專訪日本駐台代表／片山讚台日關係戰後最佳 親身走22縣市了解多樣性

日本台灣交流協會台北辦事處代表片山和之，近日接受三立《國際辯論社》主持人劉宸希專訪，談及台日政治價值、經濟合作與安全議題上的交流。

片山代表指出，目前日台關係正處於戰後以來最良好的狀態，雙方已形成以「善意（Good Will）」為基礎的良性循環，在各領域皆有頻繁合作，未來也將繼續深化合作，對亞洲乃至全球和平繁榮具重要意義。

日本台灣交流協會台北辦事處代表片山和之，近日接受三立《國際辯論社》主持人劉宸希專訪。（圖／資料照）

日台共享自由民主人權價值

《國際辯論社》主持人劉宸希近日專訪日本台灣交流協會台北辦事處代表片山和之。片山代表指出，日本與台灣無論在政治價值、經濟合作、人文交流或安全議題上，皆展現高度互信與緊密連結，未來持續深化合作，對亞洲乃至全球的和平與繁榮具有重要意義。

片山代表指出，日本與台灣首先是共享自由、民主、人權與法治等普世價值的合作夥伴；其次，雙方在經濟領域互為重要夥伴，像是台積電於日本熊本設廠即是具代表性的成果；第三，人員與文化交流極為活躍，去年共有676萬名台灣旅客訪日，創下歷史新高；此外，在地震等重大災害發生時，雙方總能迅速傳遞關懷並提供實質支援，展現「心與心相連」的夥伴關係。

親身走訪22縣市

片山提到，回顧上任以來的兩年多時間，他刻意走訪台灣各地，包括金門、馬祖、澎湖等離島，至今已拜訪22個縣市。他說，除保障在台日人安全、深化日台民間交流外，親身了解台灣的多樣性是他的重要目標。透過實地交流，他深刻感受到台灣在自然環境、文化風土、民族與歷史上的豐富樣貌。

片山說：「我重新認識到台灣的多樣性，自然、環境、文化、風土、民族 、歷史，在不同的地方，有不同的多元文化，讓我有了新的認識。台灣的面積和日本九州差不多大，卻擁有豐富多元的文化。」

建議台觀光擴展至鄉鎮與離島

在觀光發展方面，片山代表指出，日本去年迎來約4200萬至4300萬名外國旅客，其中台灣旅客達676萬人；相較之下，赴台日本旅客人數尚未完全恢復至疫情前水準，僅恢復約七成。

他建議，台灣可借鏡日本經驗，除台北外，進一步推廣地方城鎮與離島特色，吸引更多外國旅客深入各地，為觀光產業注入新動能。

片山指出，過去遊客訪日大多集中在京都、奈良、大阪、東京等黃金路線，但現在有越來越多外國人，包括台灣人會造訪連日本人都不會去的偏鄉小鎮，他認為台灣也能參考這樣的旅遊潮流，「如果能多宣傳鄉鎮和離島，吸引外國人去各鄉鎮旅行，或許台灣的觀光產業就會有更多的發展。」



