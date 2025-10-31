【專訪童振源】小國大智慧！從新加坡的AI治理模式，看台灣如何擺脫「硬體孤島」的宿命

一組數字，足以令台灣警醒。

當台股不斷衝破歷史高點，半導體與 AI 伺服器產業為我們賺進全球鉅額利潤，台灣被譽為「AI 革命的中心」時，一個不容忽視的數據卻如影隨形：我們的 AI 國力排名，竟在國際評比中僅居 21 位。硬體的極致強悍，與軟體、應用的相對滯後，這個「科技剪刀差」從 Web 1 時代便困擾著我們，如今在生成式 AI 浪潮中，更是成為國家戰略的隱憂。

駐新加坡代表童振源大使，以其學者思維和豐富的外交實務經驗，在接受《KNOWING新聞》專訪時，不僅借鑑其新書《新加坡60年：小國大智慧的故事》中的觀察，更深入分享了一份極具洞察力的「新加坡 AI 觀察報告」。這份報告，是對一個城邦發展模式的讚揚，更是對台灣自身戰略缺口的深度叩問：在小國求生存的共同命題下，我們能否學會放下「單打獨鬥」的硬體驕傲，打造更為高效的平台型政府？

體制先行！新加坡 AI 治理成功的「七大支柱」與政策連貫性

童振源指出，新加坡在 AI 國力上緊追中美，靠的絕非僥倖。根據 Tortoise Global AI 指數，新加坡於 2024 年位列全球第三，堪稱「小國大智慧」的最佳註解。這種成就，源於一場延續近十年的系統工程與體制性的國家級決心。

從 2017 年的「新加坡人工智慧計畫」（AISG）到 2023 年底應對 ChatGPT 等生成式 AI 崛起的《國家人工智慧戰略2.0》，新加坡的政策展現出驚人的連續性與應變速度。這份決心，被童振源精煉為新加坡 AI 治理成功的「七大支柱」，為台灣的數位治理提供了具體可行的藍圖：

1. 清晰的願景與治理先行： 新加坡以「卓越」與「賦權」為雙重目標，將 AI 視為與電力、網路並列的基礎性技術。更關鍵的是，他們率先在亞洲提出人工智慧治理框架（奠基於「公平、倫理、問責、透明」），並推出 AI Verify 工具協助企業檢測模型合規。這套治理框架，使其在 Salesforce 2024年全球政府 AI 就緒度指數中名列世界第二，僅次於美國，證明「治理亦是競爭力」。

2. 堅實的基礎設施： 2024 年財政預算中，未來五年將投入逾十億新元推動 AI 發展，其中五億專用於算力建設，並與美國、英國、澳洲、以色列等國建立合作關係，使得其資料中心市場規模高達 41.6 億美元。

3. 龐大的市場動能與語境掌握： 掌握東協廣大市場的推廣能力，並積極研發支援 11 種東南亞與南亞語言的「SEA-LION」大型語言模型，回應區域多元語境需求，鞏固其作為亞太 AI 樞紐的市場推廣能力。

4. 充沛的創投資本： 資本是創新的燃料。2014-2023 年間，新加坡吸引了 74.9 億美元的 AI 創投投資金額；截至 2024 年 8 月，累計風險投資已超過 84 億美元，佔東協總額的 75%。截至 2024 年 9 月，新加坡已有逾 1,100 家 AI 相關新創企業，形成東南亞最密集的 AI 創新生態系。

5. 頂尖的科研實力與產學合作： 2023 年，新加坡的 AI 相關學術論文數量達 7,185 篇，較 2014 年幾乎翻倍。政府計畫至 2028 年前建立 100 個 AI 卓越中心，讓企業成為人才培育與研發實驗的重要場域。

6. 負責任的治理架構： 透過「AI Verify 基金會」吸引 Google、Microsoft、IBM 等跨國企業加入，推動標準互認，並在安全控管下，由 GovTech（政府科技局）專責內部開發 AI 應用，確保政府運作的安全性與可信任性。

7. 強韌的國際合作網路： 積極與美、英、澳、以等國建立合作關係，並吸引亞馬遜、微軟、NVIDIA 等巨頭在當地投資，例如 AWS 承諾 2024 至 2026 年間每年培訓 5,000 名新加坡人掌握雲端與 AI 技能，使全球科技能量快速內化。

治國的根本：人才的「終身學習」與「實戰哲學」

在所有支柱中，童振源不止一次強調，新加坡將「人才的培養」視為最直接、最有效的關鍵！新加坡設定目標，要在未來數年內將 AI 專業人才規模擴增三倍，達到1.5萬人。

其人才策略的成功，在於一套全方位、實戰導向的體系：

職涯轉型典範： AISG 推出的 9 個月全職「AI 學徒計畫」，透過「前 3 個月基礎理論，後 6 個月實戰解決問題」的設計，讓職涯中期專業人士能快速轉變為AI工程師。

終身學習制度化： 強調在大學畢業後持續學習，不僅在職涯轉型上給予機會，更透過 AI for Everyone 免費課程，將 AI 基礎知識帶入社會各年齡層。

國家級人才網羅： 透過「科技准證」與「卓越人才准證」積極網羅全球菁英，這背後隱藏著童振源所觀察到的「葉剛模式」，即國家主動投資菁英種子，期望孕育出數百億美元價值的國際企業。

