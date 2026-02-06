專訪王派然1 營造老董不應酬的生意經

景文營造總經理王派然。

訪問：吳祥輝

文字：畢翔、吳培正

攝影：劉祐龍





在講究「關係」與「交際」的營造業，王派然是個異類。他不設業務部、不做政府標案，也從不因生意跟客戶交際應酬。他用一種近乎潔癖的堅持證明：不靠花花轎子的應酬，依靠成績累積「信用」，同樣能吸引客戶上門 。







Q：當時是什麼樣的因緣，讓你決定鎖定廠房營造，而不是公共工程？





營造業就三大塊：公共工程、住宅、產業廠房。我當初為什麼不選公共工程？原因很簡單：因為那裡有太多「不合理」。

在那個圈子，如果你跟「他」不是好朋友，或者沒有一定的默契，你根本拿不到工程。更重要的是，公共工程的本質跟我們這行的核心是相悖的——叫「信用」。





做工程是需要實實在在的，否則就是豆腐渣、就是偷工減料。但政府工程講究的是「流程」、「 文書作業」。翻成白話文就是：在那裡，信用是不能累積的。因為公開招標，差一塊錢你就失去資格。如果跟「他」沒有默契，信用再好也沒用。





所以我選擇做產業廠房。在產業界，信用是可以累積的。你做得好，客戶下次繼續找你，甚至還會幫你介紹新客戶。這才是我要的路。

Q：你的公司最大的競爭力在哪裡？經營理念又是什麼？





我們最大的競爭力就是：把精神花在對的地方，站在業主立場思考，絕不耗在無謂的虛應上。





在營造這一行，說起來很難讓人相信——我的公司是不交際應酬的。無論是對客戶還是對政府單位，我們沒有因業務或工作吃過任何一餐飯，沒有喝過一滴酒。我們公司甚至連「業務部」都沒有。





為什麼敢這樣做？因為我做得很扎實，全靠老客戶介紹新客戶。





任何一棟建築物，都是客戶的心血、是業主一生的積蓄。蓋廠房，那是人家要用來生產賺錢的工具。所以在選擇合作夥伴時，客戶看的不是你會不會喝酒應酬，而是你的信用與品質。





四十年來，我們沒有打過一場官司，沒有任何訴訟或不愉快。不要把精神浪費在對累積實力和信譽沒有幫助的地方。





景文營造總經理王派然拒絕做政府標案。

Q：做工程這麼久，難道就從來沒有遇過付款糾紛或者爭議嗎？





糾紛沒有，爭議有。但我們採取的做法是「擱置爭議」。





比方說兩千萬的工程款，有爭議的不可能是兩千萬吧？通常可能只是1% 、2%，或是五十萬、一百萬。我們的作法是：沒有爭議的款項按時付款，有爭議的先暫時擱置。





雙方溝通釐清後，馬上補齊，絕不因為一點小爭議，就不講理地把扣住全部款項，刁難廠商 。我們不幹這樣的事。正因為這樣，雖然產業很缺工，但廠商們都會優先做我們的工作。從一開始到現在，我們不曾跟協力廠商有任何付錢不愉快的事情。約定的時間到了，我們就付款。做工程最擔心什麼？就是拿不到錢！我們甚至願意協助協力廠商，先給錢都沒關係。





觀念很簡單：協力廠商是幫我們做事、讓我們賺錢的夥伴。