CROSSROAD跨世代論壇》傾聽年輕人的聲音
想關心更多攸關青年的政策和議題，趕快報名2025/12/9《CROSSROAD跨世代-2025AI青年力國際論壇》，美國Z世代網路安全領導者、社會企業家暨教育推動者凱拉‧古魯（ Kyla Guru）、國民AI女友 李婷婷、鴻海教育基金會總監 葉芃欣、清大資工系教授 胡敏君、科技立委 葛如鈞、金鐘主持人 視網膜、鐵人主播 侯以理，與您一起刻畫AI未來教育願景。邀請您前來與重要領袖對話，共創「AI青年力」。
👉手刀報名：https://www.accupass.com/go/2025crossroadforum
⏰活動時間：2025/12/9（二）09:30-16:00（08:30-09:30開放報到）
📍活動地點：台北漢來大飯店-鉑金B廳（台北市南港區經貿一路168號3樓）
📋免費名額有限、提供參與證明！！
NOWNEWS今日新聞FB官方粉絲團、Youtube頻道全程直播
更多 NOWnews 今日新聞 報導
跨世代／少子化資源往高齡流動 凸顯《青年基本法》重要性
跨世代／專訪Z世代CEO李婷婷 創AI女友平台吸2萬粉絲
跨世代／單身租房年薪62.6萬者免稅 小資族：加薪比較實在
其他人也在看
桌球》17歲郭冠宏再度貢獻2勝 台灣隊粉碎中國隊U19男團5連霸美夢
今年六月底，17歲小將郭冠宏從中國隊手中拿下2勝，但台灣隊在2025年亞洲青少年桌球錦標賽男子團體4強賽，仍以2:3落敗，無緣爭冠；今晚郭冠宏在世界青少年錦標賽U19歲組男團8強賽，連續擊退李和宸、溫瑞博，再度貢獻2勝，終於率領台灣隊以3:1扳倒中國隊挺進4強。自由時報 ・ 11 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前
吳淡如曝30歲後習慣搭商務艙 1關鍵原因改經濟艙：腦中有一把尺
吳淡如近日在個人臉書專頁「吳淡如每周一文」發文分享自身搭機習慣，20幾歲時期的她因為工作關係可以搭乘商務艙，在30歲之後出國搭飛機大多也都會買商務艙，她也坦言，自己向來願意把錢花在「買經驗」與「買感受」上，因此並未特別執著物質購買。但近年來，特別是疫情過後，...CTWANT ・ 11 小時前
吳怡農開砲「這群人」：這麼會大罷免還這樣
[NOWnews今日新聞]2026地方大選提名如火如荼展開，綠營誰將挑戰台北市長蔣萬安備受關注，「壯闊台灣」創辦人吳怡農將爭取民進黨初選提名，他今（24）日在專訪中，針對被批評「佛系打法」一事開嗆，「...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
韓劇熟面孔殞落！南韓「國民爺爺」李順載過世 享耆壽91歲
南韓「國民爺爺」李順載（이순재）是電視劇中的熟面孔，不過近年因健康狀況不佳鮮少公開露面，今（25）日傳出他於凌晨逝世，享耆壽91歲，家屬也證實這項消息。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
「河南王」有多狂？陶朱隱園頂樓慶生、 12億買3戶帝寶只花5分鐘
日前台北一家酒店舉辦「世紀級」豪華婚宴，許多港台大咖藝人親自到場祝賀，例如梁朝偉、劉嘉玲夫妻；而新郎是「河南王」王任生的孫子。關於王任生的背景，旗下事業涵蓋塑膠、化工、房地產等領域，過去曾有媒體報導，他一口氣花費12億買下3戶帝寶，交涉過程僅5分鐘；此外，王任生90歲生日是在超級豪宅「陶朱隱園」頂樓過，當時威京集團主席沈慶京也來祝壽。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
藍白配合中共罵高市早苗！「黨內不同調」凌濤看不下去痛批 謝震武驚呆
日本首相高市早苗本月初表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，祭出報復措施，沒想到國民黨部分人士譴責高市發言「危險」，前國民黨主席洪秀柱更轟「不負責任」。對此，國民黨桃園市議員凌濤也看不下去，直言不懂為何要罵關心台灣安全的日本。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
19歲妻3年連生3胎！牙醫炫耀文遭砲轟 婦科醫：滿滿的不適感