在百工百業的應用方面，星展銀行部署了超過 800 個 AI 模型，2024 年創造價值達 7.5 億新元；華僑銀行則開發「OCBC GPT」讓三萬員工將生成式 AI 融入日常。可以說，AI 已在新加坡深度融入醫療、交通、物流等關鍵領域，大幅提升公共服務的效率與品質。

台灣的機會：從「硬體巨頭」到「軟硬整合者」

台灣作為「AI 革命的中心」毋庸置疑，在黃仁勳口中，幾乎所有的的高階 AI 晶片生產與強大的伺服器製造鏈都在台灣生產或與台灣有關，這是我們的硬體驕傲。然而，童振源示警，我們的硬體優勢，在數位治理上卻未見等比例的放大。

「新加坡很懂得運用國際力量與配套資源！」童振源一針見血地指出，新加坡在創新的成功不是因為什麼都自己做，而是因為善於吸收國際資源，扮演平台與整合者的角色，將包含 Microsoft、Google、NVIDIA 在內的全球技術與自身戰略結合。

台灣與新加坡，本就擁有天然的優勢互補：台灣有硬體製造與晶片研發，新加坡有軟體應用、市場推廣與系統整合的能力。從台積電、聯電到世界先進，台灣企業對新加坡製造業的投資與貢獻有目共睹，甚至拉動了新加坡近 40% 的製造業附加價值。

因此，台星雙邊合作機制鎖定的「半導體、AI、綠能、生技」四大領域，必須更進一步深化：讓軟體與應用在新加坡落地，讓硬體製造與研發在台灣強化，形成雙邊區域合作模式，才能創造聯合效益。這種策略轉向，正是台灣從「硬體巨頭」邁向「軟硬整合者」的關鍵一步。

制度設計下的「小國大智慧」

童振源的觀察，最終回到了治國的根本：制度設計。

他以其駐泰與新加坡的經驗，深入對比了東南亞兩個截然不同的國家心態。他指出，泰國人民天性樂觀、崇尚「順其自然」；但新加坡的「小國大智慧」是從一系列強烈的生存危機中淬鍊出來的：在脫離馬來西亞、無腹地、無資源、國際不看好的強烈危機意識下，新加坡政府將競爭與融合，寫進了國家制度的骨髓。

在這種極端挑戰下，李光耀帶領新加坡走向成功的核心信念是三項：唯才是用、良善治理、社會和諧。 這一切，都透過極為嚴謹且具前瞻性的制度設計來確保國家穩定和族群融合：

族群平衡機制： 總統選舉設有保障機制（連續五任未選出少數族群，第六任必須補上）；國會選舉設有集選區，一組候選人中必須有少數族裔；住宅分配、教育制度與語言政策，皆按種族比例強制融合。

國家認同深化： 童振源觀察，從學生、軍隊到公務員，都必須齊聲宣誓《國家信約》，將「不分種族、宗教、語言，共同追求繁榮昌盛」化為內在信念。

長期思維的魄力： 決策者必須能承受短期爭議。例如 2004 年，李顯龍提案蓋綜合娛樂城，政府在強烈反對聲中，推出了十道配套措施（如本地人入場收費、無提款機、家人可簽名禁止入場等）。最終，市場給予了最誠實的回應：金沙酒店短短四年半即回本，證明了決策的前瞻性。童振源援引當時的關鍵辯證指出，這份決心，是奠基於超越民粹的長遠考量：「我們要為了未來20年來考量，不是為了今天。如果我們不做，代價更高。」

童振源所觀察到的新加坡決策，皆是「放眼長期」、「極為理性」的結果：從規劃大士超級港、樟宜機場 T5 航廈、長島計畫等基礎工程，到在禁賭歷史與道德爭議中，以配套措施推動綜合娛樂城，都展現了政府超越短期、專注長期國家利益的良善治理智慧。

給一座島嶼的啟示：不為學習而學習

《新加坡60年：小國大智慧的故事》一書不是答案，而是提問的方法。

當世界紛紛奔向生成式 AI 的熱潮，這座城邦選擇從治理開始，把制度當作起點，而非收尾。童振源所描述新加坡的七大 AI 支柱也許稱不上空前絕後，卻構成了一種可複製的理性。它不追求壯觀的起手式，而在乎過程中是否有人被確實地接住。

這一種國家策略不靠激情與硬體積分，而靠規劃與忍耐。它不浪漫，但在快速變動的世界裡，或許正是這樣的理性與冷靜，才能讓一個小國找到它的重量。

台灣擁有技術的速度，卻仍在尋找治理的耐性。當資本、人才與政策的節拍分歧，當硬體的成績越來越好、軟體的落差越來越大，我們也許該停止問自己還缺什麼，而是反過來追問：我們願意給什麼樣的結構，來承接我們已經擁有的？當新加坡早已把制度當作國力的一部分，我們能否不再把它當成事後補強的工程？

答案未必來自星國。但這場關於 AI 治理的對話，終究該在我們自己的國土上，慢慢展開。