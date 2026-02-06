專訪王派然4 服務至上 總量管制心法

王派然的營造哲學很瘋狂：同時只接五個案子，客戶想合作得排隊。

訪問：吳祥輝

文字：畢翔、吳培正

攝影：劉祐龍





王派然的營造哲學很瘋狂：同時只接五個案子，只為盡一切能力服務業主 。他用「一刀切」管理，擋掉無謂的文書干擾，更在會議中對業主與建築師據理力爭。這是一股關於「專業傲骨」的底氣。







Q：想談談大環境，您覺得營造業「在地化」重要嗎？





其實台灣的營造業，是被科技業帶動起來的。台積電去美國設廠，一年多就可以生產，那種速度不可思議。這是一個集成的產業鏈，幾百家協力廠商一起開會、分工，在極短時間內把複雜的工廠蓋好。我們現在就是這種節奏。

約莫兩年前，我們定了一個策略：你如果不肯定我的價值，我就不做你的生意。





我們有嚴格的「總量管制」，同時服務的案件絕對不會超過五個。即使是這樣，我們明年的工程也已經排滿了。現在要找我們做？抱歉，可能要等。





Q：您的管理風格聽起來跟傳統營造廠很不一樣，具體差別在哪裡？





我認為這是管理文化的一部分。過去營造廠的管理多半是軍事化、權威式的，但我們公司完全不同。





當然，我們也有組織架構。橫向有分工，每個人都知道自己要做什麼；縱向也有分層，從總經理、副總、協理、經理到主任，層級分明。可是，真正讓整個公司、內外所有部門動起來的執行力，不是靠職稱，而是靠「默契」。





白話講就是：什麼事情都要「商量」。我們公司運作有兩個天條要避免：第一，不是分層的「強制」。不能因為你是上司，就用命令硬壓；第二，也不是分工的「專橫」。不能因為這塊業務歸你管，你就變得獨裁霸道。





我們要的就是避開「強制」、「 專橫」，用「商量」來達成運作的默契。





Q：能舉個例子，說明這種「默契」是如何運作的嗎？





就像今天，公司要投標，金額超過二十億。這樣規模的案件，我是沒有參與的。





我不參與，甚至不去探討細節。因為我怕我一參與，我就會忍不住給意見；我一給意見，就會變成「交代」，我就變成「專橫」。 那樣會破壞團隊原本的節奏與判斷。





我們的運作，就像是一支訓練有素的球隊。平日的訓練已經做足了，球場上該如何補位、隊形要如何變化，球員們心裡要有數，這就是默契。他們平時養成了這種戰力，我就不需要指手畫腳。





支持默契的背後是高度的自律，大家很清楚什麼不該做，事情該怎麼做。2025 年是全球AI 起步年，也是景文營造的資訊轉型年。景文營造把默默遵循的依歸轉化為實質，將ISO制度導入內部管理，並取得ISO14001、ISO45001、ISO9001的認證 ，將自律落實執行。同時也將資訊數位化，讓執行ISO跟上現今數位化的社會。





Q：工地事務這麼繁雜，您是如何讓團隊保持高效率的？





我把所有複雜的工作，用「一刀切」的方式來管理：切成「定性」與「不定性」。





「定性」就是按圖施工。工地現場的人，唯一任務就是按圖施工，其他人不要囉嗦。至於按圖施工以外的事情，通通屬於「不定性」，那些都是我們公司內部後勤、決勝於廟堂之上的事，跟現場工務無關。





但這執行起來很困難。因為你要有能力去抗拒那些外部的干擾。你的業主、建築師、PCM（專案管理）一大堆人會來管你，要你提供施工計畫、填一堆表格。我有能力直接擋回去：「我們就是按圖施工，有什麼做不對的，請你告訴我；其他的，請找我們的後勤夥伴。」





一般公司做不到這點，通常會乖乖配合交際、給錢、應酬。但我沒有這一套。我跟他們說：「我們公司只有『工程』，沒有分什麼民間或公共。我就是這樣做，不滿意？寫公文來給我！」





這需要很大的魄力，要敢跟建築師、跟所有監造單位硬碰硬。事實證明，我不吃這一套，堅持做正確的事，完成業主託付。





景文營造總經理王派然，曾在第一次會議就痛罵國際業主與大建築師。

Q：這樣跟監造單位硬碰硬，不怕業主解約嗎？





當然不怕！因為建築師、監造單位和營造廠都服務業主，如何對業主最有利，就是我們共同的選擇。倘若遇到建築師或監造單位刁難，最後就會跟業主攤牌：「 你是選擇他，還是選擇我？」





邏輯很簡單。監造單位本該要求營造廠，嚴格把關按圖施工，對業主是有利的。但當事情過分了，到必須二選一時，局勢就變了。





你想想，業主已經投資 20 億買土地；工程進行到一半，也再投資 10 億下去蓋。這時候業主要解約？在這瀕臨攤牌的時刻，業主會冷靜分析，做出最正確的決定。





前提是，我們必須做正確的事。能成就事業，管理大公司的老闆，都是有智慧，能力，洞悉人性的。業主們也會做正確的事！