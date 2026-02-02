專訪日本駐台代表／片山談台日戰略性半導體合作 籲防災專業可交流

國際中心／綜合報導

日本台灣交流協會台北辦事處代表片山和之，近日接受三立《國際辯論社》主持人劉宸希專訪，談及台日政治價值、經濟合作與安全議題上的交流。

片山代表指出，在動盪多變的國際局勢中，日台關係最重要的原則在於建立「以信任為基礎、雙方皆能實際受益」的合作關係。

日本台灣交流協會台北辦事處代表片山和之，近日接受三立《國際辯論社》主持人劉宸希專訪。（圖／資料照）

日台戰略性半導體合作

《國際辯論社》主持人劉宸希近日專訪日本台灣交流協會台北辦事處代表片山和之，片山代表談及動盪國際局勢時指出，從台灣海峽和平與穩定攸關全球安全與繁榮的角度來看，日台同樣是共同追求和平的重要夥伴。無論在經濟、文化、人文交流、安全保障或防災救災等層面，雙方合作皆呈現多元且全面的發展，特別是發揮各自優勢、進行「水平合作」的模式，對未來尤為關鍵。

在經濟安全與產業合作方面，片山代表指出，半導體、AI與IT是攸關未來世界的關鍵產業。隨著台積電熊本第一工廠已於去年底啟動、第二工廠同步展開建設，日台在戰略性半導體產業的合作已邁出重要一步。

台灣在先進半導體製程居於全球領先地位，日本則在材料與設備方面具備優勢，雙方應發揮互補而非競爭的關係，並從經濟安全角度共同建構穩定供應鏈，同時加強人才培育與第三國人才合作。

加強無人機、海底電纜安全問題

針對整體經貿關係，片山代表表示，日本與台灣互為第四大貿易夥伴，除貿易外，投資往來也持續擴大。去年12月，雙方於台北舉行的貿易經濟會議中簽署數位貿易協定，更新過去已不符時代需求的電子商務規範，為未來在數位、AI與IT等戰略領域的合作奠定制度基礎。

片山還補充：「我是這麼認為的，日台經濟關係在很多領域都很有發展潛力，例如防災救災、環境能源問題、公共衛生問題等。」他提到，從經濟安全角度，例如無人機、海底電纜安全問題，「日台合作能提升經濟安全，並且廣泛促進經濟發展」。

台日均有專業防災技術可深度合作

談及防災合作，片山特別感謝台灣在東日本大震災時提供的溫暖慰問與鉅額捐款，並表示日本人民至今仍深受感動、永誌難忘。他指出，近年不論是日本能登半島地震，或台灣花蓮地震與水災，雙方皆持續在設備支援、技術交流與專家合作上相互協助。未來可透過專業交流、共同訓練與設備合作，進一步深化日台在防災救災領域的夥伴關係。

片山就舉例：「當發生災害時，台灣的避難所，這是前首相石破也感動的地方，在台灣有考慮非常周到的避難所建設。實際上到避難所的人壓力很大，在那裡吃飯、睡覺或者上廁所等等，在這樣有壓力的情況下必須保障隱私，在這方面 聽說台灣建設了考慮非常周全的避難所。」

專訪最後，片山代表向台灣人民表達誠摯心意。他表示，居住台灣兩年多來，更加確信台灣是日本極為重要、且無可替代的夥伴與朋友。台灣作為自由、民主、穩定且對日本友好的社會，對日本具有攸關存亡的重要性。展望未來，日台合作不僅影響雙方關係，也將在某種意義上左右亞洲未來的發展方向，期待持續與台灣人民攜手，進一步深化日台夥伴關係。

