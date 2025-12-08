專訪美Z世代領袖 從中國小紅書談資安疑慮
[NOWnews今日新聞] NOWNEWS舉辦「跨世代AI青年力國際論壇」於2025年12月9日登場，聚焦青年AI應用，邀請美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru出席，她接受NOWNEWS專訪，談預防中國小紅書詐騙等資安疑慮，並鼓勵台灣青年如何與AI共存、創造更多機會。
背景：22歲，是國際矚目的青年資安與科技教育倡議者。她在 14 歲時創立非營利組織 Bits N’ Bytes Cybersecurity Education (BNBCE)，致力於推動弱勢族群與青少年族群的資安教育；同時也是著重女性科技領域參與的 GirlCon Conference 共同創辦人。
曾於 Apple Security Operations、美國網路安全與基礎設施安全局（CISA） 等單位任職，經歷橫跨科技產業與政府部門，並受邀至全球各地進行資安與科技倫理演講，包括 RSA Conference、TEDx 舞台等，是新世代中最具代表性的 Gen Z 科技領袖之一。
（以下Q＆A形式進行）
NOWNEWS問：關於社群媒體的詐騙案件，台灣近期宣布禁止使用中國小紅書平台，原因是發生1700件詐騙案，台灣政府向小紅書公司要求提供資料，對方不理會。關於中國小紅書在全球網路資訊安全，您有什麼資安上的建議？
Kyla Guru答：這是一個具有挑戰性的案例，我們再次看到「安全」跟「隱私」之間本來就存在張力。當你要同時保障用戶安全和隱私時，很多時候就是一種取捨，甚至會直接衝突。
我認為小紅書的情況其實跟其他很多案例類似，並沒有特別獨特。我們已經看過太多公司一再發生資料外洩、用戶資料被偷，甚至被丟到暗網或公開網路上。雖然聽起來資料外洩或駭客攻擊很複雜，但攻擊者往往第一步就是破壞某種「人際信任」。
例如：社群平台上的詐騙訊息、釣魚信、奇怪的好友邀請等。這些看似小事，其實只要你不點開，就能大幅降低風險。很多時候，只要你保持警覺、不要理會，你就能避開一次可能的資料外洩或資安危機。
NOWNEWS問：您投入資安教育時才14歲，當時觀察到什麼問題，什麼契機讓您決定創辦Bits N' Bytes Cybersecurity Education？
Kyla Guru答：在我生活的社區裡，我們正被不同團體和網路犯罪組織攻擊。有一次，我們當地的中學老師遭受網路釣魚攻擊。因為有人不小心點開釣魚信，駭客成功入侵學校的網路系統，造成破壞。這件事讓我意識到，大多數資安防護其實都很被動，大家都是等到出問題後才開始補救。
如果有好的倡議推動，能讓人們主動預防資安、而不是出事後才處理，就能避免很多災難。所以資安教育不能只教一間學校，而要擴散到整個社區。也因此，我開始創立組織，替老師設計課程、走進更多學校，讓更多學生了解到網路安全的重要性，提升大家的資安意識。
NOWNEWS問：許多年輕人會對STEM（科學（Science）、技術（Technology）、工程（Engineering）和數學（Mathematics）這四個學科的整合性領域） 感到害怕，您是怎麼走上電腦科學與資安之路？家庭或學校影響下？
Kyla Guru答：我受家庭影響很深。媽媽在科學領域工作，爸爸有數學和鑑識背景，所以我們家餐桌上常常在聊數位犯罪、詐欺案件之類的事情。這些討論讓我開始對，那些在網路上做壞事的人到底怎麼運作產生興趣，也開始思考，有沒有可能找到方法來解決網路犯罪。
我本來就喜歡科學、也對電腦相關的事情很好奇。我大概四、五年級的時候，就去上電機工程課，但當時班上只有我一個女生。那時我常常思考，能源從哪裡來、晶片是怎麼做的，這些跟我們生活息息相關的技術到底是什麼？這些問題讓我對科技領域產生興趣。
