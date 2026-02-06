專訪王派然2 我的移工一個都沒跑

在全台黑工泛濫的時代，景文營造總經理王派然創造了「零逃跑」的奇蹟。

訪問：吳祥輝

文字：畢翔、吳培正

攝影：劉祐龍





「飛機下來四百個，通通跑光！」面對仲介的恐怖警告，王派然拍桌怒吼，堅持引進移工。在全台黑工泛濫的時代，他創造了「零逃跑」的奇蹟。





Q：在台灣房地產市場下行的現況下，你的營造公司有受到影響嗎？採取了哪些策略來應對？





台灣房地產不是只有住宅，它分很多種。最大宗的其實是政府工程，每年大概都有一兆、甚至一兆五千億的規模。但我們公司走的路，既不在住宅，也不在政府工程，我們專注在「產業廠房」，所以較不受景氣波動影響。

大家都在談房地產下行，但坦白說，影響最大的其實不是這個。這二十年來，真正掐住我們脖子的，是「專業人員」。





雖然政府前幾年開始允許營造業申請外籍移工，稍微舒緩一點壓力，但在「專業移工」這塊——比方說機電、水電工——政府為了保護台灣本地勞工，目前還是最欠缺的。這才是我們最痛的地方。





Q：這項引進移工的政策，是這幾年才有的嗎？





這要分清楚。公共工程早在幾十年前就開放了；一般企業工廠（製造業）也可以按比例申請 30% 的外籍移工。 但是，「民間營造業」的重大經濟建設工程，是直到兩年半前才正式開放的(2023 年8 月)。





剛好我們專做產業界，所以有了這個契機。近幾年前一直講要開放、要開放，可是遲遲不敢動。只聞樓梯響，不見人下來。





直到兩年多前政策終於推出來，我馬上衝去申請。承辦人員告訴我：「全桃園就是你們最快！」因為我等這個政策很多年了，資料早就準備好了，門一開，我就是第一家！





Q：引進移工最怕的就是「逃跑」變黑工，這在業界很常見，您不擔心嗎？





這一套具體的移工政策，其實我想了很多年。你知道現在台灣有多少「黑工」嗎？超過十萬人！ 滿街都是逃跑的移工。但在這樣的大環境下，我的人，一個都沒跑！





這句話不是講好聽的，是真實案例 。當初我要申請移工 ，我的好朋友——一位人力仲介老闆，他勸了我兩次，叫我千萬不要碰。





他說：「王總，不要啦！你會後悔，人都會跑光的。」他告訴我一個慘案：幾個月前，有一班飛機進來一個差不多400 個人的專案移工 。結果呢？通通跑光了！下飛機後一個都沒剩！





他勸我第二次的時候，我發脾氣了。我拍桌子問他「我的為什麼會跑？你告訴我理由！」 他說：「一定會跑的啦！你的越南人也是人啊，看到外面錢多怎麼可能不跑？」





我把整套作法——從薪資結構、宗教信仰、到每半年的家庭訪問——全部講給他聽。我問他：「我這樣對待他們，人還會跑嗎？」 他聽完沈默了一下，最後承認說：「嗯…如果這樣子，那真的不會跑」





事實證明，我是對的。

景文營造總經理王派然對員工說，「移工要來了，我們不是嘴巴說要平等看待，心裡面卻是不平等。」

Q：您對首批移工的到來似乎非常重視，當時有發生什麼特別的故事嗎？





當初他們來的時候，我就跟他們講了一句話：「你們永遠要記得這個日子。這一天，是改變你們一生 、改變你們家族未來的日子。」講這句話的同時，我也轉頭跟我的台灣同事講：「7 月 16 號這天，也是改變公司的起點。」





為什麼？因為他們決定離鄉背井來台灣工作改變一生；而我們公司也因為有他們的加入而提升。我告訴同仁：我們跟他們是「夥伴關係」，他們是遠赴重洋來的夥伴、不是廉價勞工、更不是什麼外勞。





Q：要把這種平等觀念深植人心並不容易，您是怎麼做內部溝通的？





早在他們要來之前，最少三個月前，我就開始行動了。我是親自去「拜託」每一個同事。我跟他們說：「移工要來了，我們不是嘴巴說要平等對待，心裡面卻是不平等。人家遠渡重洋、離鄉背井來幫我們，我們要把他當作自己人。」





有些人當然不以為然，嘴上說好，心裡不見得認同。我要求他們面向我、看著我的眼睛，點頭同意後，我才放過他們。