專訪數發部長林宜敬 創AI生態系打國際盃

[NOWnews今日新聞] 「腦神經元互相連結在一起，它就展現驚人的智慧！」數發部長林宜敬比手畫腳地介紹牆上藝術家愛妻的畫作，闡述AI運作模型，NOWNEWS聆聽他從掌管科技公司，到如何帶領台灣創軟體生態系打AI國際盃。

斜槓人生：企業執行長、專欄作家

入閣前的林宜敬，已是人生勝利組，擁有執行長與作家雙重身分。林宜敬畢業台大資訊工程系、在美國布朗大學取得電腦科學博士。2002年成立「艾爾科技公司」（MyET），是台灣早年結合AI概念的語言學習平台，全球擁有超過400萬用戶。林宜敬自喻是「武青」，曾擔任台大棒球隊三壘手，他熱衷寫作出版過書籍，同時是印刻文學生活誌專欄作家。

2024年5月，林宜敬被總統賴清德延攬入閣擔任數發部次長，今年9月晉升部長。他是數發部成立以來的第3任部長，首任部長唐鳳打造數位開放政府，接著由黃彥男建立我國資安系統及專注打詐，林宜敬則在兩任部長打下的基礎上，運用他創業經驗，打造台灣軟體生態系，將產品賣到全球。

《人工智慧基本法》仿照美國風險分級 創台灣模式

林宜敬語速宛如在寫程式碼，清晰有邏輯，30分鐘訪談中擘畫出一幅數位治理藍圖，從推動《人工智慧基本法》立法架構、創建軟體生態系5大步驟乃至於便民的「數位憑證皮夾」政策。

「在藍綠白都有共識下，讓AI基本法拚這個會期三讀。」林宜敬告訴NOWNEWS，有了AI基本法之後，數發部會參考美國風險分級制定出指引，再由各部會參考指引制定作用法的「台灣模式」，舉例來說，在醫院裡面使用人工智慧的程式來做輔助診斷，需由衛福部監管制定相關規範。

帶領打台灣AI國際盃 數發部祭5大政策工具

關於創台灣軟體生態系，林宜敬提出數發部5大政策工具，從算力、資料、人才、行銷到資金等策略協助企業發展。

首先，數發部提供免費算力給民間企業，採購輝達H100晶片所組成算力池讓企業申請，以利開發模型訓練，「不必抵押房產來創業」林宜敬笑著說。接著是開放資料，今年7月數發部提《促進資料創新利用發展條例》草案，盼擴大資料開放與共享、促進資料再利用，並為我國在AI領域的發展提供法制支持，盼能藉此建立台灣主權AI訓練語料庫。

人才方面，依據數發部所發布「AI產業人才認定指引」，區分3種人才，包含「AI應用」、「AI開發」與「AI研究」等，並與民間企業如104、1111人力銀行等公司，辦理民間認證與培訓單位等課程，以利對接產業才人需求。

至於行銷方面，林宜敬指出，數發部建立跨產業媒合平台，例如一場辦在台南沙崙的媒合會上，讓AI軟體業者向長照醫療業者介紹產品，「原本報名40家長照業者，最後現場來了80家業者。」他回憶當時的盛況。

最後是資金，由國發基金匡列100億元作為投資金額，由數發部審核有訂單及獲利潛力的科技公司予以投資，林宜敬強調「這不是補助，而是投資。」

「台灣軟體業者應該多做產品、少做專案！」林宜敬分享自己過去創業的心法，他解釋產品是做出一套標準化系統，銷售提供全世界人使用，例如微軟的Office系統。他分析台灣軟體公司多是以專案為主，針對單一客戶進行銷售，他認為必須改變「專案」思維，從政府開始做起。

數位憑證皮夾拚年底上線 台灣領先全球地位

「數位憑證皮夾是未來數位世界的基石。」林宜敬描述一個場景，歐美電影中的成年女子，踏進酒吧前被保鑣盤查身份，女子拿出手機內的數位憑證皮夾，證明自己年齡，並且避免其他個資被揭露，例如住家地址、婚姻等。

他以上述例子，說明數位憑證皮夾的3大重要性，首先是未來科技普及，將所有證件集結在單一憑證皮夾內，不需要帶實體證件。再者是擁有選擇性揭露個資，更能保護隱私。最後是國際互通性，該憑證是符合國際標準下的設計架構，與歐盟、日本等國共同推行，「台灣走在前面，有機會領先全球！」林宜敬用創業的企圖心，引領台灣成為科技AI之島。

▲數發部長林宜敬接受NOWNEWS專訪，談台灣AI政策治理藍圖。（圖／記者王郁勳攝）

