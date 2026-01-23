專訪稱蔡英文近期動作頻頻...劉寶傑猜是給賴清德「警告」：對內、對外都搞不定

資深媒體人劉寶傑昨（22日）接受專訪表示，蔡英文近年在國家戰略、台灣定位方面，抓得最準，完全佔到台灣該有的位置，所以美國人非常喜歡蔡，並說賴清德反倒沒有這樣的特質。他也提到，蔡英文近期動作頻頻開始有些動作，照理講卸任的總統是沒有聲音的人，現在蔡英文在動，認為是給賴清德的一個警告，而賴的問題就是對內、對外都搞不定。

劉寶傑昨日接受節目《斐姨所思》專訪，提到台美議題表示，對台灣來講，如果要走親美路線，就要去執行軍購，今天卡在立法院，川普會在乎藍白惡搞嗎？搞定最重要，如果今天賴清德不能搞定，他認為問題很大。

劉寶傑指出，蔡英文這幾年來在國家戰略、台灣定位上抓得最準，雖然對她的內政非常不以為然，可是就國家戰略上，蔡英文精準、漂亮，完全佔到台灣應該要有的位置，所以可以看到美國人非常喜歡蔡。他直言，「這樣的一個特質，賴清德沒有。」



劉寶傑也提到，近期看到蔡英文有一些動作，想想論壇現在開始在動了，據說好像跟幕僚的互動又比過去頻繁，好奇這到底在幹嘛？他認為，蔡英文不應該這樣做，照理講一個卸任的總統是沒有聲音的人，所以現在蔡在動，應該是給賴清德一個警告。



談到賴清德執政，劉寶傑表示，作為總統把事情搞定比去堅持事情的對錯更重要，像李登輝就是最標準的例子，李哪有管對錯，錢能解決的問題都是小問題，只要能夠搞定事情，沒有不敢做的，總是要把事情搞定。



劉寶傑說，常常認為賴清德搞不定事情，問題就是都搞不定，對內、對外都一樣，這是賴現在要去面對的問題，作為政治人物一定要時宜事轉，如果不能會非常非常辛苦，現在整個時事、氣氛對賴清德不利的情況下，又選擇硬幹到底，當然會非常不利。



劉寶傑再說，自己很難判斷賴政府，因為很多東西沒有邏輯，政治上要有些行動力跟能力，這點在陳水扁、蔡英文身上都看到，但在賴清德上，大家總是搞不清楚他在搞什麼，像是大罷免怎麼會搞成這個樣子，怎麼會被牽著鼻子走搞成這樣？賴的幕僚、行政團隊、整個作為，是他沒有辦法理解的。