晚婚、晚育成為主流，日前一名牙醫在網路炫耀，其妻19歲起在三年內連生三胎，現為三寶媽，該牙醫並自豪「妻子22歲生三胎，兒子上大學時，妻子應該40 歲，PR99.9！」此說法引發網友憤怒，批評其妻短時間內生三胎，不利妻子健康。婦產科醫師烏恩慈也直呼，「第一時間看到此文，也是滿滿的不適感。」美國婦產科醫學會建議，兩胎間最好間隔18 個月，最短不要短於6個月。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 1 天前
今晚變天轉雨！最冷14°C時間曝 「天琴颱風」估將生成
【高沛生／台北報導】氣象署預報員林定宜接受《壹蘋新聞網》訪問表示，今（24）日白天水氣不多，各地為多雲到晴，僅基隆北海岸有局部短暫雨；但傍晚後水氣增多，北台灣率先轉雨，入夜後雨區將逐漸往中南部與東半部擴大。東北季風今晚起明顯增強，北台灣感受轉涼，中南部日夜溫差也更大，清晨中南部局部霧或低雲恐再度壓低能見度，台南今晨一度低於200公尺，提醒駕駛務必小心。壹蘋新聞網 ・ 15 小時前
美烏達成「更新版和平框架」 澤倫斯基：感謝美國與川普
美國與烏克蘭23日在瑞士日內瓦就俄烏和平方案展開會談。美國與烏克蘭目前表示，他們已創建一個「更新與精進的和平框架」，以結束與俄羅斯的戰爭。該新框架顯然修改了川普政府起草的早期計畫，而該計畫被基輔及其盟友視為過於同情莫斯科。中天新聞網 ・ 22 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
陳妍希「中國直播賣貨」掀議！42歲真實近況流出
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星陳妍希今（2025）年2月，對外宣布與中國演員陳曉的8年婚姻走到盡頭。斷開中國老公後的陳妍希，仍將工作重心擺在中國，日前在中國社群平台小紅書直播帶貨，提到鬆口談懷孕問題，認了肚皮的變化一度讓她崩潰。而外界也持續關注她「人在中國」的最新近況，日前她終於時隔近半個月再度更新近況照，上半身「劇烈膨脹」的超反差狀態流出，引發眾多粉絲圍觀。民視 ・ 1 天前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
子瑜媽「搬來整個夜市」！TWICE指定…這些小吃全上桌
搬來整個夜市！韓國女團TWICE睽違10年，昨（22）、今兩天於高雄世運主場館舉辦「THIS IS FOR」世界巡迴演唱會，吸引5萬名ONCE進場朝聖。台灣成員周子瑜出道10年終於在家鄉演出，她笑著對台下大喊：「我終於帶我的成員們一起來高雄了」，當然也不能錯過在地小吃，子瑜私下指定媽媽要買大腸包小腸、大腸麵線、鳳梨酥等給姐姐們吃，大獲好評。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
記憶體4檔還在扛！華邦電「爆18.8 萬張」領軍反殺 旺宏火力全開卻輸「這檔玻纖布」
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高觸及26,764.13點，截至中午11時50分，仍呈現勁揚走勢，加權指數來到26,579....FTNN新聞網 ・ 20 小時前
楊丞琳、蕭敬騰「突示好台灣」惹議！他曝恐怖內情
娛樂中心／李汶臻報導台灣女星楊丞琳過去在中國綜藝節目上，宣稱自己是廣東人而掀起爭議；中共官媒《央視》過去曾點名過18位台灣藝人、並將他們列為「表態」範本，楊丞琳也入列其中。日前有網友在社群發文提及楊丞琳突告白台灣，稱「想念台灣歌迷」以及蕭敬騰睽違5年「留台灣唱跨年」等情況，相關引發網友熱議。對此，就有YT頻道分析近期部分台灣藝人轉向、改對台灣粉絲示好的內情，疑似與前陣子鬧得沸沸揚揚的于朦朧墜樓疑雲有關。民視 ・ 21 小時前
Netflix第三名《他為什麼依然單身》5大劇情看點、評價：沒人受得了霍建華那張嘴 痔瘡爆發邂逅朱珠成歡喜冤家
【文／徐瑞安】Netflix、WeTV熱播的陸劇《他為什麼依然單身》，由霍建華與朱珠主演，霍建華演出不婚主義的中年室內設計師「俞瑜」，個性傲嬌又毒舌，雖然長得帥，但沒人受得了他那張嘴，堪稱是最怪直男，劇情也探討都會男女對待愛情與婚姻的不同態度，爆笑又逗趣，自開播就掀起話題，收穫不少好評。Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 16 小時前