我從小就喜歡做網站、也喜歡設計。後來我發現，其實電腦科學是一個跨很多領域的學問，它不是大家想像那種躲在地下室、穿著帽T的駭客才會做的事。只要你喜歡藝術、時尚、設計、心理學，其實都能在科技領域找到自己的位置。那一刻我才真正意識到，原來我也能投入資安這條路。
NOWNEWS問：您所創立的非營利組織BNBCE與全美多家企業、學校合作，例如Facebook、IBM等國際企業。您分析推動資安教育大的挑戰是什麼？
Kyla Guru答：每次我去學校跟孩子們聊資安，他們第一個問的問題幾乎都一樣，為什麼我要在乎個資安全？密碼設長一點、設定更安全的機制、開啟兩步驟驗證，這不是只會讓生活更麻煩嗎？
其實，就算我和專業人士交流，他們也會問一樣的問題，我們事情已經這麼多了，為什麼還要花時間在資安上？我完全能理解，因為資安有時候真的會讓人覺得麻煩又不方便。
但我想強調的是，我們不能永遠都用「出事再處理」的心態。問題不是「你會不會被駭」，而是「你什麼時候會被駭」。只要意識到這點，你就會開始思考，那我現在能做哪些事情，讓風險降到最低。
就像我們每天睡覺前會把家門鎖好一樣，那是一個很簡單的動作，但我們卻常常忘了把同樣的習慣放到數位生活裡。我希望透過資安教育，讓大家真的理解資訊安全的重要性，知道風險在哪裡，並願意採取主動的保護措施，這就是我想傳達的重點。
NOWNEWS問：近兩年AI大幅改變資安生態。就您的觀察，AI帶來的資安風險與機會是什麼？
Kyla Guru答：從樂觀的角度來看，我期待AI能替資安人員減掉一大堆超累又繁瑣的工作。資安以前常被當成「附加功能」或像是系統裡的一段「管線」。正如我一位教授常說的，資安很像「管道」很重要，但也很耗力。因為資安工作很枯燥，工程師常常要翻好幾千筆紀錄，只為了找出一條詐騙線索。
我覺得AI能帶來的突破，就是它可以把雜訊全部濾掉，把真正重要、可疑的訊號凸顯出來。這樣當有資安危險發生時，我們能比以前快很多地抓到問題。所以我真的對AI在資安領域能帶來的創新非常樂觀。
另外，AI還能讓滲透測試變得又快又有效率。以前工程師可能要坐一整天跑一次滲透測試；但有了AI，他們可以在一個小時內，對10個不同設備做測試，大幅提升效率。
在風險方面，我們要讓大家先想清楚一件事，這些資料會被送到哪裡，而我們又開放了哪些資料給AI代理人使用？就像新進人員進公司時，公司會幫你設定權限，哪些文件你能看、哪些機密你不能碰。同樣地，企業在使用AI代理機制時，也應該遵守「最小權限原則」，只給它做事情所需的資料，而不是什麼都不設限，讓AI完全自由地接觸所有資訊，這樣才安全。
NOWNEWS問：如何看待台灣對於人才、資安治理、青少年教育等面向的優勢與挑戰？
Kyla Guru答：人工智慧很多關鍵其實都仰賴台灣。台灣是讓AI能影響全球生活的重要核心，原因很簡單：大量生產晶片。全世界有9成用來運行、訓練AI的硬體都和台灣有關，所以我們本來就站在一個非常有利的位置上，能夠參與、甚至引導全球的AI對話。
另外，台灣在文化上介於東方與西方之間，這其實是一大優勢。它能幫科技領域不同文化之間橋樑，也能為台灣的學生帶來更多新的機會，讓他們有能力做出超乎以往想像的創新。
NOWNEWS問：您作為一位Z世代的國際青年領袖，提供給台灣年輕人哪些建議？如何在AI變革時代建立自己的競爭力與影響力？
Kyla Guru答：「如果你能驅動AI，你就能打造AI。」我們現在正處在一個很特別的時代，只要有AI模型，如果你能把腦中的想法清楚說出來、寫出來，你就有機會做出下一個重大科技、下一間《財富》500 大企業，甚至建立一個全球性的事業。你真正需要是創造出一個好點子，然後驅動讓AI模型幫你把它實現。
所以我會建議現在的學生，一定要熟悉AI，開始動手用它，搞懂它能做到什麼、做不到什麼，以及哪些地方必須由人來介入。比方說，只要你用AI一陣子，你就會發現，機器就是沒辦法取代「人與人之間的情感連結」。
因此，我們更需要持續練習同理心、善良和好奇心。這些人類特質是沒人能複製的，也是AI做不到的。我認為真正的魔力不是讓AI取代人，而是學會和AI合作，把科技推得更遠，讓人類的創造力被放大。
