專訪王派然3 鐵血治兵 也把移工當家人

在景文營造總經理王派然的鐵血紀律下，卻藏著最深情的員工福利。

上班禁酒、禁賭，違者薪水直接發給老婆！在王派然的鐵血紀律下，卻藏著最深情的員工福利。越南移工實領薪資超越台灣人，公司還每半年飛越南「家庭訪問」。這不是僱傭關係，這是一場把「異鄉人」變成「家人」的故事。





Q：你們自己有多少營造工人？聽說管理方式很特別？





我們公司約有 65 位越南籍營造工人。這 65 位很特殊，是要上佛堂、上教堂的。





他們在來台灣前就知道了。為什麼會要求信佛的上佛堂、信耶穌的上教堂？因為他們遠渡重洋來台灣，內心一定充斥著不安，我認為信仰可以讓他們更安定、更安穩，也才能對家庭、對公司、對工作負責。





Q：生活管理上有哪些具體的規則？





無論是越南籍移工或是台灣的同仁都一樣：不能喝酒，不能賭博。

我們的工作需要高度自律，畢竟工作場所是工地，喝酒會有安全問題。不單是工作時間，連一般聚餐都不能喝酒。





至於賭博，二十幾年前發生過一件事。我們有個機電部門同事沉迷打麻將，贏錢就無心工作，輸錢時精神更差，甚至影響家庭。有一天，他太太跑來公司抱怨。





我請他們夫妻來公司，當面對那個同事說：「 以後你的薪水我不發給你了，我直接發給你的太太，你有意見嗎？」也要求他老婆答應我一個條件：「每天兩百塊的零用錢，還是要給他。」我把話說死：「如果你們倆不願意，那我只能請你離職了。」





當然，最後他們都答應了，事情也就圓滿解決。





Q：大家都很好奇，你們要求移工這麼嚴格，那薪資待遇到底如何？





台灣人不願意做的粗重活，都是外籍移工執行，這一點我敢大聲講，他們的薪水比台灣人還高！





他們來這裡，全部住公司宿舍，工作期間伙食，這些開銷全由公司買單。到職的起薪是三萬六千元。注意，這三萬六是「實打實」領到的錢，不用扣伙食、住宿或保險費。





到了第二年，薪水直接調漲到四萬五。如果他肯學，學會了專業技能，薪水就是五到六萬；如果有加班，那至少是六萬起跳。

針對來台移工，王派然的公司派人晚上教中文、教專業技能，甚至教他們用電腦。

Q：最資深的越南移工做多久了？





因為政策關係，最資深的目前大概兩年半。我們在外籍員工身上投入非常多心力，晚上教中文、教專業技能，甚至教他們用電腦。我們購置新電腦讓大家上電腦課。





為什麼要做到這樣？我希望他們來這裡，要把所有跟營造有關的技術、管理都學會。我的出發點是：希望他們以後回越南，自己可以創業當老闆。我是用邀請夥伴共同創業的心態，請他們過來的。





Q：語言、文化、技能通通教，你們是怎麼做到的？





這些越南籍員工，在當地都是鄉下務農的孩子。公司的幹部親自去越南面談徵選的。





不只挑人，我們還做一件業界沒人做的事：每半年去越南做一次「家庭訪問」。我們要讓遠在越南的家屬知道，他們的孩子、先生在台灣是被重視的，是受到妥善照顧的。





我們跟他們的家人保持密切聯絡。家裡有什麼變動，我們一清二楚；我們這邊有什麼狀況，家人也都很放心。這就是信任！





Q：六十多位移工裡面有女生嗎？有不同的規劃？





我有一個更長遠的計畫。約有六、七個女生擔任翻譯、或是資質不錯的夥伴，我跟她們說：「妳先不要來工作，妳先想辦法申請台灣的大學。」





我現在正在培養的這批人，未來是我的幹部。目前已經有三個人在唸大學了。等這三個畢業以後，我會用「外籍專業人士」的身分聘任她們，而不是一般的藍領移工。





她們來到公司後，就是進入管理階層。我所謂的管理，不單只是叫她們去管移工，因為我們未來要走國際化，語言只是基本功能，我真正要的是她們對全世界脈動的了解、對產業的了解。