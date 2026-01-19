專訪林華慶 國產材推動永續建築應用

蔡哲明 圖片來源｜林業保育署

全球正邁向 2050 淨零碳排的關鍵進程，如何將減碳理念真正落實於日常生活？農業部林業及自然保育署（以下簡稱：林業保育署）致力推動「國產材」，以「生活化、系統化、教育化」為主軸，全面展現國產木材從建築結構、室內裝修到家具系統的不同應用。林業保育署署長林華慶指出，國產材不再只是建材選項，而是串聯環境教育、低碳生活及公共政策的重要媒介。

林業保育署署長林華慶

從校園到辦公室 國產材應用全面升級

林華慶分享，國產材推廣已邁入全新階段，不再侷限單一建材展示，而是利用具體場景，而讓民眾「看得見、摸得到、用得上」。例如國產木材製作的中小學課桌椅，或是模組化辦公家具系統，象徵國產材正式進入校園與企業、公共機構的日常空間。

他也指出，藉由制度化與標準化設計，國產材家具已具備量產與長期使用特質，能有效導入政府部門與企業場域，拉高整體使用比例，進而擴大國產材市場基礎，使得木材成為公共空間中具體可感的永續元素。

用數據說話 讓減碳成果被看見

在淨零政策架構下，林華慶強表示，「可被量化的減碳成效」成為推動國產材的關鍵要素，每組家具都能清楚標示木材的碳固定量，讓使用者理解木材在生長過程中，所吸收並儲存的二氧化碳，並在產品使用階段持續固定於木材之中。

這類設計，不僅回應國內減碳政策，也讓減碳不再只是抽象概念，而是透過家具、空間與生活用品被具體感知。林華慶認為，一旦減碳數據與生活場景結合，社會對於永續的理解將更為深刻。

2025台北國際建築建材暨產品展國產材台灣館

QR Code掃描機制 國產材成為最佳環境教材

國產材除了減碳效益，在環境教育上的角色同樣重要。林華慶表示，目前國產材已全面導入產地溯源制度，利用 QR Code 標示，使用者可清楚查詢木材來源與生產訊息，確保合法及永續的林業管理。

他也提到，這項設計對中小學教育具有高度意義，學生使用國產材課桌椅的同時，可以透過掃描 QR Code，了解木材從森林到生活用品的完整歷程，進而認識森林經營、碳循環及生態保育，使得環境教育自然融入日常學習。

從建築到生活 規劃國產材永續生態系

林華慶談及未來發展，認為國產材應用已逐步從大型建築結構，延伸到室內裝修、家具配置，甚至深入到居家生活的不同面向。這樣發展路徑，不僅有助於提升國產材使用數，還能建立完整的低碳材料供應鏈。

當國產材能在不同尺度與不同空間被靈活運用，台灣將有機會建立具韌性的永續建築及生活系統，讓減碳不再只是政策目標，而是全民共同參與的生活實踐。

在淨零轉型的全球趨勢下，台灣國產材所呈現的，不只是木材的可能性，更是台灣邁向低碳未來的生活解方。

